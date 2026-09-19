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« Je me fiche de ma performance » : le colosse défensif Jannik Schuster reste humble alors que Brentford démolit Chelsea pour s’emparer de la troisième place
Brentford balaie son rival de derby
Après une première période sans but, l’équipe de Keith Andrews a affiché bien plus d’intentions après la pause pour faire sauter le verrou. Jaidon Anthony a placé une tête au fond sur une remise de Schuster, avant qu’une contre-attaque conclue par Igor Thiago et un but dans le temps additionnel de Fabio Carvalho ne scellent une large victoire 3-0. Ce succès sans encaisser de but a permis à Brentford de remonter à la troisième place du classement et de préserver son invincibilité en ce début de saison de Premier League.
Le jeune balaie les éloges
Schuster, 20 ans, a souligné que la décision de l'équipe de jouer plus directement en seconde période a été le déclencheur du but d'ouverture. Malgré le trophée d'homme du match reçu après une prestation marquée par 12 dégagements et un clean sheet, il a minimisé les éloges individuels en s'exprimant auprès de Sky Sports : « Je pense que lorsque la seconde période a commencé, nous avons joué plus directement vers l'avant et nous avons marqué après ça, donc je suis simplement heureux. Je ne me soucie pas de ma performance. Je veux juste aider l'équipe, garder la cage inviolée et prendre les trois points. J'espère obtenir beaucoup plus de minutes. »
L’Autrichien apporte une menace offensive
En plus d’avoir cumulé 16 interventions défensives pour repousser Chelsea, Schuster a démontré son efficacité grandissante en représentant une véritable menace sur coups de pied arrêtés. Revenant sur sa passe décisive de la tête pour Anthony, qui a débloqué la situation, le défenseur central a ajouté : « On me dit toujours que j’ai un potentiel sur les coups de pied arrêtés, mais il n’y avait pas vraiment de résultat jusqu’à présent. J’espère pouvoir marquer la prochaine fois. »
L’élan monte à l’approche du mois d’octobre
Cette prestation sans faute a permis à Brentford de porter à six matches son début de saison sans défaite avant la trêve internationale de trois semaines. Bien installé dans les places qualificatives pour l'Europe, l'équipe d'Andrews dispose désormais d'un temps précieux pour permettre à ses joueurs clés de recharger les batteries. Brentford reprendra la Premier League le 10 octobre avec un déplacement difficile sur la pelouse d'Aston Villa.
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