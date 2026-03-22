« Je lui ai demandé quel âge il avait et s'il était habilité à arbitrer un match de troisième division » : le but fantôme de Terrence Boyd bouleverse la lutte pour le maintien en troisième division

« Je suis au comble de la frustration. Quand je regarde le deuxième but encaissé : je vois bien, même à 80 mètres de là, depuis la ligne, que le ballon n’est jamais entré dans le but. Je n’y comprends vraiment rien. Je n’ai plus envie de regarder ces conneries. D’un côté, c’est hors-jeu, de l’autre, le ballon est à un mètre de la ligne. L'arbitre devrait regarder ça lui-même et prendre conscience de ce qui est en jeu », s'est emporté Dabrowski au micro de MagentaTV, avant de s'en prendre à l'arbitre Schulz : « Je lui ai demandé quel âge il avait et s'il était habilité à arbitrer un match de troisième division. »

Marvin Stefaniak, lui aussi, était hors de lui. Il en avait même la nausée et s'est emporté : « C'est incroyable ce qui nous arrive ces dernières semaines, la malchance qu'on a, les buts de merde qu'on encaisse. Je suis sur le point d'exploser, je suis abasourdi. »