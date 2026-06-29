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Sergino Dest GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

« Je me sens libre » : Sergino Dest, la carte maîtresse de l’équipe nationale américaine pour la Coupe du monde, sous l’impulsion offensive de Mauricio Pochettino

Analysis
États-Unis
S. Dest
FEATURES
États-Unis vs Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
Coupe du monde

Peu de joueurs évoluent encore comme ce footballeur de 25 ans, et Pochettino lui a confié un rôle qui lui permet d'attaquer sans crainte.

Le problème avec les compilations de temps forts, c’est qu’il faut en avoir suffisamment pour les remplir. Il ne peut pas s’agir d’un simple extrait ou d’un moment isolé, mais plutôt d’un ensemble de moments marquants. Après chaque grand match, Sergino Dest fait appel à une entreprise pour compiler des extraits qu’il publie ensuite au monde entier, et ces extraits sont souvent axés sur une seule émotion : la joie.

C’est ce que Dest ressent chaque fois qu’il fait perdre pied à un défenseur. C’est l’émotion qui le submerge dès qu’il sait avoir battu l’équipe adverse. C’est le sentiment qu’il veut transmettre à tous ceux qui le regardent, car trop peu de joueurs parviennent encore à le susciter. Quand Dest entre sur le terrain, il a pour unique objectif d’offrir un spectacle. Et cet état d’esprit ne change pas, même en Coupe du monde.

C’est pourquoi, après les succès contre le Paraguay et l’Australie, ses séquences ont regorgé de moments forts : feintes audacieuses, accélérations fulgurantes, gestes techniques et une-deux décisifs. Même dans les plus grands rendez-vous, Dest reste, indéniablement, Dest : son style ne varie pas.

« Je me sens libre », a récemment confié le défenseur de l’équipe nationale masculine des États-Unis au podcast Scuffed. « Maintenant, ça n’a plus d’importance ; je peux tenter ma chance, et si je perds le ballon, tant pis. Sinon, je fais mon truc. Et ça me donne justement la liberté de ne pas penser à ce qui se passerait si je le perdais. »

Bénéficiant d’une liberté sans précédent accordée par Mauricio Pochettino, la star du PSV en tire pleinement parti. Il le fait à sa manière et, alors que l’équipe nationale masculine américaine se prépare aux grands défis de la phase à élimination directe, Dest est plus indispensable que jamais dans la quête de cette équipe visant à prolonger la fête le plus longtemps possible cet été.

« J’aime toujours attaquer », a déclaré Dest, « et, de cette manière, je peux attaquer un peu plus. »

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Désireux d’imposer leur loi

    Vigil du match États-Unis-Australie, Dest est interrogé sur le meilleur dribbleur en un contre un de la sélection américaine, avec la précision « hors toi ».

    « Je dirais Christian [Pulisic] », a-t-il répondu en souriant. « C’est un as dans les duels. » Il a marqué une pause, comme s’il voulait ajouter un nom, puis s’est ravisé : « Je reste sur Christian. »

    C’est justement lors de la rencontre face à l’Australie, disputée sans Pulisic, que Dest a démontré pourquoi il méritait ce titre. Selon les statistiques officielles, il n’a réussi que deux dribbles durant la partie. Pourtant, quiconque a suivi la rencontre sait qu’il a fait bien plus. Face à l’Australie, Dest a constamment déstabilisé les défenseurs, déclenchant le plus grand nombre de tirs de tous les joueurs américains tout en combinant souvent avec Weston McKennie pour semer le chaos sur le flanc droit. Aucune hésitation, aucune appréhension : juste la volonté de battre quiconque se dressait devant lui.

    « Chaque fois que j’ai le ballon et que je me retrouve face à ces gars-là, je sais que je vais te dépasser, et ensuite je vais te dépasser toi aussi », a-t-il déclaré à GOAL l’automne dernier. « Je me sens en confiance. Tout le monde peut essayer de me marquer, bien sûr, mais je vais les dépasser de toute façon. J’adore ces moments. Ils me rappellent mon enfance et les vidéos YouTube de mes idoles : Ronaldinho, Ronaldo, Robinho, Neymar, Adriano… toute la Seleção. Ce sont mes joueurs préférés, des virtuoses du ballon.

    « Pour moi, dribbler un joueur est la plus belle chose qu’on puisse faire dans ce sport. Le faire avec panache, c’est ce que tout le monde aime voir. »

    Face au Paraguay, il a élevé son niveau d’un cran. On se souvient d’une séquence où il a éliminé un défenseur, a ralenti, puis l’a repassé. Intentionnel ou non, seul Dest le sait, mais l’évidence crève l’écran : il prend son pied sur le terrain. Au total, il a réussi quatre dribbles et délivré cinq passes dans le dernier tiers.

    « On veut toujours jouer comme ça, évidemment », a-t-il expliqué après la rencontre. « Ça montre qu’on domine le jeu. On peut faire ce genre de choses la plupart du temps quand on est dominants. »

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  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Les statistiques

    Dest s'est montré très dominant. À l'issue de la phase de groupes, il pointe à la 8e place ex aequo du classement des dribbles réussis toutes les 90 minutes, une statistique qui confirme l'impression visuelle de quiconque a suivi les matchs.

