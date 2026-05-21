« Je les garde pour la Coupe du monde. »

Aujourd’hui, Son est la figure de proue de l’équipe. Il porte le brassard de capitaine depuis sept ans. L’époque où il était encore un gamin qui marquait contre l’Algérie semble bien lointaine.

Aujourd’hui, la donne a changé : la Corée est forte, plus forte qu’elle ne l’a été depuis des années. En 2022, elle s’est qualifiée pour les huitièmes de finale et a battu le Portugal en phase de groupes. Cette performance, conjuguée à la présence croissante de talents coréens dans les grands clubs mondiaux, exerce une pression supplémentaire sur Son et ses coéquipiers. Ils ne sont plus de simples outsiders courageux.

« La pression signifie que tu fais du bon travail. C’est pour ça que tout le monde t’en met autant. Je reste toujours positif. Cela fait de moi un meilleur joueur et un meilleur être humain », a déclaré Son.

Les Coréens peuvent s’appuyer sur un vivier de talents confirmés : Kim Min-Jae, titulaire au Bayern Munich, devrait faire son retour après sa convalescence ; Lee Kang-In, vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG la saison passée, est régulièrement aligné par Luis Enrique ; Hwang In-Beom, pièce maîtresse du Feyenoord en Eredivisie, sera aussi de la partie.

Son n’est plus seul, et ce fardeau paraît désormais plus léger.

« On fait des erreurs, a-t-il admis. Mais il y a aussi des coéquipiers qui m’aident. Je partage donc toujours la pression avec mes coéquipiers. Ils m’ont vraiment, vraiment bien aidé. »

La sélection a même ajouté une nouvelle corde à son arc avec Jens Castrop, le milieu de terrain d’origine allemande du Borussia Mönchengladbach, qui pourrait devenir le premier joueur né à l’étranger à disputer une Coupe du monde avec les Taeguk Warriors.

« C’est sympa de voir la nouvelle génération, et sympa de jouer avec eux. J’essaie de leur apprendre plein de choses », explique Son.

Un atout potentiel pour la Corée, que Son, bien sûr, peut encore aider à exploiter.

« Je cherche à les aider, à apporter beaucoup de bonnes choses pour les inspirer », explique Son.

L’expérience reste toutefois un atout : Hong Myung-bo, capitaine de l’équipe en 2002 et déjà sélectionneur par le passé, fait son retour dans le staff, ce qui renforce la confiance du groupe.

« Nous ne pouvons pas garantir les résultats, et je ne veux pas dire jusqu’où nous pouvons aller », a-t-il déclaré. « Je veux simplement que nous jouions notre style de football à chaque match. Nous nous battons, nous sommes agressifs, nous nous entraidons. »