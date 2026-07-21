« Je lui aurais donné un coup de tête ! » - Zlatan Ibrahimovic accuse les joueurs espagnols de ne pas avoir tenu tête à Leandro Paredes, qu'il qualifie de « peu professionnel », lors des incidents déplaisants qui ont suivi la finale de la Coupe du monde

L'Espagne a remporté la Coupe du monde grâce à un but de Ferran Torres à la 106e minute des prolongations, après avoir dominé la rencontre sans concéder le moindre tir cadré à l'Argentine pendant le temps réglementaire. La frustration des Sud-Américains a atteint son paroxysme avec l'expulsion d'Enzo Fernández en fin de match, avant même la fin du temps réglementaire, tandis que Paredes a échappé à l'expulsion malgré un carton jaune reçu en seconde mi-temps.

La tension a dégénéré en une altercation générale après le coup de sifflet final : Nahuel Molina a frappé Rodri, Paredes a donné un coup de pied à Eric Garcia avant de plaquer Gavi au sol, tandis que l’entraîneur Roberto Ayala semblait avoir asséné un coup de poing à Dani Olmo.