« Je lui ai dit de rester modeste » : Emerse Faé, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, dénonce le « manque de fair-play » d’un international allemand

Fae n’a pas mâché ses mots : à peine l’arbitre avait-il sifflé la fin de match que l’Ivoirien s’est tourné vers le défenseur de l’Eintracht Francfort. « Je lui ai dit de rester modeste », a-t-il expliqué ensuite, avant d’ajouter : « Nous aurions aimé qu’ils nous rendent le ballon quand Singo s’est blessé. C’est une grande nation de football, nous nous inspirons d’elle, donc j’ai été déçu par leur manque de fair-play. »

À ce moment-là, le score était de 1-1. Le capitaine ivoirien Franck Kessie (29 ans) avait ouvert le score pour les Africains en première mi-temps. L’attaquant allemand Deniz Undav (29 ans), entré en cours de jeu, a d’abord égalisé, avant d’inscrire le but de la victoire pour les favoris dans le temps additionnel.

Grâce à ce succès dans les arrêts de jeu et au match nul 0-0 entre l’Équateur et Curaçao dans l’autre rencontre du groupe E, l’Allemagne est assurée de terminer en tête.

La Côte d’Ivoire, l’Équateur et Curaçao se disputent encore les deuxième et troisième places. Même en cas de victoire de l’Équateur contre l’Allemagne lors de la dernière journée de la phase de poules, un match nul contre Curaçao suffirait à la Côte d’Ivoire pour décrocher la deuxième place, puisqu’elle a remporté la confrontation directe contre l’Équateur, avec lequel elle serait alors à égalité de points.