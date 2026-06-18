Je lui transmettrai tes salutations si je le vois… Cristiano est au cœur du message émouvant que Diomandi a adressé à sa sœur défunte

Tu te souviens de ces après-midis où nous nous asseyions sur le banc, à rêver d’un avenir en France ? Nous imaginions déjà nos sessions shopping et l’appartement que nous achèterions, tandis que je me voyais, selon tes mots, devenir un footballeur riche, entouré de voitures de luxe et d’une grande maison — un nouveau Cristiano — alors que le reste du monde se moquait de moi.

Tu te souviens de mon départ aux États-Unis pour poursuivre mes études secondaires à quinze ans, et du terrible mal du pays qui m’a tenu plusieurs mois ? Je ne comprenais rien ; heureusement, mon voisin de classe, un Français, traduisait les cours pour moi. Un soir, il t’appelle et lance : « Tu ne vas pas le croire, ici les élèves discutent avec les professeurs ! »

Dans notre pays, comme tu le sais, on n’osait même pas regarder nos aînés dans les yeux.

Il se souvient aussi de son étonnement en voyant les adolescents fumer après les cours.

Tu me disais alors que j’avais l’air d’un personnage de série télévisée américaine.

Tu te souviens de mes essais à Bournemouth, puis à Chelsea, aux Rangers, à l’Olympiacos et à Crystal Palace ? Même Izzy et O’Lisi sont venus me voir après une séance et m’ont lancé : « Mec, t’es vraiment doué. »

Malgré ces encouragements, aucun club ne m’a proposé de contrat.

Même les équipes réserves du championnat américain me fermaient leurs portes, sans explication. Les responsables géraient tout depuis leur bureau, m’emmenant de ville en ville, de pays en pays, pour aboutir au même constat : aucun club ne me recrutait.

Mon visa a expiré, mon rêve s’est envolé. On m’a renvoyé en Afrique, et nous avons pleuré ensemble.

Seulement toi n’as jamais cessé d’y croire. Quelques semaines plus tard, j’ai signé au CD Leganés et nous avons versé des larmes de joie.

À l’époque, je pouvais encore ressentir des émotions. Aujourd’hui, je ne ressens plus rien ; j’ai l’impression de ne plus être humain. Depuis ton départ, je me sens vide.