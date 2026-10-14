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« Je leur fais confiance à 100 % ! » : Andoni Iraola, l’entraîneur de Liverpool, défend avec force Florian Wirtz et Bradley Barcola, un duo à 239 millions de livres sterling sous le feu des critiques, avant le match de Ligue des champions face au LASK
Les interrogations se multiplient après le match nul de Manchester City
Les recrues offensives de Liverpool, arrivées à prix d’or, sont sous le feu des projecteurs après une rencontre frustrante face à Manchester City sur la scène nationale. Wirtz et Barcola, recrutés moyennant des indemnités de transfert astronomiques, n’ont toujours pas inscrit le moindre but cette saison.
Leurs prestations discrètes face au club de l’Etihad ont suscité une vive frustration chez les supporters comme chez les observateurs. Alors que Liverpool se prépare à affronter le LASK, champion d’Autriche, à Linz, la pression monte rapidement sur la scène européenne pour les deux joueurs, appelés à justifier le montant cumulé de leurs transferts.
- APL
Iraola soutient ses stars en manque d’efficacité
Malgré une pression extérieure de plus en plus forte, Iraola conserve une confiance totale en ses attaquants. Devant les médias en Autriche, l’entraîneur de Liverpool a souligné que l’absence d’efficacité masque souvent la qualité des performances.
« Bradley et Flo ont fait de bons et de mauvais matches cette saison, comme tout le monde, a expliqué Iraola. Nous connaissons leur niveau et nous savons qu’ils nous offriront de bonnes performances. Les possibilités sont les mêmes. L’autre jour, si Lewis Koumas marque sur cette frappe qu’il réussit très bien, Bradley compte une passe décisive. »
Il a poursuivi : « Sa performance est exactement la même, mais nous dirions tous : “Ouf, il a vraiment bien joué et délivré une passe décisive.” Parfois, nous nous concentrons uniquement sur les statistiques. L’autre jour, Bradley s’est retrouvé dans de bonnes situations, mais nous n’avons pas su les concrétiser. Bradley et Flo sont des joueurs en qui j’ai confiance à 100 %. »
Carragher exige que Wirtz soit écarté
La confiance inébranlable de l’entraîneur contraste directement avec l’avis de Jamie Carragher, légende du club. L’ancien défenseur s’est exprimé sur Sky Sports pour critiquer vivement Wirtz, soulignant la grande différence d’expérience à Liverpool entre l’international allemand et Barcola, arrivé récemment.
Carragher a fait remarquer que, si Barcola n’a disputé qu’une poignée de matches, Wirtz a déjà joué près de 60 fois sous le maillot de Liverpool sans se montrer suffisamment décisif. « Wirtz ne devrait pas être dans l’équipe de Liverpool en ce moment, a estimé le consultant. Wirtz ne donne jamais l’impression de pouvoir marquer. On ne se dit pas après un match qu’il a manqué des occasions ou mis le gardien à contribution. Il ne représente absolument aucune menace devant le but. »
Le consultant a également souligné que les jeunes Lewis Koumas et Victor Munoz font actuellement mieux que les joueurs dans lesquels le club a investi des sommes à neuf chiffres, soulevant de sérieuses questions sur le onze de départ d’Iraola.
- Getty Images Sport
La crise des blessures oblige à repenser l’attaque
Liverpool a un besoin urgent que Wirtz et Barcola retrouvent rapidement leur efficacité devant le but, car une grave vague de blessures a privé l’équipe de ses principaux buteurs. Alexander Isak, Cody Gakpo et Dominik Szoboszlai, auteurs de neuf des 12 buts de l’équipe cette saison, n’ont pas fait le déplacement en Autriche.
Si Iraola espère que le trio reviendra bientôt, sa disponibilité pour les prochains matches, qui s’annoncent difficiles, reste incertaine. « Ils ne sont pas loin, mais c’est difficile à dire pour le moment », a déclaré Iraola. « Nous avançons au jour le jour. Tous les trois ne sont probablement pas loin de revenir, mais je ne sais pas s’ils seront prêts pour Brentford, Villarreal ou Brighton. Je ne sais pas. »
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