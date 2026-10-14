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« Je m’interroge sur le moment choisi » : Paul Robinson reconnaît qu’il « apprécie plutôt » la franchise de Lisandro Martinez, malgré la sortie virulente du défenseur contre les dirigeants de Manchester United après la défaite face à l’Atlético de Madrid
Un consultant se prononce sur un coup de colère
L’ancien gardien de l’équipe d’Angleterre a reconnu qu’il appréciait plutôt la franchise du défenseur argentin, tout en s’interrogeant sur le moment choisi pour critiquer publiquement les dirigeants de Manchester United. La polémique a éclaté après la défaite 2-0 des visiteurs dans la capitale espagnole, concédée sur un but de Pablo Barrios après seulement 47 secondes de jeu, puis scellée par Ademola Lookman en fin de match. L’expulsion de Leny Yoro est venue aggraver leur soirée.
Avec cette défaite, Manchester United est devenu le premier club anglais à s’incliner en Ligue des champions cette saison. Le club a également porté à cinq matches sa série sans victoire, toutes compétitions confondues.
- ZUMA Press Wire
Une franchise bienvenue face à un examen de plus en plus minutieux
Robinson estime que la franchise du joueur de 28 ans a exprimé la frustration réelle des supporters, tranchant avec les discours convenus du vestiaire au cours d’une série de mauvais résultats qui a laissé l’équipe à la 13e place du classement de Premier League. Il a également convenu que les 192 millions de livres sterling dépensés par le club cet été pour Carlos Baleba, Youri Tielemans et Andrey Santos n’avaient pas rendu l’effectif suffisamment compétitif.
Réagissant aux commentaires cinglants du défenseur central après le match à Madrid, Robinson a déclaré à BBC Radio 5 Live : « Je m’interroge sur le moment qu’il a choisi. Vu tout ce qui se dit autour de Manchester United actuellement, il faut que des messages positifs sortent du vestiaire. Mais d’un autre côté, j’apprécie plutôt qu’un joueur soit honnête. Les supporters de Manchester United dans tout le pays n’ont pas besoin d’entendre leurs joueurs déclarer : “Nous nous en sortons bien, l’effectif est suffisamment solide.” »
« Tout le monde voit bien que le club n’a pas assez bien recruté, qu’il lui faut davantage de joueurs et que l’effectif n’est pas suffisamment solide. »
Un défenseur réclame davantage d’ambition de la part des dirigeants
Cette critique virulente est survenue après que Martinez a publiquement fustigé le directeur technique Jason Wilcox pour ne pas avoir consolidé les bases durement acquises qui ont permis au club de retrouver l’élite européenne cette saison.
Exprimant sa frustration face à la stratégie de recrutement de la direction, Martinez avait auparavant déclaré à Amazon Prime : « Je dois beaucoup me maîtriser. Mais parfois, c’est le reflet de l’état actuel de notre club.
« Nous avons fait une saison fantastique l’an dernier. Et maintenant, nous attendons davantage de la direction : qu’elle fasse venir plus de joueurs pour que nous puissions rivaliser, parce que beaucoup d’équipes recrutent elles aussi beaucoup de joueurs. Aujourd’hui, l’Atlético avait une équipe incroyable et méritait de gagner.
« J’attends davantage de notre directeur technique. Je dois être honnête : nous, les joueurs, devons en faire plus, mais il est important de constituer un effectif solide pour être prêts lors de soirées comme celle-ci. »
Déplorant la perte de l’élan de la saison dernière et rejetant l’idée que limoger l’entraîneur puisse tout régler rapidement, Martinez a ajouté : « La saison dernière, nous avons tout fait, nous avons posé les bases pour devenir une équipe incroyable. C’est agaçant et décevant de venir ici et de ne pas voir mon équipe essayer d’obtenir un résultat incroyable. C’est décevant.
« On commence à changer, changer, changer d’entraîneur. Mais qu’en est-il des autres secteurs ? Je ne peux pas en dire plus. »
- Alterphotos
Un derby aux enjeux majeurs met à l’épreuve une unité fragile
Les tensions internes n’ont fait qu’accentuer la pression sur Michael Carrick avant un déplacement sous haute tension à Elland Road pour affronter Leeds United. Avec une seule victoire sur la scène nationale à son actif, l’entraîneur de Manchester United connaît le pire début de saison du club en championnat depuis 40 ans. Après les occasions manquées par Bryan Mbeumo et Bruno Fernandes à Madrid, qui ont coûté cher à leur équipe, Carrick doit rendre son attaque plus efficace et rétablir l’ordre dans le vestiaire s’il veut conserver son poste.
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