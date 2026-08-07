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Adhe Makayasa

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« Je me sens comme de retour » : Marc-Andre ter Stegen envoie un message de défi alors que le joueur prêté par Barcelone vise une relance à l’Ajax

M. ter Stegen
Ajax
Eredivisie
FC Barcelone
LaLiga

Marc-Andre ter Stegen a envoyé un message de défi après avoir bouclé son prêt d’une saison du FC Barcelone à l’Ajax, en insistant sur le fait qu’il est totalement apte et prêt à relancer sa carrière. Le gardien allemand de 34 ans, qui a été freiné par des blessures persistantes ces dernières saisons, a affiché sa détermination à obtenir un temps de jeu régulier et à retrouver sa forme à Amsterdam.

  • Ter Stegen vise un nouveau départ

    Ter Stegen a officiellement rejoint l’Ajax sous la forme d’un prêt d’une saison en provenance de Barcelone, dans l’espoir de relancer sa carrière. Le gardien de 34 ans a traversé une période difficile, marquée par de graves blessures au dos, au genou et aux ischio-jambiers, qui l’ont limité à seulement 12 apparitions au cours des deux dernières saisons avec le Barça et Gérone. Après avoir suivi une rééducation intensive depuis début juillet, il est désormais déterminé à retrouver sa meilleure forme et à se battre pour une place de titulaire à Amsterdam.

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    Le gardien allemand confirme qu’il est prêt

    Répondant aux doutes persistants sur sa condition physique, Ter Stegen a insisté sur le fait qu’il s’était totalement remis et qu’il était impatient de fouler la pelouse de la Johan Cruyff Arena.

    Comme cité par Voetbal International, il a déclaré : « Les choses se passent bien ! J’ai repris l’entraînement il y a quelques semaines maintenant. J’ai déjà recommencé à Barcelone le 2 juillet pour terminer ma rééducation. C’était un objectif pour moi : être disponible le plus vite possible. On ne sait vraiment où l’on en est que pendant les séances d’entraînement collectives et les matches. Et j’ai le sentiment d’être de retour.

    « Chaque match sera une étape de plus pour moi. Mais je me souviens que lorsque je suis revenu de ma blessure au genou, j’ai joué tout de suite en Ligue des nations avec l’Allemagne. Il y avait aussi des doutes à l’époque, mais j’ai eu le sentiment d’avoir disputé deux bons matches, en montrant que je pouvais bien rebondir même après un contretemps. J’ai vraiment hâte de jouer dans ce stade. Un magnifique stade avec une superbe ambiance : cela représente beaucoup. Je suis impatient. »

  • Cruyff salue une recrue phare

    L’arrivée de l’international allemand aux 44 sélections le voit retrouver son ancien collègue Jordi Cruyff, qui n’a pas tardé à saluer le pedigree et l’expérience du gardien.

    Revenant sur cette opération menée à bien, Cruyff a révélé : « Marc a un parcours exceptionnel et ses qualités sont largement reconnues. Il apporte un renfort immédiat à notre effectif. Marc et moi nous connaissons bien, et je me réjouis de travailler de nouveau avec lui.

    « Nous travaillons à sa venue ici depuis un certain temps déjà, donc nous sommes très heureux qu’il ait signé son contrat et qu’il puisse désormais commencer. »

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    La bataille pour une place de titulaire en Eredivisie commence

    Ter Stegen doit désormais relever le défi de prouver sa solidité et sa régularité, tant sur la scène de l’Eredivisie qu’en Europe, pour le géant amstellodamois. À l’Ajax, le septuple vainqueur de la Liga sera en concurrence directe avec l’international indonésien Maarten Paes dans une lutte acharnée pour s’assurer une place de numéro un dans les buts.

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