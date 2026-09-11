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« Je me sens chez moi ! » - Pedro Neto s’engage sur le long terme avec Chelsea jusqu’en 2032 après sa renaissance sous Xabi Alonso
La sécurité de Stamford Bridge pour la star du Portugal
Chelsea a officiellement confirmé que Neto avait signé une prolongation de contrat avec une revalorisation, le liant au club jusqu'en 2032, soit une année de plus que son précédent bail, qui devait expirer en 2031. L'international portugais de 26 ans est devenu un rouage essentiel à Stamford Bridge Pedro Neto a signé une prolongation de contrat à Chelsea jusqu'en 2032 après avoir brillé dans un nouveau rôle de piston sous les ordres de l'entraîneur Xabi Alonso à Stamford Bridge, où il joue régulièrement sous les ordres du nouvel entraîneur Xabi Alonso.
L'ailier, qui a rejoint Chelsea en provenance de Wolverhampton Wanderers pour 51,4 millions de livres sterling en 2024, a exprimé sa joie concernant ce nouvel accord, soulignant son attachement émotionnel au club et ses ambitions pour l'avenir. Neto a décrit la signature de ce nouveau contrat comme un « moment incroyable » dans sa carrière et sa vie personnelle. S'exprimant auprès des canaux officiels du club, il a déclaré : « Je me sens chez moi ici. J'ai l'impression de vouloir accomplir encore plus de choses ici. Je suis vraiment enthousiaste, car je pense que nous pouvons accomplir beaucoup de choses ensemble. »
- AFP
L’examen interne débouche sur des primes contractuelles
Cette prolongation marque la dernière étape de la volonté continue de Chelsea de sécuriser ses joueurs cadres avec de nouveaux contrats, dans la foulée directe de l’attaquant Joao Pedro, qui a signé un bail revalorisé le mois dernier. Chelsea s’emploie activement à blinder ses éléments clés tout au long de l’année, après avoir accordé de nouvelles conditions à son capitaine Reece James en mars et au milieu de terrain Moises Caicedo en avril. Chelsea mène actuellement un examen interne complet des contrats de l’équipe première, une stratégie conçue pour récompenser les joueurs qui ont régulièrement mérité de meilleures conditions grâce à leurs performances sur le terrain.
Lors du dernier mercato, Neto a souvent été associé à un départ de Chelsea, Manchester City, géant de la Premier League, figurant apparemment parmi les clubs qui suivaient sa situation. Cependant, le Portugais est resté au club et a depuis vu sa cote grimper de manière significative.
Alonso salue la flexibilité tactique
Alonso s’est montré très élogieux au sujet de l’apport de Neto à l’équipe, en particulier de sa capacité à allier créativité offensive et rigueur défensive. En évoquant l’évolution du rôle de Neto avant le choc de samedi contre Hull City, Alonso a déclaré : « Pour moi, c’est un ailier. Vous pouvez l’appeler ailier ou piston, car il a beaucoup de qualités. Il peut jouer sur la dernière ligne et il peut défendre sur la première ligne, donc il a la capacité de faire beaucoup de choses. Il est bon dans les un-contre-un, il marque des buts et il a une activité fantastique. »
Le dispositif tactique du manager repose largement sur des joueurs capables de couvrir énormément de terrain et de passer rapidement d’une phase de jeu à l’autre, un profil auquel Neto correspond parfaitement. Alonso a souligné qu’il suivait le joueur bien avant sa propre arrivée au club, ajoutant : « Il se connecte très bien avec les joueurs qui l’entourent. Je le connaissais bien pour avoir regardé beaucoup de matches de Chelsea. Avec lui, vous savez qu’il va se battre et vous voulez ce genre de joueurs dans votre équipe. Je suis très content de Pedro et du travail qu’il accomplit. »
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Les statistiques de Neto à Chelsea jusqu’à présent
Jusqu’à présent cette saison, Neto a disputé cinq matches avec Chelsea toutes compétitions confondues, inscrivant deux buts. Au total, l’ailier portugais a disputé 108 matches toutes compétitions confondues avec Chelsea, marquant 21 buts tout en aidant le club à remporter la Ligue Europa Conférence de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA.
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