Anja Tillman avoue ne plus compter le nombre de fois où elle a visionné le désormais célèbre coup franc de son fils. Dans les heures qui ont suivi la frappe du droit de Malik Tillman, son fil d’actualité s’est rempli de rediffusions : des séquences en anglais, en espagnol, des montages rythmés par la musique. Elle les a toutes regardées, encore et encore, non pas seulement pour revoir le but, mais pour le revivre.

« Mon Instagram est en effervescence », confie-t-elle à GOAL avec un sourire. « Je ne vois que son coup franc. Il y avait des vidéos expliquant à quel point c’était difficile ! »

La séquence la plus précieuse, cependant, est celle qui est apparue presque immédiatement. Elle débute en zoomant sur le milieu de terrain de l’équipe nationale masculine américaine alors qu’il s’approche du ballon. Avant même que le ballon ne frappe les filets, la caméra effectue un panoramique rapide et s’attarde sur Anja et Timothy, l’aîné, star du Los Angeles FC. Anja a les larmes aux yeux ; Timothy sourit jusqu’aux oreilles : « Malik l’a fait », se disent-ils. Eux aussi, ils l’ont fait.

Ce coup franc ne sera qu’un des nombreux souvenirs de cet été que la famille Tillman évoquera plus tard. Ces étés-là sont rares : avec Malik à Leverkusen et Timothy à Los Angeles, les occasions de se retrouver sont limitées. Cet été, la Coupe du monde a créé cette magie.

« Juste avant de prendre la route pour le premier match », raconte Timothy Tillman à GOAL, « je discutais avec [ma mère], ma petite amie et notre agent. Je leur demandais simplement : “Qui aurait cru que nous serions ici à Los Angeles, que j’habiterais ici, et que nous irions voir un match de Coupe du monde pour regarder Malik jouer ?” »

Les Tillman sont bien loin de Nuremberg. Ils se créent des souvenirs qui dépassent leurs rêves les plus fous. Et cet été, tandis que le plus jeune d’entre eux vit son propre rêve de Coupe du monde, sa famille savoure pleinement l’instant présent, sous tous ses angles.

« Le voir là-bas, à la Coupe du monde, c’est tellement spécial », confie Anja Tillman en retenant ses larmes. « Je le vois encore comme un petit garçon. »

Ce petit garçon est devenu un héros du football américain, et il l’a prouvé mercredi soir.