Selon le journal régional néerlandais Noordhollands Dagblad, basé à Alkmaar, Mijnans peut se prévaloir d’une saison exceptionnelle : en 50 matches officiels, ce meneur de jeu de 26 ans a inscrit 21 buts et délivré neuf passes décisives, avant de conclure en beauté en remportant la Coupe des Pays-Bas avec l’AZ.
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« Je m'épanouirais davantage en Allemagne ou en Italie », a confié l'attaquant néerlandais, tandis que le BVB chercherait à attirer cette machine à buts
Dans une interview accordée au Noordhollands Dagblad, Mijnans a confirmé l’intérêt de plusieurs clubs sans livrer de détails précis. « Il est encore trop tôt pour en parler », a-t-il déclaré. « Je pense que je m’intégrerais mieux dans le championnat allemand ou italien. »
Au BVB, le départ gratuit de Julian Brandt cet été créera un poste vacant dans le secteur offensif du milieu de terrain. En Allemagne, le Bayer Leverkusen s’intéresserait également à Mijnans.
Arrivé à Alkmaar en 2023 en provenance du Sparta Rotterdam contre 2,5 millions d’euros, il s’est immédiatement imposé comme un joueur clé. L’été dernier, Mijnans espérait déjà rejoindre le PSV Eindhoven, mais l’AZ s’y est opposé ; en contrepartie, il a obtenu une augmentation de salaire et la promesse d’un départ vers un grand club étranger cet été. Son contrat actuel court jusqu’en 2028.
Mijnans n’a pas encore effectué ses débuts avec l’équipe nationale.
Mijnans revient avec des « sentiments mitigés » sur l’année supplémentaire qu’il a passée à Alkmaar. « Nous avons remporté la coupe, et j’ai facilement atteint mes objectifs personnels en termes de buts et de passes décisives. Mais si j’étais parti au PSV, j’aurais aussi remporté un titre, n’est-ce pas ? Et j’aurais peut-être été un peu plus près de l’équipe nationale. »
Pendant ce temps, le PSV était sacré champion des Pays-Bas. L’ancien international U21 attend toujours sa première sélection avec l’Elftal. Bien que son nom ait parfois été évoqué, il n’est pas considéré comme un candidat sérieux pour figurer dans la liste de Ronald Koeman en vue de la Coupe du monde.