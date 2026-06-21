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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

Traduit par

« Je lui ai dit de rester modeste » : Emerse Faé, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, dénonce le « manque de fair-play » d’un international allemand

Coupe du monde
Allemagne vs Côte d'Ivoire
Allemagne
Côte d'Ivoire
N. Brown
E. Fae
W. Singo

L’entraîneur national Emerse Fae (42 ans) a critiqué le comportement des Allemands lors d’une action survenue en fin de match, après la défaite 1-2 de la Côte d’Ivoire face à l’Allemagne lors de son deuxième match de la phase de poules de la Coupe du monde.

La raison de la colère de Faé : son arrière droit, Wilfried Singo (25 ans), s'est blessé à la cuisse à la 80^e minute, lors d'un duel avec l'arrière gauche de la DFB, Nathaniel Brown (23 ans), sur la ligne de touche.

  • La star de Galatasaray a levé le bras et a envoyé le ballon hors du terrain, au-delà de la ligne. Il a ensuite reçu des soins et a été remplacé. Singo s'est caché le visage avec son maillot ; il versait probablement des larmes, certain d'avoir subi une blessure grave.

    Pendant ce temps, Brown effectue la remise en jeu et choisit de ne pas renvoyer le ballon à un joueur ivoirien ; il lance immédiatement une attaque allemande. Un choix qui ne plaît guère à Fae.

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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Emerse Fae s’en prend à Nathaniel Brown

    Fae n’a pas mâché ses mots : à peine l’arbitre avait-il sifflé la fin de match que l’Ivoirien s’est tourné vers le défenseur de l’Eintracht Francfort. « Je lui ai dit de rester modeste », a-t-il expliqué ensuite, avant d’ajouter : « Nous aurions aimé qu’ils nous rendent le ballon quand Singo s’est blessé. C’est une grande nation de football, nous nous inspirons d’elle, donc j’ai été déçu par leur manque de fair-play. »

    À ce moment-là, le score était de 1-1. Le capitaine ivoirien Franck Kessie (29 ans) avait ouvert le score pour les Africains en première mi-temps. L’attaquant allemand Deniz Undav (29 ans), entré en cours de jeu, a d’abord égalisé, avant d’inscrire le but de la victoire pour les favoris dans le temps additionnel.

    Grâce à ce succès dans les arrêts de jeu et au match nul 0-0 entre l’Équateur et Curaçao dans l’autre rencontre du groupe E, l’Allemagne est assurée de terminer en tête.

    La Côte d’Ivoire, l’Équateur et Curaçao se disputent encore les deuxième et troisième places. Même en cas de victoire de l’Équateur contre l’Allemagne lors de la dernière journée de la phase de poules, un match nul contre Curaçao suffirait à la Côte d’Ivoire pour décrocher la deuxième place, puisqu’elle a remporté la confrontation directe contre l’Équateur, avec lequel elle serait alors à égalité de points.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'effectif de la Côte d'Ivoire pour la Coupe du monde 2026

    PosteNomClub
    GardienYahia FofanaÇaykur Rizespor
    ButMohamed KonéRoyal Charleroi SC
    ButAlban LafontPanathinaikos F.C.
    DéfenseEmmanuel AgbadouBeşiktaş
    DéfenseClément AkpaAJ Auxerre
    DéfenseOusmane DiomandeSporting CP
    DéfenseGuela DouéRC Strasbourg
    DéfenseGhislain KonanGil Vicente
    DéfenseOdilon KossounouAtalanta
    DéfenseWilfried SingoGalatasaray
    DéfenseEvan NdickaAS Rome
    Milieu de terrainSeko FofanaFC Porto
    Milieu de terrainParfait GuiagonSporting Charleroi
    Milieu de terrainChrist Inao OulaiTrabzonspor
    Milieu de terrainFranck KessiéAl-Ahli
    Milieu de terrainIbrahim SangaréNottingham Forest
    Milieu de terrainJean-Mickael SeriNK Maribor
    AttaqueSimon AdingraAS Monaco
    AttaqueAnge-Yoan BonnyInter Milan
    AttaqueAmad DialloManchester United
    AttaquantOumar DiakitéCercle Bruges
    AttaqueYan DiomandeRB Leipzig
    AttaquantEvann GuessandCrystal Palace
    AttaqueNicolas PépéVillarreal
    AttaqueBazoumana TouréTSG Hoffenheim
    AttaqueElye WahiOGC Nice
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