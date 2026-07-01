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« Je me casserais le dos » : Thierry Henry, impressionné par la puissance de « Sir Harry Kane », tandis que Zlatan Ibrahimovic affirme que le capitaine est le seul espoir de l'Angleterre pour remporter la Coupe du monde
Une victoire éclatante face à la RD Congo
Kane a évité à l’Angleterre une défaite surprise en Coupe du monde contre la RD Congo, en égalisant de la tête à la 75^e minute puis en déclenchant une frappe puissante dans le temps additionnel pour offrir une victoire 2-1 après avoir été menés.
Interrogé sur Fox Sports, Henry s’est dit impressionné par la puissance incroyable déployée par Kane. « Il est presque en l’air, dans une position un peu bizarre quand il frappe le ballon, a commenté l’ancien attaquant. Vous savez à quel point c’est difficile ? En fin de match, de dégager une telle puissance. En fin de match ! Declan Rice était épuisé ! Si Declan Rice est à bout de forces à la fin du match, on mesure l’exigence physique de la rencontre. Et pourtant, Kane parvient à générer une telle puissance. Je pense que tout le pays était avec lui sur ce coup. Il est en train de tomber ! Vous réalisez à quel point il est difficile de frappé ainsi ? Si je tentais la même chose maintenant, je me casserais le dos ! C’est impressionnant. C’est une technique rare. Waouh ! Sir Harry ! »
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Une confiance totale est placée dans le capitaine
Ibrahimovic a fait écho à ces propos, soulignant à quel point l'Angleterre dépendait de son capitaine par rapport à d'autres nations. Kane totalise désormais cinq buts en Coupe du monde, ce qui le place à égalité avec Erling Haaland et à seulement un but derrière Kylian Mbappé et Lionel Messi, qui en comptent six chacun.
Or, alors que des sélections comme l’Argentine et la France peuvent s’appuyer sur plusieurs joueurs décisifs, l’attaquant suédois estime que l’équipe de Thomas Tuchel reste entièrement tributaire de son capitaine.
Il a déclaré : « Harry Kane, il a fait trois choses. Il a marqué deux buts et créé une percée décisive. Cela dit tout de son poids dans l’équipe. On évoque Messi pour l’Argentine, Mbappé pour la France, mais ces sélections possèdent d’autres stars. On cite Haaland pour la Norvège. Pour l’Angleterre, il n’y a que Harry Kane. Sir Harry Kane, c’est l’Angleterre, et après sa performance d’aujourd’hui, il doit maintenir ce niveau si la sélection veut avoir une chance. »
Difficultés physiques et attentes élevées
Au-delà de ses éloges à l’égard de Kane, Ibrahimovic a exprimé son inquiétude concernant la condition physique de l’équipe, citant notamment Declan Rice. L’ancien attaquant a estimé que les joueurs semblaient épuisés et s’est interrogé sur l’immense pression qui pèse constamment sur eux.
« Aujourd’hui, j’ai vu l’Angleterre souffrir physiquement. Je ne les ai pas vus courir comme avant. Surtout Declan Rice : sa force, c’est de courir, mais on aurait dit qu’il peinait. Mais il n’était pas le seul, les autres aussi. Ce n’est pas la manière dont on gagne qui compte, l’important, c’est de gagner. Surtout cette équipe d’Angleterre. Elle subit une énorme pression pour gagner. Pourquoi ? On ne sait pas, mais bon. Ils ont gagné. »
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Quelle sera la prochaine étape pour l'Angleterre ?
L’Angleterre doit désormais récupérer rapidement et pallier sa fatigue physique apparente avant son prochain match décisif de la Coupe du monde. L’équipe affrontera le Mexique en huitièmes de finale du tournoi. Tuchel s’appuiera fortement sur son staff médical pour s’assurer que ses joueurs clés soient en pleine forme pour la rencontre à élimination directe. Quel que soit leur niveau de performance global, les joueurs savent qu’ils peuvent toujours compter sur Kane pour créer des moments magiques.