Di Gregorio a finalisé son arrivée à Bournemouth sous la forme d’un prêt d’une saison après un passage de deux ans à la Juventus. L’accord comprend une option permettant au club de Premier League de rendre le transfert définitif, pour un montant total pouvant atteindre 14 millions d’euros (12 M£) bonus compris.

Après ce départ, le gardien italien a pris une décision radicale en ligne. Il a supprimé toutes les photos le montrant avec le maillot de la Juventus et effacé toute mention du club de Serie A de ses profils sur les réseaux sociaux, signalant une rupture définitive avec son ancien employeur.

Son départ intervient alors que la Juventus s’est rapidement activée pour lui trouver un remplaçant. Guglielmo Vicario est arrivé à Turin dans le cadre d’un prêt initial similaire en provenance de Tottenham Hotspur, afin de combler le vide laissé par le départ de Di Gregorio.







