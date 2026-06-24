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« Je m’occuperai du sale boulot » : Vinicius Jr a été autorisé à se consacrer exclusivement à l’attaque, Marc Cucurella promettant de le couvrir défensivement au Real Madrid
Cucurella renforce l'équipe de Mourinho
Marcelo Cucurella vient de s’engager au Real Madrid pour 55 millions d’euros (46 M£, 59 M$), quittant Chelsea pour rejoindre le Santiago Bernabéu. Il devient l’une des recrues phares de José Mourinho, aux côtés de Bernardo Silva et Ibrahima Konaté, tandis que Denzel Dumfries devrait également arriver en provenance de l’Inter. Actuellement en sélection espagnole pour la Coupe du monde 2026, l’arrière gauche a expliqué comment il comptait former un duo redoutable sur le flanc gauche madrilène.
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Engagement à soutenir Vinicius Jr
L’arrivée de Cucurella pose une question passionnante : comment va-t-il s’associer à Vinicius Jr sur le flanc gauche ? Passé par Chelsea où il a conquis la Ligue Europa Conférence et la Coupe du monde des clubs de la FIFA, l’arrière gauche sait combien le Brésilien est décisif offensivement. Il a donc déjà promis d’assumer le travail défensif pour que l’ailier reste frais et prêt à briller devant.
Soucieux de dissiper toute inquiétude concernant l’équilibre défensif, il a confié à Marca : « Je pense qu’on va bien s’entendre. Peu m’importe s’il ne revient pas en défense, je ferai tout ce qu’il ne veut pas faire. Tant qu’il est décisif et suffisamment frais pour marquer des buts, je m’occuperai du sale boulot. Vinicius a prouvé qu’il était un joueur clé et influent dans les campagnes du Real Madrid en Ligue des champions. »
S’adapter à la pression du Bernabéu
Rejoindre le géant espagnol s’accompagne d’attentes particulières, d’autant plus que le Real Madrid cherche à rebondir après une saison dernière décevante et sans titre, au cours de laquelle il a laissé le titre de la Liga à Barcelone, a été éliminé de la Ligue des champions en quarts de finale et a fait ses adieux à la Copa del Rey en huitièmes de finale. Cucurella n’ignore pas l’exigence du défi qui l’attend : « Quand on porte le maillot blanc, il faut être au top à chaque match, car chaque adversaire considère la rencontre face à Madrid comme le rendez-vous de l’année. »
Le défenseur s’est dit prêt à relever ce défi, en admettant : « C’est un formidable défi. Tous les joueurs du Real Madrid sont bons. S’intégrer au Real Madrid n’est pas facile. Il faut être à 100 % à chaque match. Toutes les équipes veulent vous battre. » Son objectif est d’apporter à la fois de l’intensité et du caractère à un effectif déjà habitué à remporter les plus grands trophées du football mondial.
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Un nouveau chapitre s’ouvre pour l’Espagnol.
Après quelques jours mouvementés marqués par son départ de la Premier League et son intégration au stage de la sélection espagnole – où il a disputé les deux premiers matches de la Coupe du monde, un match nul 0-0 contre le Cap-Vert et une victoire 4-0 face à l’Arabie saoudite –, Cucurella a hâte de se mettre immédiatement au travail. Il a évoqué avec émotion l’accueil chaleureux que lui a réservé la direction du club et son envie de faire ses preuves à Madrid dès son arrivée au centre d’entraînement.