Le défenseur gauche de l’Eintracht Francfort, Nathaniel Brown, a attiré l’attention de plusieurs grands clubs, dont le FC Bayern Munich, grâce à ses excellentes performances lors de la saison écoulée. Le joueur de 22 ans a réagi à ces rumeurs depuis le camp d’entraînement de l’équipe nationale.
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« Je lis ça aussi » : la cible de transfert présumée réagit aux rumeurs l’envoyant au FC Bayern
« Bien sûr, je suis au courant de ces rumeurs, mais je veux me concentrer sur la Coupe du monde pour l’instant. Je verrai ce qui se passera après. Pour l’instant, mon plein focus est sur la Coupe du monde », a déclaré Brown, interrogé sur les spéculations concernant un intérêt du club le plus titré.
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Nathaniel Brown pourrait-il prendre la relève de Davies au FC Bayern ?
Un transfert imminent à Munich ne semble toutefois pas d’actualité pour l’international. Sous contrat avec la SGE jusqu’en 2030, Brown affirme se sentir « super bien, y compris dans la ville, j’y ai des amis. Je m’y suis vraiment bien intégré, je m’y plais beaucoup. »
Le Bayern devrait donc se mettre en quête d’une autre alternative au cas où il se séparerait d’Alphonso Davies. Le Canadien ne ferait plus l’unanimité sur les rives de l’Isar en raison de sa fragilité physique et de son salaire élevé.