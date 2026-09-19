« Je me fiche de ma performance » : le colosse défensif Jannik Schuster reste humble alors que Brentford démolit Chelsea pour s’emparer de la troisième place

Schuster, 20 ans, a souligné que la décision de l'équipe de jouer plus directement en seconde période a été le déclencheur du but d'ouverture. Malgré le trophée d'homme du match reçu après une prestation marquée par 12 dégagements et un clean sheet, il a minimisé les éloges individuels en s'exprimant auprès de Sky Sports : « Je pense que lorsque la seconde période a commencé, nous avons joué plus directement vers l'avant et nous avons marqué après ça, donc je suis simplement heureux. Je ne me soucie pas de ma performance. Je veux juste aider l'équipe, garder la cage inviolée et prendre les trois points. J'espère obtenir beaucoup plus de minutes. »