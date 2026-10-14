Malgré une pression extérieure de plus en plus forte, Iraola conserve une confiance totale en ses attaquants. Devant les médias en Autriche, l’entraîneur de Liverpool a souligné que l’absence d’efficacité masque souvent la qualité des performances.

« Bradley et Flo ont fait de bons et de mauvais matches cette saison, comme tout le monde, a expliqué Iraola. Nous connaissons leur niveau et nous savons qu’ils nous offriront de bonnes performances. Les possibilités sont les mêmes. L’autre jour, si Lewis Koumas marque sur cette frappe qu’il réussit très bien, Bradley compte une passe décisive. »

Il a poursuivi : « Sa performance est exactement la même, mais nous dirions tous : “Ouf, il a vraiment bien joué et délivré une passe décisive.” Parfois, nous nous concentrons uniquement sur les statistiques. L’autre jour, Bradley s’est retrouvé dans de bonnes situations, mais nous n’avons pas su les concrétiser. Bradley et Flo sont des joueurs en qui j’ai confiance à 100 %. »



