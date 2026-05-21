Goal.com
En directBillets
Son Hueng-Min GFXGOAL
Thomas Hindle

Traduit par

« Je les garde pour la Coupe du monde » : Son Heung-Min reste serein malgré son manque de but avec le LAFC, tandis que la Corée du Sud nourrit de grands espoirs

FEATURES
Analysis
H. Son
Coupe du monde
Corée du Sud
Major League Soccer
Tottenham

Dans une interview exclusive accordée à GOAL, l’attaquant sud-coréen a affirmé qu’il surmonterait ses difficultés actuelles à marquer avant la Coupe du monde.

Son Heung-Min conserve intacte la fascination d’un enfant pour la Coupe du monde.

Il se souvient de l’effervescence qui a précédé son premier tournoi : l’attente de la sélection, l’engouement à l’approche de la compétition, puis le succès individuel qu’il a finalement remporté en marquant un but contre l’Algérie lors de la phase de groupes.

Âgé de 21 ans à l’époque, il incarnait déjà le renouveau du football coréen. Depuis, douze ans et environ 150 buts ont passé, mais cette effervescence demeure. Alors que la star de la Corée du Sud et du LAFC s’apprête à disputer sa quatrième Coupe du monde, peu de choses ont vraiment changé.

« Peu importe le nombre de Coupes du monde auxquelles vous avez participé ; une Coupe du monde, c’est comme le rêve d’un enfant. En tant qu’adulte, quand je pense à la Coupe du monde, j’ai l’impression d’être encore un enfant », a-t-il confié à GOAL dans le cadre de la campagne « Next Starts Now » de Hyundai.

Pourtant, cette édition est un peu différente : la préparation est similaire, l’excitation est intacte. Un seul bémol : Son ne trouve pas le chemin des filets avec le LAFC cette saison. Après avoir débuté chez les Californiens en inscrivant 12 buts en 13 matchs fin 2025, sa cadence s’est soudainement tarie. Zéro réalisation en MLS à ce jour, même si ses 16 passes décisives toutes compétitions confondues témoignent d’une vision de jeu intacte.

Certains s’en inquiéteraient. Pas Son.

« Je me sens bien, vraiment bien. Certes, j’ai manqué quelques occasions, mais je suis convaincu que ça va venir pendant la Coupe du monde », a-t-il confié.

  • Son 2014 World CupGetty

    Retour sur son parcours avec la Corée du Sud

    C’est là que Son entre en jeu. Peu de footballeurs incarnent à eux seuls la star de leur équipe nationale. Si la Corée compte bien quelques joueurs dans des clubs de haut niveau, Son – grâce à son talent, son image et son rayonnement – évolue dans une autre dimension. Son statut ne tient pas seulement à ses buts, à son audience sur les réseaux sociaux ou au fait qu’il est, sans conteste, le footballeur asiatique le plus reconnaissable de la planète : il est, de fait, un symbole national. Aujourd’hui, à 33 ans, il a pour mission de mener la Corée un peu plus loin qu’elle ne l’a été ces dernières années.

    En 2002, la Corée, pays hôte, atteignait les demi-finales ; Son, alors âgé de 10 ans, assistait devant sa télévision à la victoire aux tirs au but contre l’Espagne en quarts. Même si la sélection s’est ensuite inclinée face à l’Allemagne, cette équipe a marqué sa génération.

    Lors de la Coupe du monde 2014, Son était lui-même sur la pelouse. Il n’était pas un inconnu en Allemagne – il avait déjà marqué plus de dix buts à 20 ans sous les couleurs de Hambourg – et il était considéré comme le secret le moins bien gardé du pays. Mais au-delà de cet éclat individuel, la sélection coréenne restait modeste et les sceptiques avaient raison : un point face à la Russie, puis deux défaites, et une élimination précoce malgré la réalisation de Son contre l’Algérie.

    « Lors de ma première Coupe du monde, j’avais un rôle différent de celui que j’ai aujourd’hui. Je suis capitaine de cette équipe nationale, et il y a évidemment une nouvelle génération », explique-t-il.

    S’ensuivent des années d’ascension : un but libérateur contre l’Allemagne en 2018, un sacre aux Jeux asiatiques la même année, puis le brassard de capitaine en 2019. Sans oublier un passage prolifique chez les Spurs et une association redoutable avec Harry Kane, qui ont propulsé Son au rang de star telle que beaucoup la rêvaient.

    • Publicité
  • South Korea v Kuwait - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group BGetty Images Sport

    « La pression est le signe que tu t’en sors bien »

    Aujourd’hui, Son est la figure de proue de l’équipe. Il porte le brassard de capitaine depuis sept ans. L’époque où il était encore un gamin qui marquait contre l’Algérie semble bien lointaine.

    Aujourd’hui, la donne a changé : la Corée est forte, plus forte qu’elle ne l’a été depuis des années. En 2022, elle s’est qualifiée pour les huitièmes de finale et a battu le Portugal en phase de groupes. Cette performance, conjuguée à la présence croissante de talents coréens dans les grands clubs mondiaux, exerce une pression supplémentaire sur Son et ses coéquipiers. Ils ne sont plus de simples outsiders courageux.

