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« Je lui ai dit de la fermer ! » - Gavi revient sur l'altercation houleuse avec Vinicius Junior lors du Clásico qui a permis au FC Barcelone de remporter le titre face au Real Madrid
Les esprits s’échauffent dans la ferveur du Clásico.
Le dernier acte de la plus grande rivalité du football n’a pas manqué d’intensité, le FC Barcelone s’imposant 2-0 au Spotify Camp Nou. Alors que le Barça célébrait son deuxième titre consécutif, Gavi est revenu sur son vif échange verbal avec la figure de proue du Real Madrid. « Avec Vinicius, c’est juste du football. Ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. C’est un joueur impulsif, tout comme moi », a expliqué Gavi à Marca. « Vinicius est un joueur fantastique. Je lui ai juste dit de se taire, c’est tout. Ce qui se passe sur le terrain est une chose, ce qui se passe en dehors en est une autre. Sur le terrain, je défends mes couleurs et je donne tout. En dehors, je suis complètement différent, même si ça n’y paraît pas. »
Pendant que Gavi cherchait à déstabiliser l’adversaire par ses mots, Vinicius a répondu de façon non verbale à la provocation du public local en adressant un geste vers les tribunes. Le Brésilien a rappelé aux supporters de Barcelone le palmarès européen plus riche du Real Madrid alors que la rencontre échappait aux Merengues, attisant encore un peu plus les flammes d’une rivalité historique.
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Il a fallu deux ans pour vaincre ce calvaire causé par une blessure.
Pour Gavi, ce titre revêt une saveur particulière après les graves blessures qui l’ont handicapé ces deux dernières saisons. Le milieu de terrain a dû lutter pour surmonter ses problèmes de genou et retrouver sa place dans le onze barcelonais. Il reconnaît que ce parcours l’a poussé dans ses retranchements : « Malheureusement, j’ai beaucoup souffert ces deux dernières années. Ce sont des blessures graves, et il faut être fort mentalement, ce que j’ai été. C’est l’une de mes forces. Si j’en suis là, c’est grâce à ma mentalité. Ce n’est pas facile de jouer à ce rythme après avoir subi deux blessures graves. Je l’ai fait, et j’en suis fier. »
La connexion avec Flick
Depuis sa prise de fonction au FC Barcelone, Hansi Flick a fait de Gavi un pilier de son milieu de terrain. L’entraîneur allemand salue régulièrement l’engagement du jeune joueur, et ce dernier lui rend hommage en évoquant une relation fondée sur un profond respect et une confiance mutuelle.
« Heureusement, l’entraîneur me fait pleinement confiance. Je lui en suis très reconnaissant », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas facile de me faire revenir dans le jeu après cette blessure. Il connaît mon talent et ma mentalité, et sait que je suis important pour l’équipe. Il me fait entièrement confiance. Je sais que ma mentalité et mon talent sont importants pour l’équipe. »
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La sélection espagnole et ses objectifs pour l'avenir
Le titre de champion désormais en poche, tous les regards se tournent vers la scène internationale et la place de Gavi au sein de la sélection espagnole. Malgré une grave blessure contractée sous le maillot de la Roja, le milieu de terrain reste fidèle au projet de Luis de la Fuente et vise un retour dans le onze de départ avant la Coupe du monde 2026.
« De la Fuente m’a toujours fait confiance. Je le sais. Je me suis blessé en jouant pour l’Espagne lors de ce match, et j’avais été titulaire à chaque rencontre sous ses ordres. Je revenais de blessure la saison dernière, et il m’a convoqué. Si je suis au meilleur de ma forme, c’est le sélectionneur qui décide, et il décidera de ce qui est le mieux pour l’Espagne. Je suis plus que prêt, et je me sens mieux que jamais », a conclu le joueur de 21 ans.