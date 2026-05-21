« Je les garde pour la Coupe du monde. »

Son Heung-Min conserve intacte la fascination d’un enfant pour la Coupe du monde.
Il se souvient de l’effervescence qui a précédé son premier tournoi : l’attente de la sélection, l’engouement à l’approche de la compétition, puis le succès individuel qu’il a finalement remporté en marquant un but contre l’Algérie lors de la phase de groupes.
Âgé de 21 ans à l’époque, il incarnait déjà le renouveau du football coréen. Depuis, douze ans et environ 150 buts ont passé, mais cette effervescence demeure. Alors que la star de la Corée du Sud et du LAFC s’apprête à disputer sa quatrième Coupe du monde, peu de choses ont vraiment changé.
« Peu importe le nombre de Coupes du monde auxquelles vous avez participé ; une Coupe du monde, c’est comme le rêve d’un enfant. En tant qu’adulte, quand je pense à la Coupe du monde, j’ai l’impression d’être encore un enfant », a-t-il confié à GOAL dans le cadre de la campagne « Next Starts Now » de Hyundai.
Pourtant, cette édition est un peu différente : la préparation est similaire, l’excitation est intacte. Un seul bémol : Son ne trouve pas le chemin des filets avec le LAFC cette saison. Après avoir débuté chez les Californiens en inscrivant 12 buts en 13 matchs fin 2025, sa cadence s’est soudainement tarie. Zéro réalisation en MLS à ce jour, même si ses 16 passes décisives toutes compétitions confondues témoignent d’une vision de jeu intacte.
Certains s’en inquiéteraient. Pas Son.
« Je me sens bien, vraiment bien. Certes, j’ai manqué quelques occasions, mais je suis convaincu que ça va venir pendant la Coupe du monde », a-t-il confié.