    Les joueurs qui le devancent sont généralement les pivots de l’attaque de leurs équipes. La star espagnole Lamine Yamal occupe la première place de ce classement, et ses qualités de dribbleur sont incontestables. Le Côte-d’Ivoirien Amad Diallo, le Curaçaoais Tahith Chong, l’Algérien Ibrahim Maza et l’Allemand Jamal Musiala, par exemple, pointent tous juste au-dessus de Dest et sont considérés comme les pivots de l’attaque de leur équipe.

    Dest, lui, n’endosse pas ce rôle de pivot.

    C’est un choix assumé. Après trois matchs, les États-Unis pointent à la cinquième place des touches dans la surface et à la dixième pour la possession, un classement influencé par leur rencontre plus équilibrée face à l’Uruguay. Sur l’ensemble de ces trois rencontres, l’équipe attaque par vagues. Dest se fond dans ces mouvements offensifs depuis une position à la fois familière et légèrement différente.

    « La complicité est vraiment au rendez-vous en ce moment », a déclaré Dest. « Tout le monde est confiant, et tout le monde y croit. Évidemment, cela prend du temps, et [Pochettino] a ce temps-là. Je pense donc que nous sommes actuellement dans une très bonne phase pour montrer ce dont nous sommes capables. »

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un rôle différent

    Depuis plusieurs saisons, la valeur de Dest repose sur sa capacité à se projeter offensivement depuis le poste d’arrière latéral. Polyvalent, il excelle aussi bien à gauche qu’à droite et apporte un véritable plus à son équipe. C’est précisément cette influence offensive qui l’a conduit à signer au FC Barcelone en 2020 et qui, en 2026, fait de lui l’une des armes les plus redoutables de l’Eredivisie, championnat réputé pour son jeu offensif.

    Dès le début du stage de l’équipe nationale américaine, Dest s’est lui-même décrit comme un ailier latéral. Le capitaine des États-Unis, Tim Ream, a répondu avec une boutade.

    « Serge est un ailier droit », a tranché Ream. « En réalité, en revoyant les images, il se comportait parfois comme un arrière latéral alors qu’il aurait dû monter plus haut. »

    C’est le rôle qu’il endosse durant le Mondial : jouer haut, très haut, sur le côté droit. Derrière lui, Alex Freeman assure la couverture en tant qu’arrière droit ou troisième central, libérant ainsi Dest pour qu’il se consacre pleinement à l’attaque.

    « Je pense que nous formons un bon duo sur le côté droit », a déclaré Dest à propos de Freeman. « J’apprécie beaucoup jouer avec lui. Il est costaud, grand, rapide et c’est un bon défenseur. En plus, on peut parfois échanger nos postes. Ça rend notre association encore plus efficace : je peux descendre d’un cran et intervertir ma position avec lui. Cela complique la tâche des adversaires pour nous contenir, car on reste très dynamiques. »

    Dans les faits, Dest ne descend guère. Il monte toujours plus haut, générant un maximum de danger sans assumer les responsabilités défensives traditionnelles.

    « Tout le monde sait que mes qualités offensives sont mon point fort, ce qui me donne un peu plus d’espace et de liberté pour jouer plus haut sur le terrain », explique-t-il. « Je peux prendre plus de risques et aider l’équipe à créer des situations de deux contre un ou des occasions de but. J’aime ce poste, et là où l’entraîneur ou l’équipe aura besoin de moi, je jouerai. »

    Reste à voir où il sera aligné lors du prochain match, un affrontement en seizièmes de finale contre la Bosnie-Herzégovine, mais une chose est sûre : il s’avérera indispensable au moment d’aborder des défis plus importants.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    À charge de le prouver sur le terrain

    Dest a déjà connu l’expérience d’un match à élimination directe en Coupe du monde. En 2022, il avait disputé 75 minutes contre les Pays-Bas lors d’une défaite particulièrement éprouvante. Face au pays où il a grandi, il n’avait pu empêcher son rêve mondial de s’évanouir devant une équipe plus forte. Une leçon dure, mais salutaire.

    « En phase à élimination directe, c’est toujours difficile », a-t-il déclaré. « On ne sait jamais à quoi s’attendre, car ce n’est qu’un seul match. C’est contre la Bosnie. Je n’ai jamais joué contre eux, donc ce n’est pas facile, mais je pense que nous sommes une équipe différente aujourd’hui. Nous avons beaucoup progressé au cours des deux dernières années, et cela s'est vu lors de nos deux premiers matchs dans cette compétition. Je suis sûr qu'ils savent que ce sera un match très difficile et qu'ils ne l'emporteront pas facilement.

    « On a tous un peu mûri, tu vois ? On compte beaucoup plus de joueurs expérimentés en ce moment. On a aussi quelques nouveaux, mais j’ai l’impression que tout le monde est vraiment confiant. Ça aide de remporter les deux premiers matchs et de terminer en tête du groupe, mais tout le monde est tellement confiant. On croit vraiment très fort qu’on peut y arriver. »

    Dest est convaincu que cet été peut marquer un tournant : il se sait capable d’y jouer un rôle clé et, au sein de cette sélection américaine, il dispose enfin de la liberté de s’exprimer à sa manière.

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