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« Je me mets en colère » : Alexis Mac Allister révèle son approche de l’amour vache avec les jeunes pépites de Liverpool après la victoire contre Tottenham
L’approche de « tough love » de Mac Allister à Kirkby
Mac Allister a joué un rôle clé dans la victoire 3-1 de Liverpool contre Tottenham Hotspur en Carabao Cup, en inscrivant le premier but d’un match qui a vu plusieurs joueurs issus du centre de formation avoir l’occasion de se mettre en évidence. Si des joueurs comme Trey Nyoni, James McConnell et Rio Ngumoha ont été salués pour leur sang-froid face à une opposition de Premier League, Mac Allister a révélé qu’il se montrait très exigeant avec eux en coulisses. L’ancien de Brighton a admis qu’il n’hésitait pas à recadrer les jeunes lorsque leur niveau baissait lors des séances quotidiennes à l’AXA Training Centre.
S’exprimant auprès d’ITV, le milieu de terrain s’est montré franc sur sa manière de les encadrer. « Je me concentre beaucoup sur eux et je me mets en colère. Je pense que cela fait partie de mon envie de les voir réussir. Comme je l’ai dit, ils sont vraiment très bons. Ils ont de la qualité, ils mettent de l’intensité et ils savent ce que ce club représente. C’est important et ils vont être vraiment importants pour nous cette saison », a déclaré Mac Allister.
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Les jeunes réussissent le test Tottenham
Le choc du troisième tour à Anfield a servi de véritable test pour les joueurs de complément d’Andoni Iraola, surtout au vu de la qualité de l’équipe de Tottenham alignée par Roberto De Zerbi. Malgré la pression, les jeunes Reds sont restés agressifs face à Tottenham. La présence expérimentée de l’Argentin au milieu de terrain a aidé à calmer les nerfs autour de lui, permettant à Liverpool de garder le contrôle même lorsque les visiteurs ont menacé de revenir dans le match après le but de Conor Gallagher en seconde période.
Mac Allister a souligné que la performance des jeunes n’avait rien d’un hasard, mais qu’elle reflétait le travail accompli à l’entraînement. « Oui, clairement. C’était vraiment important pour les jeunes joueurs. Ils montrent chaque jour à l’entraînement qu’ils veulent être ici. Ils travaillent vraiment très dur et ils ont de la qualité. Je suis vraiment très heureux pour eux parce qu’ils méritent ça au vu de leur travail à l’entraînement », a-t-il déclaré.
Le travail à la finition porte ses fruits à Anfield
La variété des buts inscrits contre Tottenham laissait penser que les heures passées à l’entraînement portent des fruits significatifs. L’ouverture du score de Mac Allister a témoigné de sa volonté d’influer sur le jeu dans le dernier tiers, une qualité qu’il tient à développer davantage avec l’actuel staff technique.
« Nous travaillons beaucoup les frappes », a-t-il expliqué. « Dom (Dominik Szoboszlai) l’a, c’est naturel chez lui. Pour moi, j’ai eu un peu de chance. J’aime entrer dans la surface et marquer, donc c’est vraiment important de marquer pour notre confiance et important de gagner parce que c’est ce que nous voulions », a-t-il expliqué.
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Maintenir la continuité après le succès en coupe
Malgré les célébrations qui ont suivi la victoire en Carabao Cup, Mac Allister a rapidement rappelé à ses coéquipiers qu’ils devaient garder les pieds sur terre. Le milieu de terrain a pointé les résultats précédents comme une raison de rester concentrés, soulignant que la régularité est la clé d’une saison réussie dans un club du standing de Liverpool.
« Nous devons comprendre que ce n’est qu’un seul match et si vous regardez en arrière, les matches contre Ipswich et l’Atletico étaient vraiment bons, a averti le milieu de terrain. Puis, contre Fulham, nous n’avons pas pu jouer le football que nous voulions. Maintenant, nous devons nous assurer d’être prêts pour le prochain match. »
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