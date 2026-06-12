Malgré son départ imminent de la sélection française, Deschamps reste évasif sur ses projets à long terme. Le sélectionneur a répété à plusieurs reprises qu’il n’excluait aucune option, qu’il s’agisse d’un retour à la tête d’un club ou de prendre les rênes d’une autre équipe nationale.

Cependant, Mbappé œuvre activement pour éviter de retrouver son mentor sur un banc adverse. Il a admis s’être exprimé en interne au sujet de l’avenir du sélectionneur, reconnaissant vouloir peser sur cette décision.

Interrogé par M6, l’attaquant a affirmé : « La meilleure façon de lui rendre hommage, c’est de gagner, car il adore gagner. On va faire en sorte qu’il garde le meilleur souvenir de cette Coupe du monde. J’espère que ce sera sa dernière, car j’espère qu’il ne jouera pas pour une autre équipe. »

Et de reconnaître, sans détour : « Je lui mets la pression. »