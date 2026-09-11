« Je me sens chez moi ! » - Pedro Neto s’engage sur le long terme avec Chelsea jusqu’en 2032 après sa renaissance sous Xabi Alonso

Chelsea a officiellement confirmé que Neto avait signé une prolongation de contrat avec une revalorisation, le liant au club jusqu'en 2032, soit une année de plus que son précédent bail, qui devait expirer en 2031. L'international portugais de 26 ans est devenu un rouage essentiel à Stamford Bridge Pedro Neto a signé une prolongation de contrat à Chelsea jusqu'en 2032 après avoir brillé dans un nouveau rôle de piston sous les ordres de l'entraîneur Xabi Alonso à Stamford Bridge, où il joue régulièrement sous les ordres du nouvel entraîneur Xabi Alonso.

L'ailier, qui a rejoint Chelsea en provenance de Wolverhampton Wanderers pour 51,4 millions de livres sterling en 2024, a exprimé sa joie concernant ce nouvel accord, soulignant son attachement émotionnel au club et ses ambitions pour l'avenir. Neto a décrit la signature de ce nouveau contrat comme un « moment incroyable » dans sa carrière et sa vie personnelle. S'exprimant auprès des canaux officiels du club, il a déclaré : « Je me sens chez moi ici. J'ai l'impression de vouloir accomplir encore plus de choses ici. Je suis vraiment enthousiaste, car je pense que nous pouvons accomplir beaucoup de choses ensemble. »