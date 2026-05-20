Dans une interview accordée au Noordhollands Dagblad, Mijnans a confirmé l’intérêt de plusieurs clubs sans livrer de détails précis. « Il est encore trop tôt pour en parler », a-t-il déclaré. « Je pense que je m’intégrerais mieux dans le championnat allemand ou italien. »

Au BVB, le départ gratuit de Julian Brandt cet été créera un poste vacant dans le secteur offensif du milieu de terrain. En Allemagne, le Bayer Leverkusen s’intéresserait également à Mijnans.

Arrivé à Alkmaar en 2023 en provenance du Sparta Rotterdam contre 2,5 millions d’euros, il s’est immédiatement imposé comme un joueur clé. L’été dernier, Mijnans espérait déjà rejoindre le PSV Eindhoven, mais l’AZ s’y est opposé ; en contrepartie, il a obtenu une augmentation de salaire et la promesse d’un départ vers un grand club étranger cet été. Son contrat actuel court jusqu’en 2028.