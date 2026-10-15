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« Je m’en veux ! » : Antoine Semenyo déplore sa maladresse devant le but après la défaite de Manchester City face au PSG en Ligue des champions
Manchester City sonné par l’offensive éclair du PSG en début de match
Les visiteurs ont livré une démonstration dès le début de la rencontre mercredi, prenant un avantage de 3-0 en 35 minutes et réduisant au silence le public de l’Etihad. Malgré une réaction pleine d’ardeur après la pause, emmenée par Erling Haaland, les locaux se sont finalement inclinés 4-2.
City s’est créé de nombreuses occasions tout au long du match, avec 27 tirs et un total de 2,5 buts attendus (xG). Mais l’efficacité devant le but lui a cruellement manqué. Semenyo a particulièrement péché dans la finition, manquant notamment une énorme occasion peu après le premier but de Haaland, qui aurait permis de réduire l’écart à 3-2.
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Semenyo regrette les occasions manquées
Interrogé par CBS après le coup de sifflet final, Semenyo n’a pas caché sa déception quant à son efficacité devant le but.
« C’est assez frustrant, pour être honnête, a reconnu l’attaquant de City. Je m’en veux un peu en ce moment pour toutes les occasions que j’ai manquées. Mais collectivement, je retiens surtout notre réaction : nous avons très bien joué et leur avons posé beaucoup de problèmes. C’est donc dommage de ne pas avoir marqué. On retient les points positifs et on repart de l’avant. »
L’attaquant a également salué ses adversaires français après la défaite, reconnaissant l’immense qualité de leur effectif.
« C’est évidemment l’une des meilleures équipes... Il y a des candidats au Ballon d’Or partout dans leur effectif, a-t-il ajouté. Ils nous ont rendu la tâche très difficile aujourd’hui. Nous savions à quoi nous attendre : ils sont très atypiques. Il faut leur rendre hommage. Ce n’est pas pour rien qu’ils sont champions d’Europe deux fois de suite. »
Les rois d’Europe affichent leur domination
Ce résultat a montré pourquoi le PSG est considéré comme la meilleure équipe du continent. En quête d’un troisième sacre consécutif en Ligue des champions, le géant français a livré une prestation offensive dévastatrice qui a confirmé son statut de prétendant au titre.
Il s’agit de la première défaite de City toutes compétitions confondues cette saison, un sévère retour à la réalité pour l’équipe qui recevait. Le score aurait pu être encore plus lourd, mais Ferran Torres a manqué un penalty en fin de match qui aurait permis au PSG d’inscrire un cinquième but.
- AFP
Manchester City doit se ressaisir après un rappel à la réalité
Manchester City devra vite digérer sa première défaite en match officiel de la saison et remédier à son manque de régularité devant le but. Face aux meilleures équipes d’Europe, ne pas concrétiser des occasions à forte probabilité de but continuera de lui coûter cher si le manque d’efficacité affiché contre le PSG se répète. L’équipe doit désormais s’appuyer sur sa réaction en seconde période pour aborder ses prochaines échéances nationales et retrouver une dynamique indispensable.
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