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« Je leur ai appris ce qu’il ne fallait pas faire ! » – Pep Guardiola et Luis Enrique, désignés « meilleurs du monde », voient leur ancien mentor s’attribuer le mérite des succès des entraîneurs de Manchester City et du PSG
Imposer sa suprématie sur la scène européenne
Ces entraîneurs de renom figurent parmi l’élite du football contemporain. Enrique vient de conquérir sa deuxième Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, la troisième de sa carrière, après avoir déjà soulevé le trophée avec Barcelone.
Il intègre ainsi le club très fermé des triple vainqueurs, dont fait partie Guardiola, lui aussi triple lauréat grâce à ses succès au Barça et à Manchester City. Ce dernier a récemment conclu une ère historique de dix ans chez les Citizens, ponctuée de tous les titres possibles. Clemente attribue fièrement cette hégémonie actuelle au temps passé sous ses ordres.
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S’attribuer le mérite du meilleur
Interrogé sur les meilleurs entraîneurs du football moderne, l’ancien coach de l’Athletic Club a immédiatement cité ceux qu’il a formés : Guardiola, Luis Enrique et le sélectionneur espagnol De la Fuente, qu’il considère comme les références actuelles de la discipline. Il attribue avec fierté leur réussite à la période passée sous sa direction au sein de la sélection.
Clemente a déclaré avec assurance : « Pour moi, les deux meilleurs sont Luis Enrique et Pep. Maintenant, il y a aussi « Luisito » de la Fuente, soit les trois. Tous sont passés entre mes mains ; j’ai contribué à leur enseignement. »
Tirer les enseignements de ses erreurs passées
L’ancien sélectionneur de l’Espagne a détaillé les conseils qu’il a prodigués à ses protégés. Plutôt que de s’attarder sur des schémas tactiques complexes, il a axé son enseignement sur les réalités du métier et la résilience émotionnelle. Clemente résume ainsi sa méthode : « Je leur ai transmis deux idées simples : d’abord, ce qu’il ne faut pas faire, car on voit déjà où cela mène ; ensuite, de rire autant que possible, car on leur enlèvera le sourire des lèvres. »
Avec De la Fuente, fraîchement couronné champion d’Europe 2024 avec la sélection espagnole, et des cadors comme Enrique et Guardiola, qui enchaînent les titres dans les compétitions les plus prestigieuses, il est clair que ses anciens joueurs ont intégré les précieux conseils de leur mentor.
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Quelle sera la prochaine étape pour le trio espagnol ?
À l’aube de la nouvelle saison, ces trois entraîneurs affrontent des réalités distinctes. Tandis que Guardiola devrait prendre le temps de souffler après avoir quitté son club cet été, Enrique entend capitaliser sur son triomphe en Ligue des champions avec le PSG.
De son côté, De la Fuente peaufine la préparation de l’équipe nationale espagnole en vue de la Coupe du monde.