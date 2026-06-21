La raison de la colère de Faé : son arrière droit, Wilfried Singo (25 ans), s'est blessé à la cuisse à la 80^e minute, lors d'un duel avec l'arrière gauche de la DFB, Nathaniel Brown (23 ans), sur la ligne de touche.
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« Je lui ai dit de rester modeste » : Emerse Faé, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, dénonce le « manque de fair-play » d’un international allemand
La star de Galatasaray a levé le bras et a envoyé le ballon hors du terrain, au-delà de la ligne. Il a ensuite reçu des soins et a été remplacé. Singo s'est caché le visage avec son maillot ; il versait probablement des larmes, certain d'avoir subi une blessure grave.
Pendant ce temps, Brown effectue la remise en jeu et choisit de ne pas renvoyer le ballon à un joueur ivoirien ; il lance immédiatement une attaque allemande. Un choix qui ne plaît guère à Fae.
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Emerse Fae s’en prend à Nathaniel Brown
Fae n’a pas mâché ses mots : à peine l’arbitre avait-il sifflé la fin de match que l’Ivoirien s’est tourné vers le défenseur de l’Eintracht Francfort. « Je lui ai dit de rester modeste », a-t-il expliqué ensuite, avant d’ajouter : « Nous aurions aimé qu’ils nous rendent le ballon quand Singo s’est blessé. C’est une grande nation de football, nous nous inspirons d’elle, donc j’ai été déçu par leur manque de fair-play. »
À ce moment-là, le score était de 1-1. Le capitaine ivoirien Franck Kessie (29 ans) avait ouvert le score pour les Africains en première mi-temps. L’attaquant allemand Deniz Undav (29 ans), entré en cours de jeu, a d’abord égalisé, avant d’inscrire le but de la victoire pour les favoris dans le temps additionnel.
Grâce à ce succès dans les arrêts de jeu et au match nul 0-0 entre l’Équateur et Curaçao dans l’autre rencontre du groupe E, l’Allemagne est assurée de terminer en tête.
La Côte d’Ivoire, l’Équateur et Curaçao se disputent encore les deuxième et troisième places. Même en cas de victoire de l’Équateur contre l’Allemagne lors de la dernière journée de la phase de poules, un match nul contre Curaçao suffirait à la Côte d’Ivoire pour décrocher la deuxième place, puisqu’elle a remporté la confrontation directe contre l’Équateur, avec lequel elle serait alors à égalité de points.
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L'effectif de la Côte d'Ivoire pour la Coupe du monde 2026
Poste Nom Club Gardien Yahia Fofana Çaykur Rizespor But Mohamed Koné Royal Charleroi SC But Alban Lafont Panathinaikos F.C. Défense Emmanuel Agbadou Beşiktaş Défense Clément Akpa AJ Auxerre Défense Ousmane Diomande Sporting CP Défense Guela Doué RC Strasbourg Défense Ghislain Konan Gil Vicente Défense Odilon Kossounou Atalanta Défense Wilfried Singo Galatasaray Défense Evan Ndicka AS Rome Milieu de terrain Seko Fofana FC Porto Milieu de terrain Parfait Guiagon Sporting Charleroi Milieu de terrain Christ Inao Oulai Trabzonspor Milieu de terrain Franck Kessié Al-Ahli Milieu de terrain Ibrahim Sangaré Nottingham Forest Milieu de terrain Jean-Mickael Seri NK Maribor Attaque Simon Adingra AS Monaco Attaque Ange-Yoan Bonny Inter Milan Attaque Amad Diallo Manchester United Attaquant Oumar Diakité Cercle Bruges Attaque Yan Diomande RB Leipzig Attaquant Evann Guessand Crystal Palace Attaque Nicolas Pépé Villarreal Attaque Bazoumana Touré TSG Hoffenheim Attaque Elye Wahi OGC Nice