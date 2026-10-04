Dans un entretien sans détour accordé à The Observer, Ferguson a admis avoir de sérieuses inquiétudes quant au développement d’une démence plus tard dans sa vie. Avant sa carrière d’entraîneur, Ferguson a joué au niveau professionnel en Écosse pendant 17 ans, reprenant fréquemment de la tête de lourds ballons de football en cuir.

Alors que de récentes études ont établi des liens entre le jeu de tête et les maladies du cerveau, il a reconnu la réalité à laquelle il est confronté. Il a expliqué : « Je m’inquiète de ça moi-même parce que j’ai beaucoup joué de la tête. Tous les footballeurs le faisaient. La démence est un défi pour toute personne qui vieillit. On s’en inquiète beaucoup. Je me dis toujours : “J’ai 84 ans [rires]. Si j’arrive à 85 ans, tout ira bien.” »