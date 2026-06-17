« Nous savions qu'il n'était plus le même. Nous savions qu'il courait moins et qu'il travaillait moins », a déclaré ensuite le milieu de terrain congolais Ngal'ayel Mukau dans la zone mixte. Mukau s'est toutefois dit « un peu » surpris par la piètre prestation de la superstar de 41 ans : « Je m'attendais à mieux de sa part. »
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« Je m'attendais à mieux de sa part » : même ses adversaires s'étonnent de la prestation de Cristiano Ronaldo lors du coup d'envoi de la Coupe du monde
Ronaldo a été largement transparent durant une bonne partie de la rencontre, avec seulement 25 touches de balle au compteur. Il n’a pas cadré le moindre tir avant la mi-temps, puis a gaspillé deux occasions nettes en milieu de seconde période. Sur la première, il a préféré frappé plutôt que de servir Bruno Fernandes, pourtant mieux placé, provoquant l’incompréhension – et même la colère – du milieu portugais, qui s’est laissé tomber sur la pelouse, médusé.
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Joane Wissa estime que Cristiano Ronaldo ne restera pas inactif tout au long de la compétition.
« On voulait le contenir, et je suis satisfait d’y être parvenus », a déclaré Yoane Wissa, coéquipier de Mukau, qui avait égalisé (1-1) pour le Congo dans le temps additionnel de la première mi-temps, après l’ouverture du score précoce de Joao Neves pour le Portugal. « Mais je pense qu’il ne restera pas muet tout au long du tournoi. »
La tâche des Congolais était d’autant plus ardue que tout le stade de Houston soutenait déjà Ronaldo, l’acclamant frénétiquement avant même le coup d’envoi. « Nous devions rester concentrés et ne pas nous laisser perturber », a expliqué Mukau. Les supporters congolais n’avaient pas pu entrer aux États-Unis en raison de l’épidémie d’Ebola ; seules les personnes issues de la communauté congolaise locale ont donc pu assister à la rencontre.
Malgré une prestation discrète, les joueurs congolais ont tenu à saluer « le grand respect » qu’ils portent à l’égard de la carrière de Ronaldo. « C’est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football », a insisté Mukau. Le quintuple Ballon d’Or dispute sa sixième Coupe du monde avec le Portugal et chasse enfin un premier titre. Dans le groupe K, la Seleção affrontera l’Ouzbékistan mardi, puis conclura son parcours de groupe face à la Colombie.