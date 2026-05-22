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« Je lui dois la vie ! » - Le milieu de terrain du FC Barcelone se dit « reconnaissant » envers Hansi Flick pour l'avoir propulsé au rang de star de la Liga, alors qu'il attend avec impatience de savoir s'il sera appelé en équipe d'Espagne
Prodigy garde espoir pour la Coupe du monde
Bernal a connu une saison charnière avec le FC Barcelone, prenant part à 21 rencontres de Liga et participant à trois buts, et ce après avoir surmonté une grave blessure aux ligaments croisés. De retour dans le onze de départ depuis février, en l’absence de Frenkie de Jong, le jeune milieu de terrain espère désormais profiter du forfait de Fermín López, écarté de la prochaine Coupe du monde en raison d’une fracture à la jambe. Interrogé par Catalunya Radio, le natif de Berga a confié rester optimiste quant à son inclusion dans la prochaine liste de Luis de la Fuente.
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Bernal exprime son rêve international ultime
Interrogé sur son intégration tactique rapide et sur son refus de planifier ses vacances d’été avant l’annonce officielle attendue lundi, Bernal a déclaré : « Bien sûr que j’aimerais y aller ; représenter son pays est le summum pour un footballeur et je ne me suis pas encore exclu. Pour l’instant, je n’ai aucun projet pour l’été, je dois simplement attendre de voir venir. »
Le milieu de terrain a également salué l’action de Flick, qui lui a offert ses débuts en équipe première à seulement 17 ans avant de superviser avec soin sa rééducation. « Je lui dois la vie, a ajouté Bernal. Il m’a fait confiance alors que je n’avais que 17 ans, et je lui en serai toujours reconnaissant. »
Le départ imminent d’une légende se profile
Alors que le club se prépare au départ de Robert Lewandowski cet été, Bernal est revenu sur l’impact qu’a eu l’attaquant polonais dans la conquête de deux titres de champion consécutifs. Évoquant l’héritage laissé par l’attaquant, Bernal a déclaré : « Il a beaucoup aidé le Barça à remporter à nouveau des titres. C’est une légende et nous lui en serons toujours reconnaissants. »
Après l’élimination en quarts de finale de la Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid, il a ajouté : « Continuer à remporter des titres, c’est ce qu’il y a de mieux. Nous sommes heureux. La C1 nous a échappé pour des détails dans un match de haut niveau, mais l’an prochain, nous viserons encore plus haut. »
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La phase de qualification pour la Coupe du monde approche
Milieu défensif très prometteur, Bernal franchira lundi une étape administrative décisive : la Fédération espagnole doit en effet valider définitivement sa liste pour la Coupe du monde. En cas de sélection, il aura l’occasion d’aider la Roja à conquérir un deuxième titre, douze ans après son premier sacre. L’Espagne entamera sa campagne dans le groupe H face au Cap-Vert le 15 juin, puis affrontera successivement l’Arabie saoudite et l’Uruguay.