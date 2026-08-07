Répondant aux doutes persistants sur sa condition physique, Ter Stegen a insisté sur le fait qu’il s’était totalement remis et qu’il était impatient de fouler la pelouse de la Johan Cruyff Arena.

Comme cité par Voetbal International, il a déclaré : « Les choses se passent bien ! J’ai repris l’entraînement il y a quelques semaines maintenant. J’ai déjà recommencé à Barcelone le 2 juillet pour terminer ma rééducation. C’était un objectif pour moi : être disponible le plus vite possible. On ne sait vraiment où l’on en est que pendant les séances d’entraînement collectives et les matches. Et j’ai le sentiment d’être de retour.

« Chaque match sera une étape de plus pour moi. Mais je me souviens que lorsque je suis revenu de ma blessure au genou, j’ai joué tout de suite en Ligue des nations avec l’Allemagne. Il y avait aussi des doutes à l’époque, mais j’ai eu le sentiment d’avoir disputé deux bons matches, en montrant que je pouvais bien rebondir même après un contretemps. J’ai vraiment hâte de jouer dans ce stade. Un magnifique stade avec une superbe ambiance : cela représente beaucoup. Je suis impatient. »