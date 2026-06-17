« Je m'attendais à mieux de sa part » : même ses adversaires s'étonnent de la prestation de Cristiano Ronaldo lors du coup d'envoi de la Coupe du monde

« On voulait le contenir, et je suis satisfait d’y être parvenus », a déclaré Yoane Wissa, coéquipier de Mukau, qui avait égalisé (1-1) pour le Congo dans le temps additionnel de la première mi-temps, après l’ouverture du score précoce de Joao Neves pour le Portugal. « Mais je pense qu’il ne restera pas muet tout au long du tournoi. »

La tâche des Congolais était d’autant plus ardue que tout le stade de Houston soutenait déjà Ronaldo, l’acclamant frénétiquement avant même le coup d’envoi. « Nous devions rester concentrés et ne pas nous laisser perturber », a expliqué Mukau. Les supporters congolais n’avaient pas pu entrer aux États-Unis en raison de l’épidémie d’Ebola ; seules les personnes issues de la communauté congolaise locale ont donc pu assister à la rencontre.

Malgré une prestation discrète, les joueurs congolais ont tenu à saluer « le grand respect » qu’ils portent à l’égard de la carrière de Ronaldo. « C’est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football », a insisté Mukau. Le quintuple Ballon d’Or dispute sa sixième Coupe du monde avec le Portugal et chasse enfin un premier titre. Dans le groupe K, la Seleção affrontera l’Ouzbékistan mardi, puis conclura son parcours de groupe face à la Colombie.