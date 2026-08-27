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« Je me sens heureux ! » - Michele Di Gregorio efface la Juventus de ses réseaux sociaux après avoir bouclé son transfert à Bournemouth
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Le gardien quitte Turin pour la Premier League
Di Gregorio a finalisé son arrivée à Bournemouth sous la forme d’un prêt d’une saison après un passage de deux ans à la Juventus. L’accord comprend une option permettant au club de Premier League de rendre le transfert définitif, pour un montant total pouvant atteindre 14 millions d’euros (12 M£) bonus compris.
Après ce départ, le gardien italien a pris une décision radicale en ligne. Il a supprimé toutes les photos le montrant avec le maillot de la Juventus et effacé toute mention du club de Serie A de ses profils sur les réseaux sociaux, signalant une rupture définitive avec son ancien employeur.
Son départ intervient alors que la Juventus s’est rapidement activée pour lui trouver un remplaçant. Guglielmo Vicario est arrivé à Turin dans le cadre d’un prêt initial similaire en provenance de Tottenham Hotspur, afin de combler le vide laissé par le départ de Di Gregorio.
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L’ambition de la Premier League motive ce transfert
S’exprimant lors de sa première interview officielle en tant que joueur de Bournemouth, Di Gregorio a fait part de son enthousiasme face au défi qui l’attend. Il a souligné la détermination affichée par le club anglais durant les négociations comme un facteur clé dans sa décision de s’installer sur la côte sud.
« Je me sens bien, je suis heureux, je suis très content d’être ici », a déclaré le gardien. « J’ai senti la forte volonté du club de me faire venir ici et j’ai ressenti l’ambition du club de continuer à grandir et à accomplir de grandes choses. C’est la première expérience européenne pour ce club et je veux aider, en espérant vivre une saison fantastique. »
La perspective de se tester dans l’élite anglaise a également été un autre grand facteur d’attraction pour le joueur de 29 ans. « La Premier League est sans aucun doute le meilleur championnat du monde », a-t-il ajouté. « Pour moi, c’est un honneur d’être ici, d’y jouer et de prendre part à des matches au plus haut niveau. J’ai hâte de commencer. »
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Faire ses preuves en Europe
Di Gregorio quitte la Juventus après avoir connu une fin de parcours difficile, certains supporters considérant l’arrivée de Vicario comme une amélioration nécessaire après une série de performances hésitantes. Le gardien reste toutefois confiant en ses qualités et en la précieuse expérience acquise en Italie.
« Je pense être un gardien très fort, avec de très bons réflexes », a-t-il expliqué. « Le fait d’être à la Juventus au cours des deux dernières années m’a permis de franchir un cap au niveau européen après avoir joué la Ligue des champions lors des deux dernières saisons. Je pense que cela me sera très utile et m’aidera à aider l’équipe. »
Il a également demandé conseil avant de s’engager dans ce transfert. Di Gregorio a consulté son ancien coéquipier à la Juventus Lloyd Kelly, qui a auparavant passé cinq ans à Bournemouth. Le défenseur a fait des éloges de la ville côtière et de l’intensité incessante de la Premier League, recommandant vivement ce transfert.
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Se tester parmi l’élite
Di Gregorio va désormais se concentrer sur son intégration dans l’effectif de Marco Rose, alors que l’équipe se prépare à concilier ses échéances nationales avec une campagne européenne historique. Le gardien espère que le fait de se mesurer aux attaquants d’élite de Premier League accélérera sa progression et l’aidera à décrocher un transfert définitif vers le football anglais.
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