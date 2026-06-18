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Je lui transmettrai tes salutations si je le vois… Cristiano est au cœur du message émouvant que Diomandi a adressé à sa sœur défunte

Allemagne vs Côte d'Ivoire
Allemagne
Côte d'Ivoire
Coupe du monde
Yan Diomandé
C. Ronaldo
Kylian Mbappé
Allemagne
Côte d’Ivoire
Canada
Portugal
France

Tragique nouvelle : « Ta sœur nous a quittés… Un individu a placé une substance dans son verre lors d’une fête, et elle n’a jamais repris connaissance. Elle nous a quittés. »

Yan Diomandé, élément clé de la sélection ivoirienne et du club allemand de Leipzig, a adressé un message émouvant à sa sœur aînée Roxane, décédée l’année dernière à l’âge de 15 ans.

Présent à la Coupe du monde 2026 avec la Côte d’Ivoire, il a contribué à la victoire (1-0) des Éléphants lors de la première journée face à l’Équateur.

En pleine valeur marchande, le milieu de terrain suscite l’intérêt de plusieurs clubs, dont Liverpool et le Paris Saint-Germain, à l’approche du mercato estival.

Le jeune international de 19 ans a publié son texte sur la plateforme « The Players’ Tribune », ce qui en fait l’un des récits les plus marquants de la Coupe du monde 2026.

Voici l’intégralité de sa lettre :

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L’amour de Cristiano Ronaldo

    Ma chère Roxane,

    tu te souviens de ce jour où l’on m’a offert un maillot contrefait de Manchester United, sur lequel j’ai inscrit au stylo noir « Ronaldo 7 » ?

    À l’époque, nul ne faisait de distinction entre riches et pauvres : seul le bonheur comptait.

    Tu te souviens des 25 personnes entassées dans une seule maison à Abidjan ? Ma mère réclamait ses séries, tandis que tout le monde réclamait un film. Pour échapper au tumulte, je feignais de dormir avant de me glisser discrètement devant l’unique poste après minuit. Son au minimum, image en noir et blanc : je suivais les matchs en silence, bercé par le rêve d’un avenir sur les terrains.

    Les grands, impressionnés par la puissance de mes tirs sur la terre battue, me surnommaient « Roberto Carlos », ce qui, en secret, m’agaçait puisque mon idole était Cristiano Ronaldo.

    À neuf ans, il quitte le foyer pour rejoindre l’Inter Foot Sud Komui, près de la frontière ghanéenne. « Un simple gamin seul », se souvient-il. Avec d’autres enfants, il part parfois « voler des patates » dans les villages pour calmer la faim. Pour survivre, nous organisions des « braquages de banque » : deux enfants distrayaient le commerçant pendant que les dix-huit autres repartaient avec deux patates. Le butin était maigre, mais il avait un goût incroyable. Rire. Encore aujourd’hui, mon plat préféré reste des patates bouillies arrosées d’un filet d’huile.

    Il se souvient aussi de ses premiers vrais crampons, avec lesquels il dormait la nuit, et de ces sandales blanches en plastique qui étaient ses seules chaussures sur le terrain et le restent, encore aujourd’hui, par nostalgie.

    De retour au village, il haranguait ses camarades : « Pourquoi avez-vous arrêté l’entraînement ? Yann ne vous offrira pas de voitures. Il faut continuer à bosser. »

    À l’époque, tu n’avais que dix ans, mais tu assumais déjà le rôle d’agent.



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  • Rapatriement forcé en Afrique : le rêve s’arrête net.

    Tu te souviens de ces après-midis où nous nous asseyions sur le banc, à rêver d’un avenir en France ? Nous imaginions déjà nos sessions shopping et l’appartement que nous achèterions, tandis que je me voyais, selon tes mots, devenir un footballeur riche, entouré de voitures de luxe et d’une grande maison — un nouveau Cristiano — alors que le reste du monde se moquait de moi.

    Tu te souviens de mon départ aux États-Unis pour poursuivre mes études secondaires à quinze ans, et du terrible mal du pays qui m’a tenu plusieurs mois ? Je ne comprenais rien ; heureusement, mon voisin de classe, un Français, traduisait les cours pour moi. Un soir, il t’appelle et lance : « Tu ne vas pas le croire, ici les élèves discutent avec les professeurs ! »

    Dans notre pays, comme tu le sais, on n’osait même pas regarder nos aînés dans les yeux.

    Il se souvient aussi de son étonnement en voyant les adolescents fumer après les cours.

    Tu me disais alors que j’avais l’air d’un personnage de série télévisée américaine.

    Tu te souviens de mes essais à Bournemouth, puis à Chelsea, aux Rangers, à l’Olympiacos et à Crystal Palace ? Même Izzy et O’Lisi sont venus me voir après une séance et m’ont lancé : « Mec, t’es vraiment doué. »

    Malgré ces encouragements, aucun club ne m’a proposé de contrat.

    Même les équipes réserves du championnat américain me fermaient leurs portes, sans explication. Les responsables géraient tout depuis leur bureau, m’emmenant de ville en ville, de pays en pays, pour aboutir au même constat : aucun club ne me recrutait.

