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« Je m’en fiche » : Enzo Maresca balaie le verdict de culpabilité contre Manchester City après une victoire à Anfield
Faire abstraction du bruit ambiant
Manchester City a écrasé Liverpool à Anfield, envoyant un message fort lors de son premier match depuis qu’il a été reconnu coupable d’avoir enfreint 115 règles financières de la Premier League. Maresca était d’excellente humeur après la victoire et a balayé la controverse.
Malgré l’hostilité du public, qui a traité l’équipe de tricheurs, il a insisté sur le fait que ses joueurs devaient se concentrer uniquement sur le football. « Il y aura toujours du bruit autour de nous, nous devons donc apprendre à le gérer. Mais nous devons aussi faire parler de nous en gagnant des matches, comme nous l’avons fait aujourd’hui », a déclaré Maresca.
- Getty Images Sport
Des supporters et une direction qui ne cèdent pas
City a désormais remporté ses six matches de Premier League cette saison. De hauts responsables du club, dont le directeur général Ferran Soriano et le directeur sportif Hugo Viana, étaient présents, une initiative que Maresca a jugée essentielle.
« Compte tenu de l’importance du match, à l’extérieur contre Liverpool, à Anfield, je pense que le club a eu raison de nous réunir tous. C’est de cette unité dont nous avons besoin en ce moment », a-t-il expliqué. Erling Haaland a partagé l’avis de son entraîneur : « Il est important de rester forts mentalement, de rester soudés et de nous concentrer sur ce que nous pouvons changer. Ce que nous pouvons [contrôler], c’est notre capacité à bien jouer au football et à nous battre ensemble. C’est la seule chose que nous puissions faire. »
Rejeter le calendrier de la procédure d’appel
Manchester City risque de lourdes sanctions, notamment d’importants retraits de points, voire une exclusion, si son recours contre la décision de la commission indépendante échoue.
Maresca ne se soucie toutefois pas du temps que pourrait prendre la procédure. Interrogé sur le calendrier du recours, il a répondu : « Vous n’imaginez pas à quel point je suis heureux. Je m’en fiche. » L’entraîneur a même suggéré que l’hostilité actuelle des supporters adverses pourrait souder le club. « Cela peut renforcer la cohésion avec les supporters. Espérons que nous pourrons fêter une victoire. C’est la seule chose sur laquelle nous pouvons nous concentrer », a-t-il ajouté.
- AFP
Quelle est la suite pour Manchester City ?
Manchester City doit désormais poursuivre son sans-faute en ce début de saison. Le club est en tête de la Premier League avec 18 points sur 18 possibles. Enzo Maresca et son groupe vont rapidement se tourner vers leurs prochaines échéances européennes, alors qu’ils se préparent à affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des champions et espèrent faire taire l’agitation persistante par de nouvelles prestations dominantes sur le terrain.
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