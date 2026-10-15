Interrogé par CBS après le coup de sifflet final, Semenyo n’a pas caché sa déception quant à son efficacité devant le but.

« C’est assez frustrant, pour être honnête, a reconnu l’attaquant de City. Je m’en veux un peu en ce moment pour toutes les occasions que j’ai manquées. Mais collectivement, je retiens surtout notre réaction : nous avons très bien joué et leur avons posé beaucoup de problèmes. C’est donc dommage de ne pas avoir marqué. On retient les points positifs et on repart de l’avant. »

L’attaquant a également salué ses adversaires français après la défaite, reconnaissant l’immense qualité de leur effectif.

« C’est évidemment l’une des meilleures équipes... Il y a des candidats au Ballon d’Or partout dans leur effectif, a-t-il ajouté. Ils nous ont rendu la tâche très difficile aujourd’hui. Nous savions à quoi nous attendre : ils sont très atypiques. Il faut leur rendre hommage. Ce n’est pas pour rien qu’ils sont champions d’Europe deux fois de suite. »



