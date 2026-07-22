« Je m’en rapproche chaque jour un peu plus » : Fabian Ruiz, star du PSG, dévoile son envie de changer de club et son ambition de remporter le Ballon d’Or après le succès de l’Espagne à la Coupe du monde

Depuis son départ du Real Betis en 2018, la carrière de Ruiz n’a cessé de prendre de l’altitude : après un passage par Naples, il a posé ses valises au Parc des Princes. Il a depuis remporté deux Ligues des champions et été sacré champion du monde avec l’Espagne, victorieuse de l’Argentine en finale en 2026. Pourtant, malgré ces succès, le cœur du milieu de terrain reste attaché au Betis. Lors d’une cérémonie émouvante organisée dans sa ville natale, le milieu de terrain a été interrogé sur la possibilité de revêtir à nouveau la tunique verdiblanca.

« Oui, c’est la vérité. Je l’ai toujours dit et je ne l’ai jamais caché : j’ai hâte de revenir. Ce moment se rapproche chaque jour. Je suis supporter du Betis et j’espère y revenir un jour », a-t-il déclaré, selon Marca.







