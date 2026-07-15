Après la défaite 2-0 de la France face à l’Espagne mardi en demi-finale de la Coupe du monde 2026, l’équipe a essuyé de vives critiques. Invité de l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC, Dugarry n’a pas mâché ses mots pour juger la prestation de Deschamps et de ses joueurs.

Le champion du monde 1998 s’est dit furieux de la manière dont cette défaite est intervenue, réclamant davantage d’engagement de la part d’un effectif pourtant talentueux. Dugarry a déclaré : « Ce n’est pas une défaite, ce n’est pas une élimination, c’est une humiliation. On savait qu’on pouvait perdre contre l’Espagne, ça ne pose aucun problème, mais pas de cette manière. Je me sens floué, escroqué, berné, cocu... »