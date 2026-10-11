« Je m’en fiche » : Enzo Maresca balaie le verdict de culpabilité contre Manchester City après une victoire à Anfield

Manchester City a écrasé Liverpool à Anfield, envoyant un message fort lors de son premier match depuis qu’il a été reconnu coupable d’avoir enfreint 115 règles financières de la Premier League. Maresca était d’excellente humeur après la victoire et a balayé la controverse.

Malgré l’hostilité du public, qui a traité l’équipe de tricheurs, il a insisté sur le fait que ses joueurs devaient se concentrer uniquement sur le football. « Il y aura toujours du bruit autour de nous, nous devons donc apprendre à le gérer. Mais nous devons aussi faire parler de nous en gagnant des matches, comme nous l’avons fait aujourd’hui », a déclaré Maresca.