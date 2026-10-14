« Je m’interroge sur le moment choisi » : Paul Robinson reconnaît qu’il « apprécie plutôt » la franchise de Lisandro Martinez, malgré la sortie virulente du défenseur contre les dirigeants de Manchester United après la défaite face à l’Atlético de Madrid

Cette critique virulente est survenue après que Martinez a publiquement fustigé le directeur technique Jason Wilcox pour ne pas avoir consolidé les bases durement acquises qui ont permis au club de retrouver l’élite européenne cette saison.

Exprimant sa frustration face à la stratégie de recrutement de la direction, Martinez avait auparavant déclaré à Amazon Prime : « Je dois beaucoup me maîtriser. Mais parfois, c’est le reflet de l’état actuel de notre club.

« Nous avons fait une saison fantastique l’an dernier. Et maintenant, nous attendons davantage de la direction : qu’elle fasse venir plus de joueurs pour que nous puissions rivaliser, parce que beaucoup d’équipes recrutent elles aussi beaucoup de joueurs. Aujourd’hui, l’Atlético avait une équipe incroyable et méritait de gagner.

« J’attends davantage de notre directeur technique. Je dois être honnête : nous, les joueurs, devons en faire plus, mais il est important de constituer un effectif solide pour être prêts lors de soirées comme celle-ci. »

Déplorant la perte de l’élan de la saison dernière et rejetant l’idée que limoger l’entraîneur puisse tout régler rapidement, Martinez a ajouté : « La saison dernière, nous avons tout fait, nous avons posé les bases pour devenir une équipe incroyable. C’est agaçant et décevant de venir ici et de ne pas voir mon équipe essayer d’obtenir un résultat incroyable. C’est décevant.

« On commence à changer, changer, changer d’entraîneur. Mais qu’en est-il des autres secteurs ? Je ne peux pas en dire plus. »