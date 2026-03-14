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« Je lui fais entièrement confiance et je l'apprécie beaucoup » : Mikel Arteta prend la défense de Bukayo Saka, dont les performances à Arsenal sont en dents de scie
Des difficultés à trouver la régularité dans la course au titre
L'attaquant d'Arsenal a été remplacé lors du déplacement en Ligue des champions en milieu de semaine à Leverkusen, après avoir peiné à exercer son influence habituelle sur le jeu. De son côté, son remplaçant, Noni Madueke, a immédiatement fait la différence en obtenant un penalty en fin de match pour les Gunners. Au cours des saisons précédentes, la complicité télépathique entre Saka, Martin Odegaard et Jurrien Timber ou Ben White sur le flanc droit constituait la principale source de buts de l'équipe, mais les blessures et les rotations d'effectif ont perturbé cette alchimie.
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Arteta soutient sa star
Malgré les critiques, Arteta affirme que sa confiance envers l'international anglais reste inébranlable. « Nous lui faisons entièrement confiance et nous l'apprécions énormément », a insisté l'Espagnol. « Ce qu’il fait pour nous, pour ce club, est tout simplement incroyable à son âge, et il continue d’avoir un impact énorme sur notre équipe. Il peut avoir une performance individuelle qui ne reflète probablement pas son niveau, comme tout être humain, comme tout joueur dans le monde. Mais globalement, quand on regarde sa force et l’élan qu’il apporte à l’équipe, c’est tout simplement incroyable. »
Fatigue physique et emploi du temps chargé
Au-delà des ajustements tactiques, le volume de matches disputés par Saka commence à se faire sentir. Arteta a admis que la charge de travail de l'ailier avait déjà dépassé celle des saisons précédentes, laissant entendre que la fatigue jouait un rôle majeur dans son incapacité récente à peser sur le cours des matchs. Ayant joué pratiquement toutes les minutes, tant en club qu'en sélection, au cours des deux dernières années, ce calendrier infernal commence peut-être enfin à se faire sentir dans les jambes fatiguées du jeune joueur et dans son manque d'éclat.
« Le nombre de matchs et de minutes qu'il a disputés jusqu'à présent est déjà un peu plus élevé que pour toute la saison dernière », a noté Arteta. « Nous devons également prendre conscience des exigences que nous imposons aux joueurs. C'est un autre aspect qui, évidemment, lorsque nous parlons de la beauté du jeu, a une incidence certaine sur certains éléments. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Saka ?
Alors que la phase à élimination directe de la Ligue des champions et la course au titre de Premier League s'intensifient, Arsenal a besoin que ses leaders se montrent à la hauteur. Pour Arteta, Saka reste exactement cela, malgré le bruit venant de l'extérieur de l'Emirates. L'accent est désormais mis sur la réintégration des stars blessées afin d'offrir à Saka le soutien dont il a besoin pour retrouver le niveau de classe mondiale auquel les fans de football s'attendent. En effet, Saka devrait être de la partie et espère jouer un rôle clé lorsque les Gunners recevront Everton ce week-end.
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