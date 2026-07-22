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« Je m’en rapproche chaque jour un peu plus » : Fabian Ruiz, star du PSG, dévoile son envie de changer de club et son ambition de remporter le Ballon d’Or après le succès de l’Espagne à la Coupe du monde
En vue d’un retour à Séville
Depuis son départ du Real Betis en 2018, la carrière de Ruiz n’a cessé de prendre de l’altitude : après un passage par Naples, il a posé ses valises au Parc des Princes. Il a depuis remporté deux Ligues des champions et été sacré champion du monde avec l’Espagne, victorieuse de l’Argentine en finale en 2026. Pourtant, malgré ces succès, le cœur du milieu de terrain reste attaché au Betis. Lors d’une cérémonie émouvante organisée dans sa ville natale, le milieu de terrain a été interrogé sur la possibilité de revêtir à nouveau la tunique verdiblanca.
« Oui, c’est la vérité. Je l’ai toujours dit et je ne l’ai jamais caché : j’ai hâte de revenir. Ce moment se rapproche chaque jour. Je suis supporter du Betis et j’espère y revenir un jour », a-t-il déclaré, selon Marca.
- AFP
Le joueur espagnol nourrit des ambitions légitimes pour remporter le Ballon d’Or.
Après une saison sensationnelle au cours de laquelle il a joué un rôle déterminant dans la victoire de l'Espagne à la Coupe du monde, Ruiz est de plus en plus souvent cité comme un véritable candidat au Ballon d'Or. À 30 ans, il s'est montré indispensable tant en club qu'en sélection, aidant le PSG à remporter le titre européen avant de s'imposer comme le pilier du milieu de terrain espagnol tout au long du tournoi en Amérique du Nord.
L’ancien Napolitain a assumé ses ambitions face aux spéculations grandissantes : « Qui ne voudrait pas remporter le Ballon d’Or ? Je suis satisfait de ma saison, avec la Ligue des champions et la Coupe du monde. Si je suis en lice, ce sera un honneur. »
L'essor de Los Palacios
Ruiz s'exprimait lors d'une fête organisée à l'occasion de son retour à Los Palacios y Villafranca, petite ville ayant vu naître plusieurs stars internationales, dont Jesús Navas et Gavif. Après avoir conquis la scène mondiale, Ruiz savoure les fruits de son travail tout en restant ancré dans sa communauté locale. Alors qu'il s'apprête à profiter de vacances bien méritées avant de rejoindre le PSG pour la préparation d'avant-saison, la cote du milieu de terrain n'a jamais été aussi haute.
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Et maintenant ?
Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024, Fabian Ruiz aurait trouvé un accord pour prolonger son engagement au Parc des Princes jusqu’en 2029, avec une option pour une année supplémentaire. Un retour imminent au Betis est donc écarté, et le club parisien va continuer à s’appuyer sur la créativité du milieu de terrain espagnol. Il devrait ainsi être aligné lorsque l’équipe de Luis Enrique entamera sa saison 2026-2027 face à Aston Villa en finale de la Supercoupe de l’UEFA.
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