    « La pression signifie que tu fais du bon travail. C’est pour ça que tout le monde t’en met autant. Je reste toujours positif. Cela fait de moi un meilleur joueur et un meilleur être humain », a déclaré Son.

    Les Coréens peuvent s’appuyer sur un vivier de talents confirmés : Kim Min-Jae, titulaire au Bayern Munich, devrait faire son retour après sa convalescence ; Lee Kang-In, vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG la saison passée, est régulièrement aligné par Luis Enrique ; Hwang In-Beom, pièce maîtresse du Feyenoord en Eredivisie, sera aussi de la partie.

    Son n’est plus seul, et ce fardeau paraît désormais plus léger.

    « On fait des erreurs, a-t-il admis. Mais il y a aussi des coéquipiers qui m’aident. Je partage donc toujours la pression avec mes coéquipiers. Ils m’ont vraiment, vraiment bien aidé. »

    La sélection a même ajouté une nouvelle corde à son arc avec Jens Castrop, le milieu de terrain d’origine allemande du Borussia Mönchengladbach, qui pourrait devenir le premier joueur né à l’étranger à disputer une Coupe du monde avec les Taeguk Warriors.

    « C’est sympa de voir la nouvelle génération, et sympa de jouer avec eux. J’essaie de leur apprendre plein de choses », explique Son.

    Un atout potentiel pour la Corée, que Son, bien sûr, peut encore aider à exploiter.

    « Je cherche à les aider, à apporter beaucoup de bonnes choses pour les inspirer », explique Son.

    L’expérience reste toutefois un atout : Hong Myung-bo, capitaine de l’équipe en 2002 et déjà sélectionneur par le passé, fait son retour dans le staff, ce qui renforce la confiance du groupe.

    « Nous ne pouvons pas garantir les résultats, et je ne veux pas dire jusqu’où nous pouvons aller », a-t-il déclaré. « Je veux simplement que nous jouions notre style de football à chaque match. Nous nous battons, nous sommes agressifs, nous nous entraidons. »

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    « Comment pourrais-je en vouloir à quelqu'un ? »

    Tout irait plus facilement pour le LAFC si Son parvenait à trouver le chemin des filets avec davantage de régularité. Pour l’instant, le club californien dégringole au classement de la Conférence Ouest, et même s’il reste parmi les favoris, une phase d’adaptation est indéniable sous la houlette du nouvel entraîneur Marc Dos Santos.

    « Je ne pense pas que ce soit la faute de l’entraîneur. J’ai manqué un peu de chance ; peut-être qu’un gardien a réalisé de bons, voire d’excellents arrêts. C’est de ma faute. Je veux dire, comment pourrais-je blâmer quelqu’un d’autre ? », a-t-il déclaré.

    Rappelons toutefois que l’attaquant a déjà marqué plus de 200 buts en club et 54 en sélection, et qu’il a été sacré Soulier d’or de la Premier League en 2022.

    « Je ne m’inquiète pas. J’ai déjà marqué tant de buts par le passé, ils ne vont pas s’évaporer, a-t-il assuré. Le talent ne s’oublie pas. »

  • Son Heung Min South Korea(C)Getty Images

    « Nous nous battons ensemble » : une phrase simple mais chargée d’intention, qui résume la solidarité affichée sur le terrain et la détermination collective à lutter pour chaque ballon.

    Son a déjà connu cette situation. Il était resté muet pendant 11 matchs à la fin de la saison 2017-2018, ne parvenant pas à trouver le chemin des filets de mars jusqu’au début de la Coupe du monde. Il a ensuite inscrit deux buts en trois matchs avec son équipe nationale.

    Ces derniers mois, la Corée a connu des performances irrégulières, enchaînant deux défaites contre la Côte d’Ivoire puis l’Autriche en mars. Toutefois, une victoire convaincante 2-0 face aux États-Unis en septembre, conclue par un football de contre-attaque étincelant, a rappelé son potentiel (Son a inscrit un but et délivré une passe décisive).

    C’est exactement le niveau de jeu qu’il sait que son équipe peut atteindre.

    « Quand l’heure vient, et que nous sommes tous ensemble, nous nous battons ensemble. C’est la culture coréenne, et c’est ce que nous voulons faire lors de la Coupe du monde. Ce sera un défi difficile », a-t-il déclaré.

    Peut-être lui suffit-il de cela : endosser le maillot national pour retrouver une excitation presque enfantine.

    « C’est ma quatrième Coupe du monde, mais j’ai vraiment l’impression que c’est ma première. Je suis très excité », a-t-il déclaré.

    Les buts se font encore attendre ? Peu importe, Son a une explication :

    « Je les garde pour la Coupe du monde. »

Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Everton crest
Everton
EVE
Matchs Amicaux
Corée du Sud crest
Corée du Sud
CDS
Trinidad and Tobago crest
Trinidad and Tobago
T/T