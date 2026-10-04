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« Je m’en inquiète beaucoup » : l’ancien entraîneur de Manchester United, Sir Alex Ferguson, se confie sur ses craintes de démence
Ferguson admet ses craintes au sujet de la démence
Dans un entretien sans détour accordé à The Observer, Ferguson a admis avoir de sérieuses inquiétudes quant au développement d’une démence plus tard dans sa vie. Avant sa carrière d’entraîneur, Ferguson a joué au niveau professionnel en Écosse pendant 17 ans, reprenant fréquemment de la tête de lourds ballons de football en cuir.
Alors que de récentes études ont établi des liens entre le jeu de tête et les maladies du cerveau, il a reconnu la réalité à laquelle il est confronté. Il a expliqué : « Je m’inquiète de ça moi-même parce que j’ai beaucoup joué de la tête. Tous les footballeurs le faisaient. La démence est un défi pour toute personne qui vieillit. On s’en inquiète beaucoup. Je me dis toujours : “J’ai 84 ans [rires]. Si j’arrive à 85 ans, tout ira bien.” »
- AFP
L’importance de la famille et le souvenir de Cathy
L’homme de 84 ans a également pris le temps d’évoquer sa défunte épouse, Cathy, et l’impact profond qu’elle a eu sur sa carrière à Manchester United. Il a salué son soutien indéfectible tout au long de leur long mariage.
« Cinquante-neuf ans, c’est long. Cathy avait une très grande foi religieuse, et elle s’est toujours considérée comme une épouse et une mère. Elle ne s’est jamais impliquée dans ma vie d’entraîneur. Elle ne s’en est jamais plainte, parce qu’elle savait que c’était mon travail. Une épouse fantastique, et pour les garçons, brillante. Elle jugeait très bien les gens. Très prudente avec les personnes qui voulaient être amicales avec moi. Elle n’est jamais venue ici [dans sa maison actuelle]. Nous nous sommes mariés le samedi matin et j’ai joué l’après-midi. »
En convalescence après une grave alerte de santé
Préserver sa vivacité mentale est une priorité pour le légendaire entraîneur, qui a révélé qu’il fait régulièrement des quiz pour garder sa mémoire active. Il est aussi revenu sur l’expérience terrifiante d’une hémorragie cérébrale qui a nécessité une opération d’urgence. Il a détaillé le difficile processus de rééducation dans un récent entretien accordé à BBC Breakfast.
« J’avais perdu la voix ; je ne pouvais pas parler. C’était un moment effrayant. Je me souviens que mes petits-fils sont venus me voir et j’avais perdu la voix. Ensuite, ils ont fait venir une thérapeute et elle a commencé à me demander d’écrire des noms d’oiseaux, des noms d’animaux, des noms de rivières. C’est comme ça que ma voix est revenue », a-t-il déclaré.
- AFP
Quel avenir pour Ferguson ?
Ferguson continue de profiter de sa retraite tout en observant de près les progrès de Manchester United. Il reste concentré sur le soutien à sa famille, en particulier à son frère Martin, et sur le maintien de sa santé grâce à la lecture et à des exercices mentaux quotidiens. Les supporters peuvent s’attendre à entendre davantage de ses analyses à l’occasion de la promotion de son prochain livre, dans lequel il partagera des réflexions détaillées sur les 21 matches les plus décisifs de son remarquable parcours dans le football.
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