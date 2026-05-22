« Je lui dois la vie ! » - Le milieu de terrain du FC Barcelone se dit « reconnaissant » envers Hansi Flick pour l'avoir propulsé au rang de star de la Liga, alors qu'il attend avec impatience de savoir s'il sera appelé en équipe d'Espagne

Interrogé sur son intégration tactique rapide et sur son refus de planifier ses vacances d’été avant l’annonce officielle attendue lundi, Bernal a déclaré : « Bien sûr que j’aimerais y aller ; représenter son pays est le summum pour un footballeur et je ne me suis pas encore exclu. Pour l’instant, je n’ai aucun projet pour l’été, je dois simplement attendre de voir venir. »

Le milieu de terrain a également salué l’action de Flick, qui lui a offert ses débuts en équipe première à seulement 17 ans avant de superviser avec soin sa rééducation. « Je lui dois la vie, a ajouté Bernal. Il m’a fait confiance alors que je n’avais que 17 ans, et je lui en serai toujours reconnaissant. »