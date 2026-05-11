« Je lui ai dit de la fermer ! » - Gavi revient sur l'altercation houleuse avec Vinicius Junior lors du Clásico qui a permis au FC Barcelone de remporter le titre face au Real Madrid

Le dernier acte de la plus grande rivalité du football n’a pas manqué d’intensité, le FC Barcelone s’imposant 2-0 au Spotify Camp Nou. Alors que le Barça célébrait son deuxième titre consécutif, Gavi est revenu sur son vif échange verbal avec la figure de proue du Real Madrid. « Avec Vinicius, c’est juste du football. Ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. C’est un joueur impulsif, tout comme moi », a expliqué Gavi à Marca. « Vinicius est un joueur fantastique. Je lui ai juste dit de se taire, c’est tout. Ce qui se passe sur le terrain est une chose, ce qui se passe en dehors en est une autre. Sur le terrain, je défends mes couleurs et je donne tout. En dehors, je suis complètement différent, même si ça n’y paraît pas. »

Pendant que Gavi cherchait à déstabiliser l’adversaire par ses mots, Vinicius a répondu de façon non verbale à la provocation du public local en adressant un geste vers les tribunes. Le Brésilien a rappelé aux supporters de Barcelone le palmarès européen plus riche du Real Madrid alors que la rencontre échappait aux Merengues, attisant encore un peu plus les flammes d’une rivalité historique.



