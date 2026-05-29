« Je lis ça aussi » : la cible de transfert présumée réagit aux rumeurs l’envoyant au FC Bayern

Un transfert imminent à Munich ne semble toutefois pas d’actualité pour l’international. Sous contrat avec la SGE jusqu’en 2030, Brown affirme se sentir « super bien, y compris dans la ville, j’y ai des amis. Je m’y suis vraiment bien intégré, je m’y plais beaucoup. »

Le Bayern devrait donc se mettre en quête d’une autre alternative au cas où il se séparerait d’Alphonso Davies. Le Canadien ne ferait plus l’unanimité sur les rives de l’Isar en raison de sa fragilité physique et de son salaire élevé.