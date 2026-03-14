« Je lui fais entièrement confiance et je l'apprécie beaucoup » : Mikel Arteta prend la défense de Bukayo Saka, dont les performances à Arsenal sont en dents de scie

Au-delà des ajustements tactiques, le volume de matches disputés par Saka commence à se faire sentir. Arteta a admis que la charge de travail de l'ailier avait déjà dépassé celle des saisons précédentes, laissant entendre que la fatigue jouait un rôle majeur dans son incapacité récente à peser sur le cours des matchs. Ayant joué pratiquement toutes les minutes, tant en club qu'en sélection, au cours des deux dernières années, ce calendrier infernal commence peut-être enfin à se faire sentir dans les jambes fatiguées du jeune joueur et dans son manque d'éclat.

« Le nombre de matchs et de minutes qu'il a disputés jusqu'à présent est déjà un peu plus élevé que pour toute la saison dernière », a noté Arteta. « Nous devons également prendre conscience des exigences que nous imposons aux joueurs. C'est un autre aspect qui, évidemment, lorsque nous parlons de la beauté du jeu, a une incidence certaine sur certains éléments. »