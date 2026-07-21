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« Je lui aurais donné un coup de tête ! » - Zlatan Ibrahimovic accuse les joueurs espagnols de ne pas avoir tenu tête à Leandro Paredes, qu'il qualifie de « peu professionnel », lors des incidents déplaisants qui ont suivi la finale de la Coupe du monde
Les tensions ont éclaté après la rencontre.
L'Espagne a remporté la Coupe du monde grâce à un but de Ferran Torres à la 106e minute des prolongations, après avoir dominé la rencontre sans concéder le moindre tir cadré à l'Argentine pendant le temps réglementaire. La frustration des Sud-Américains a atteint son paroxysme avec l'expulsion d'Enzo Fernández en fin de match, avant même la fin du temps réglementaire, tandis que Paredes a échappé à l'expulsion malgré un carton jaune reçu en seconde mi-temps.
La tension a dégénéré en une altercation générale après le coup de sifflet final : Nahuel Molina a frappé Rodri, Paredes a donné un coup de pied à Eric Garcia avant de plaquer Gavi au sol, tandis que l’entraîneur Roberto Ayala semblait avoir asséné un coup de poing à Dani Olmo.
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Ibrahimovic fustige ces images d’affrontements
Intervenant comme consultant sur Fox Sports, Zlatan Ibrahimovic a dénoncé le chaos ayant suivi la rencontre. Fustigeant le comportement de Paredes tout en s’interrogeant sur la passivité des joueurs espagnols, l’ancien attaquant de l’AC Milan a déclaré : « Paredes peut s’estimer heureux qu’il n’y ait pas eu de joueur comme moi sur le terrain. Si j’avais été là, je lui aurais donné un coup de tête et j’aurais été expulsé. C’est un comportement non professionnel de sa part. »
Il a ajouté : « Je ne sais pas ce que font les joueurs espagnols ? Ils se contentent de regarder un autre joueur frapper leur coéquipier. »
Une icône suédoise du football quitte officiellement les studios d’analyse.
Au-delà de son analyse sans détours de la bagarre survenue dans le New Jersey, Ibrahimovic a surpris les téléspectateurs en annonçant qu’il mettait un terme à ses activités de commentateur. Après avoir occupé une place de premier plan dans le studio de Fox Sports tout au long du tournoi aux côtés de ses collègues commentateurs Thierry Henry et Alexi Lalas, l’ancien attaquant de Manchester United et du Paris Saint-Germain a déclaré : « J’ai beaucoup parlé au cours du dernier mois et demi, mais ce seront mes derniers mots.
« Alexi [Lalas], Thierry, Rebecca [Lowe], merci. Ce fut un plaisir de partager ce studio avec vous. Je remercie également Fox, les États-Unis et tous ceux qui nous ont regardés. J'espère que vous avez apprécié cela autant que moi. C'est ma dernière visite au studio. Pour moi, c'était la première et la dernière fois. »
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Les sanctions disciplinaires planent
La FIFA a ouvert une procédure disciplinaire officielle à la suite de l'affrontement général impliquant les joueurs et le staff technique argentins à la fin de la rencontre. La Fédération argentine de football (AFA) risque de lourdes amendes et des suspensions de joueurs si des membres de l'équipe ou de l'encadrement sont reconnus coupables d'infractions. Dans le même temps, l'Espagne continuera à célébrer son doublé historique, en Coupe d'Europe et en Coupe du monde, au cours des prochaines semaines.
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