    Mon visa a expiré, mon rêve s’est envolé. On m’a renvoyé en Afrique, et nous avons pleuré ensemble.

    Seulement toi n’as jamais cessé d’y croire. Quelques semaines plus tard, j’ai signé au CD Leganés et nous avons versé des larmes de joie.

    À l’époque, je pouvais encore ressentir des émotions. Aujourd’hui, je ne ressens plus rien ; j’ai l’impression de ne plus être humain. Depuis ton départ, je me sens vide.

  • Selon les informations les plus récentes, votre sœur a quitté le terrain.

    Le jour où j’ai appris ton départ, je n’ai pas versé la moindre larme ; j’étais sous le choc.

    C’était quelques semaines après mon premier match avec Leganés. Qui dispute son premier match à 18 ans contre le Real Madrid ? C’était fou. C’était un rêve.

    Puis le rêve s’est transformé en cauchemar. Depuis mon village, on m’appelait sans cesse ; j’étais irrité et je ne comprenais pas la raison de ces coups de fil répétés.

    J’ai fini par décrocher, mais ils n’ont pas adouci le coup : « Ta sœur est partie. »

    «Ta sœur est partie.»

    « Quoi ? »

    « Elle est morte. »

    « De quoi tu parles ? »

    « Quelqu’un a mis quelque chose dans son verre lors d’une fête, et elle ne s’est jamais réveillée. Elle nous a quittés. »

    Tu avais quinze ans.

    Elle avait quinze ans.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-FRAAFP

    Mbappé est certes talentueux, mais, à en croire cette source, son frère lui serait supérieur.

    Aucune réponse n’a été obtenue. Il n’est pas certain que connaître la raison soit encore utile. La jalousie pourrait expliquer l’incident ; elle est malheureusement courante dans notre pays. Peut-être aurait-il été possible de te protéger. Manque de certitude.

    Il tente de s’en remettre à la volonté divine, car c’est tout ce qu’il peut faire. Il ne cherche pas à oublier, conscient que c’est impossible, et transforme cette douleur en carburant pour travailler encore plus dur et concrétiser les rêves qu’ils partageaient.

    Ces mots sont couchés sur le papier car je ne peux pas les exprimer à voix haute ; ils attestent de ma volonté de faire vivre ton souvenir, de faire connaître ton nom à tous, partout.

    Chaque action sur le terrain est pour toi.

    Tant d’événements ont rythmé ma carrière depuis notre dernière rencontre que je peine moi-même à y croire.

    Tu te souviens de nos soirées télé où tu l’admirais, Mbappé, avant de lancer : « Oui, il est fort, mais mon frère est meilleur » ?

    J’ai longtemps pensé que la réussite passait par la richesse, mais j’ai changé d’avis : je vois ce qu’elle fait aux gens, même au sein des familles. À Leganés, je renvoyais l’intégralité de mes gains à mes parents ; puis j’ai atteint un point de rupture : plus question de toucher un centime. C’était devenu un fardeau. Les demandes ne cessaient de pleuvoir. Ils semblaient croire que j’étais déjà millionnaire, alors que je n’avais même pas d’appartement et vivais au centre d’entraînement, dans une chambre sans télévision. Seul le foot comptait, et le sommeil nécessaire pour être prêt le lendemain.

    Pas besoin d’une grande maison, pas besoin de voitures. J’ai voulu consacrer chaque instant au football, pour prouver au monde que ma sœur avait raison…

  • Si je croise Cristiano, je lui transmettrai tes salutations.

    À mon arrivée à RB Leipzig, j’étais toujours à la limite du retard.

    À mon arrivée au RB Leipzig, j’étais systématiquement en retard. Enfin, pas vraiment en retard, mais j’arrivais à l’heure, ce qui, en Allemagne, équivaut à être largement en retard.

    Pour contourner ce problème, j’ai alors adopté une nouvelle routine : arriver 90 minutes avant chaque séance. Ma ponctualité extrême a fini par valoir aux joueurs de me surnommer « l’Allemand ».

    J’ai toujours poussé chaque action à l’extrême, et je le reconnais : je n’ai jamais trouvé de sérénité en dehors du terrain.

    Le terrain est désormais mon unique zone de confort ; c’est là que je trouve la sérénité et que je peux te parler. J’aimerais que tu sois encore là pour te dire… qu’on a réussi.

    Tout s’est produit comme prévu.

    Nous partons pour la Coupe du monde. Ton frère portera bien le maillot de la sélection ivoirienne, aux côtés de Drogba, Yaya et Gervinho.

    Je ne considère pas cela comme un simple match, mais comme une véritable scène où je pourrai prouver au monde ce que tu as toujours vu en moi. À chaque but marqué, je veillerai à ce que chacun retienne ton nom, et à ce que ton souvenir demeure vivant.

    Tu as toujours affirmé que je pouvais surpasser Cristiano ; si je le croise, je lui transmettrai tes salutations.

    Je ferai tout ce que tu attendais de moi, je te le jure. Avant même que je n’aie de vraies chaussures de sport, tu disais à tout le monde : « Mon frère sera le plus grand du monde. »

    Je prouverai que tu avais raison, ou je tenterai jusqu’au bout.

    Ton frère, Yann.

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