Le problème avec les compilations de temps forts, c’est qu’il faut en avoir suffisamment pour les remplir. Il ne peut pas s’agir d’un simple extrait ou d’un moment isolé, mais plutôt d’un ensemble de moments marquants. Après chaque grand match, Sergino Dest fait appel à une entreprise pour compiler des extraits qu’il publie ensuite au monde entier, et ces extraits sont souvent axés sur une seule émotion : la joie.

C’est ce que Dest ressent chaque fois qu’il fait perdre pied à un défenseur. C’est l’émotion qui le submerge dès qu’il sait avoir battu l’équipe adverse. C’est le sentiment qu’il veut transmettre à tous ceux qui le regardent, car trop peu de joueurs parviennent encore à le susciter. Quand Dest entre sur le terrain, il a pour unique objectif d’offrir un spectacle. Et cet état d’esprit ne change pas, même en Coupe du monde.

C’est pourquoi, après les succès contre le Paraguay et l’Australie, ses séquences ont regorgé de moments forts : feintes audacieuses, accélérations fulgurantes, gestes techniques et une-deux décisifs. Même dans les plus grands rendez-vous, Dest reste, indéniablement, Dest : son style ne varie pas.

« Je me sens libre », a récemment confié le défenseur de l’équipe nationale masculine des États-Unis au podcast Scuffed. « Maintenant, ça n’a plus d’importance ; je peux tenter ma chance, et si je perds le ballon, tant pis. Sinon, je fais mon truc. Et ça me donne justement la liberté de ne pas penser à ce qui se passerait si je le perdais. »

Bénéficiant d’une liberté sans précédent accordée par Mauricio Pochettino, la star du PSV en tire pleinement parti. Il le fait à sa manière et, alors que l’équipe nationale masculine américaine se prépare aux grands défis de la phase à élimination directe, Dest est plus indispensable que jamais dans la quête de cette équipe visant à prolonger la fête le plus longtemps possible cet été.

« J’aime toujours attaquer », a déclaré Dest, « et, de cette manière, je peux attaquer un peu plus. »