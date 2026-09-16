Mac Allister a joué un rôle clé dans la victoire 3-1 de Liverpool contre Tottenham Hotspur en Carabao Cup, en inscrivant le premier but d’un match qui a vu plusieurs joueurs issus du centre de formation avoir l’occasion de se mettre en évidence. Si des joueurs comme Trey Nyoni, James McConnell et Rio Ngumoha ont été salués pour leur sang-froid face à une opposition de Premier League, Mac Allister a révélé qu’il se montrait très exigeant avec eux en coulisses. L’ancien de Brighton a admis qu’il n’hésitait pas à recadrer les jeunes lorsque leur niveau baissait lors des séances quotidiennes à l’AXA Training Centre.

S’exprimant auprès d’ITV, le milieu de terrain s’est montré franc sur sa manière de les encadrer. « Je me concentre beaucoup sur eux et je me mets en colère. Je pense que cela fait partie de mon envie de les voir réussir. Comme je l’ai dit, ils sont vraiment très bons. Ils ont de la qualité, ils mettent de l’intensité et ils savent ce que ce club représente. C’est important et ils vont être vraiment importants pour nous cette saison », a déclaré Mac Allister.