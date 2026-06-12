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« Je lui mets la pression ! » : Kylian Mbappé met en garde Didier Deschamps contre un « terrible » départ en Italie après sa dernière Coupe du monde avec les Bleus
Deschamps se prépare pour sa dernière Coupe du monde
Alors que l’équipe de France peaufine sa préparation en vue de la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, tous les regards se tournent vers la fin d’une époque. Didier Deschamps, qui dirige les Bleus depuis quatorze ans, devrait en effet quitter ses fonctions à l’issue de la compétition. Son capitaine, Kylian Mbappé, est déterminé à offrir au sélectionneur de 57 ans un dernier baroud d’honneur à la hauteur de son palmarès.
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Pression sur Deschamps concernant l'avenir
Malgré son départ imminent de la sélection française, Deschamps reste évasif sur ses projets à long terme. Le sélectionneur a répété à plusieurs reprises qu’il n’excluait aucune option, qu’il s’agisse d’un retour à la tête d’un club ou de prendre les rênes d’une autre équipe nationale.
Cependant, Mbappé œuvre activement pour éviter de retrouver son mentor sur un banc adverse. Il a admis s’être exprimé en interne au sujet de l’avenir du sélectionneur, reconnaissant vouloir peser sur cette décision.
Interrogé par M6, l’attaquant a affirmé : « La meilleure façon de lui rendre hommage, c’est de gagner, car il adore gagner. On va faire en sorte qu’il garde le meilleur souvenir de cette Coupe du monde. J’espère que ce sera sa dernière, car j’espère qu’il ne jouera pas pour une autre équipe. »
Et de reconnaître, sans détour : « Je lui mets la pression. »
L’« effroyable » perspective de l’Italie
Les rumeurs ont souvent associé Deschamps au poste de sélectionneur de l'Italie, notamment en raison des liens étroits qu'il entretient avec ce pays depuis son passage à la Juventus, tant en tant que joueur qu'en tant qu'entraîneur. Alors que les Azzurri cherchent à se reconstruire après une période d'instabilité sans précédent et plusieurs absences à la Coupe du monde, le parcours de Deschamps est considéré comme le profil idéal pour les quadruples champions du monde. Mbappé, cependant, est loin d'être favorable à cette orientation professionnelle.
Interrogé sur ces bruits de couloir, Mbappé a été on ne peut plus clair : « S’il partait pour l’Italie, ce serait terrible », a tranché le capitaine des Bleus.
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Un dernier effort pour conquérir la Coupe du monde
Pour l’instant, Mbappé et Deschamps restent concentrés sur la mission de l’équipe de France en Coupe du monde. Battus en finale de la Coupe du monde 2022, les Bleus aspirent à un nouveau sacre et à offrir une sortie en fanfare à leur sélectionneur sortant. Le tournoi de 2026 marquera le dernier acte du mandat de Deschamps à la tête des Bleus. Avant toute décision concernant son avenir, il doit mener son équipe dans une dernière campagne et viser le meilleur résultat possible.
Les Bleus entameront leur campagne le 16 juin face au Sénégal pour leur premier match du Groupe I, avant de défier l’Irak le 22 juin et de clore la phase de groupes contre la Norvège quatre jours plus tard.