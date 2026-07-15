getty
Traduit par
« Je me sens floué et trahi ! » - Une ancienne star de l'équipe de France et du FC Barcelone s'en prend violemment à Didier Deschamps et à son staff après l'« humiliation » subie face à l'Espagne
Dugarry fustige l'élimination en Coupe du monde
Après la défaite 2-0 de la France face à l’Espagne mardi en demi-finale de la Coupe du monde 2026, l’équipe a essuyé de vives critiques. Invité de l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC, Dugarry n’a pas mâché ses mots pour juger la prestation de Deschamps et de ses joueurs.
Le champion du monde 1998 s’est dit furieux de la manière dont cette défaite est intervenue, réclamant davantage d’engagement de la part d’un effectif pourtant talentueux. Dugarry a déclaré : « Ce n’est pas une défaite, ce n’est pas une élimination, c’est une humiliation. On savait qu’on pouvait perdre contre l’Espagne, ça ne pose aucun problème, mais pas de cette manière. Je me sens floué, escroqué, berné, cocu... »
- Getty Images
Une prestation catastrophique à tous les niveaux
Dugarry estime que la prestation de Kylian Mbappé et du reste de l’équipe n’a absolument pas été à la hauteur des attentes suscitées par un match d’une telle envergure. Il a souligné le contraste saisissant entre les déclarations d’avant-match pleines d’assurance de Deschamps et des joueurs, et la triste réalité sur le terrain. Dugarry a ajouté : « Au final, on a livré un match catastrophique à tous les niveaux, sans créer la moindre occasion. Ce match m’a rappelé les 80 minutes que nous avions jouées contre l’Argentine en 2022. On est censés être les meilleurs et les plus forts, et on se retrouve une nouvelle fois face à ce genre de match. Et là, on n’a absolument aucune réaction. »
Des statistiques offensives faméliques exposent la France
Les statistiques du match corroborent pleinement le bilan sans appel dressé par Dugarry sur le manque de danger offensif des Bleus face à la « Roja ».
Les Bleus n’ont pas réussi à se créer la moindre occasion franche, contrairement à l’Espagne qui en a généré trois. Mbappé et Ousmane Dembélé sont restés isolés, l’équipe ne cadrant que deux tirs durant les 90 minutes. Une prestation décousue qui a contraint la France à courir après le jeu tandis que l’Espagne imposait son rythme.
- Getty Images
Deschamps s'apprête à démissionner
Didier Deschamps devrait annoncer sa démission après la petite finale contre l’Angleterre, concluant ainsi quatorze années à la tête des Bleus. Nommé en juillet 2012, il a mené la France au titre mondial en 2018 et à la victoire en Ligue des nations 2020-2021. Son contrat arrivant à échéance ce mois-ci, l’équipe entrera bientôt dans une nouvelle ère sous la houlette du futur sélectionneur Zinedine Zidane.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles