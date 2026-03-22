Le but supposé de la victoire inscrit par Terrence Boyd à la 90e minute lors du match remporté 2-1 par le Waldhof Mannheim contre l'Erzgebirge Aue pourrait bien entrer dans l'histoire comme un but fantôme.
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« Je lui ai demandé quel âge il avait et s'il était habilité à arbitrer un match de troisième division » : le but fantôme de Terrence Boyd bouleverse la lutte pour le maintien en troisième division
Alors que le score était de 1-1, l'attaquant chevronné avait propulsé le ballon sur la partie inférieure de la barre transversale peu avant la fin du match, et celui-ci avait rebondi en grande partie derrière la ligne. Comme l'ont montré par la suite les images télévisées, le ballon a encore effleuré la ligne, mais de manière nette. Après une brève hésitation, l'arbitre Timon Schulz a néanmoins validé le but.
Au grand dam d'Aue, menacé de relégation. Immédiatement après cette action, l'entraîneur des gardiens Alexander Kunze a reçu un carton rouge pour avoir vivement protesté depuis le banc des visiteurs. L'entraîneur principal Christoph Dabrowski n'a pas mâché ses mots après le coup de sifflet final. D'autant plus qu'un but avait également été refusé au club saxon à la 64e minute pour un hors-jeu de justesse.
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Un but fantôme ? « Je le vois depuis 80 mètres, là-bas, sur la ligne »
« Je suis au comble de la frustration. Quand je regarde le deuxième but encaissé : je vois bien, même à 80 mètres de là, depuis la ligne, que le ballon n’est jamais entré dans le but. Je n’y comprends vraiment rien. Je n’ai plus envie de regarder ces conneries. D’un côté, c’est hors-jeu, de l’autre, le ballon est à un mètre de la ligne. L'arbitre devrait regarder ça lui-même et prendre conscience de ce qui est en jeu », s'est emporté Dabrowski au micro de MagentaTV, avant de s'en prendre à l'arbitre Schulz : « Je lui ai demandé quel âge il avait et s'il était habilité à arbitrer un match de troisième division. »
Marvin Stefaniak, lui aussi, était hors de lui. Il en avait même la nausée et s'est emporté : « C'est incroyable ce qui nous arrive ces dernières semaines, la malchance qu'on a, les buts de merde qu'on encaisse. Je suis sur le point d'exploser, je suis abasourdi. »
L'Erzgebirge Aue se dirige tout droit vers la relégation
C'est également Stefaniak qui avait donné l'avantage à son équipe peu avant la pause (44e). Moins de cinq minutes après la reprise, Lovis Bierschenk a égalisé, avant que Boyd ne fasse trembler les tribunes.
Suite à cette défaite, Aue continue de glisser inexorablement vers la relégation. Le retard sur la zone de sécurité (1. FC Saarbrücken, 16e place) s'élève désormais à neuf points pour l'équipe classée 18e.
3e division : le bas du classement
Place Club Matchs Buts Points 15 TSG 1899 Hoffenheim II 29 53:53 35 16 1. FC Sarrebruck 30 40:46 33 17 SSV Ulm 1846 30 39:62 25 18 Erzgebirge Aue 30 34:54 24 19 TSV Havelse 30 43:69 23 20 1. FC Schweinfurt 05 30 29:69 17