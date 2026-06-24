« Je m’occuperai du sale boulot » : Vinicius Jr a été autorisé à se consacrer exclusivement à l’attaque, Marc Cucurella promettant de le couvrir défensivement au Real Madrid

L’arrivée de Cucurella pose une question passionnante : comment va-t-il s’associer à Vinicius Jr sur le flanc gauche ? Passé par Chelsea où il a conquis la Ligue Europa Conférence et la Coupe du monde des clubs de la FIFA, l’arrière gauche sait combien le Brésilien est décisif offensivement. Il a donc déjà promis d’assumer le travail défensif pour que l’ailier reste frais et prêt à briller devant.

Soucieux de dissiper toute inquiétude concernant l’équilibre défensif, il a confié à Marca : « Je pense qu’on va bien s’entendre. Peu m’importe s’il ne revient pas en défense, je ferai tout ce qu’il ne veut pas faire. Tant qu’il est décisif et suffisamment frais pour marquer des buts, je m’occuperai du sale boulot. Vinicius a prouvé qu’il était un joueur clé et influent dans les campagnes du Real Madrid en Ligue des champions. »