Ces entraîneurs de renom figurent parmi l’élite du football contemporain. Enrique vient de conquérir sa deuxième Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, la troisième de sa carrière, après avoir déjà soulevé le trophée avec Barcelone.

Il intègre ainsi le club très fermé des triple vainqueurs, dont fait partie Guardiola, lui aussi triple lauréat grâce à ses succès au Barça et à Manchester City. Ce dernier a récemment conclu une ère historique de dix ans chez les Citizens, ponctuée de tous les titres possibles. Clemente attribue fièrement cette hégémonie actuelle au temps passé sous ses ordres.