« Je me casserais le dos » : Thierry Henry, impressionné par la puissance de « Sir Harry Kane », tandis que Zlatan Ibrahimovic affirme que le capitaine est le seul espoir de l'Angleterre pour remporter la Coupe du monde

Kane a évité à l’Angleterre une défaite surprise en Coupe du monde contre la RD Congo, en égalisant de la tête à la 75^e minute puis en déclenchant une frappe puissante dans le temps additionnel pour offrir une victoire 2-1 après avoir été menés.

Interrogé sur Fox Sports, Henry s’est dit impressionné par la puissance incroyable déployée par Kane. « Il est presque en l’air, dans une position un peu bizarre quand il frappe le ballon, a commenté l’ancien attaquant. Vous savez à quel point c’est difficile ? En fin de match, de dégager une telle puissance. En fin de match ! Declan Rice était épuisé ! Si Declan Rice est à bout de forces à la fin du match, on mesure l’exigence physique de la rencontre. Et pourtant, Kane parvient à générer une telle puissance. Je pense que tout le pays était avec lui sur ce coup. Il est en train de tomber ! Vous réalisez à quel point il est difficile de frappé ainsi ? Si je tentais la même chose maintenant, je me casserais le dos ! C’est impressionnant. C’est une technique rare. Waouh ! Sir Harry ! »