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Tillman family GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

« Je le vois toujours comme un petit garçon » – Retour sur le moment émouvant vécu par Malik Tillman lors de la Coupe du monde, aux côtés de la famille qui l’a vu devenir un héros de l’équipe nationale américaine

Analysis
États-Unis
M. Tillman
T. Tillman
Coupe du monde
FEATURES
États-Unis vs Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine

GOAL a échangé avec la famille Tillman au sujet de leur été mouvementé, de la pression inhérente à une Coupe du monde et de l’amour protecteur d’une mère pour ses deux jeunes fils.

Anja Tillman avoue ne plus compter le nombre de fois où elle a visionné le désormais célèbre coup franc de son fils. Dans les heures qui ont suivi la frappe du droit de Malik Tillman, son fil d’actualité s’est rempli de rediffusions : des séquences en anglais, en espagnol, des montages rythmés par la musique. Elle les a toutes regardées, encore et encore, non pas seulement pour revoir le but, mais pour le revivre.

« Mon Instagram est en effervescence », confie-t-elle à GOAL avec un sourire. « Je ne vois que son coup franc. Il y avait des vidéos expliquant à quel point c’était difficile ! »

La séquence la plus précieuse, cependant, est celle qui est apparue presque immédiatement. Elle débute en zoomant sur le milieu de terrain de l’équipe nationale masculine américaine alors qu’il s’approche du ballon. Avant même que le ballon ne frappe les filets, la caméra effectue un panoramique rapide et s’attarde sur Anja et Timothy, l’aîné, star du Los Angeles FC. Anja a les larmes aux yeux ; Timothy sourit jusqu’aux oreilles : « Malik l’a fait », se disent-ils. Eux aussi, ils l’ont fait.

Ce coup franc ne sera qu’un des nombreux souvenirs de cet été que la famille Tillman évoquera plus tard. Ces étés-là sont rares : avec Malik à Leverkusen et Timothy à Los Angeles, les occasions de se retrouver sont limitées. Cet été, la Coupe du monde a créé cette magie.

« Juste avant de prendre la route pour le premier match », raconte Timothy Tillman à GOAL, « je discutais avec [ma mère], ma petite amie et notre agent. Je leur demandais simplement : “Qui aurait cru que nous serions ici à Los Angeles, que j’habiterais ici, et que nous irions voir un match de Coupe du monde pour regarder Malik jouer ?” »

Les Tillman sont bien loin de Nuremberg. Ils se créent des souvenirs qui dépassent leurs rêves les plus fous. Et cet été, tandis que le plus jeune d’entre eux vit son propre rêve de Coupe du monde, sa famille savoure pleinement l’instant présent, sous tous ses angles.

« Le voir là-bas, à la Coupe du monde, c’est tellement spécial », confie Anja Tillman en retenant ses larmes. « Je le vois encore comme un petit garçon. »

Ce petit garçon est devenu un héros du football américain, et il l’a prouvé mercredi soir.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L’instant décisif

    Jusqu’à présent, Anja Tillman a assisté aux quatre matchs de la Coupe du monde de l’équipe nationale masculine des États-Unis. Timothy Tillman, lui, a dû manquer la victoire contre l’Australie en raison d’une séance d’entraînement avec le LAFC. Lors des trois autres rencontres, un rapide coup d’œil dans la tribune réservée aux proches des joueurs américains suffisait pour repérer deux maillots rayés rouge et blanc floqués « Tillman, n° 17 ».

    « Je suis toujours nerveuse quand je regarde ses matchs », admet la matriarche de la famille.

    Son frère aîné, Timothy, ressent la même tension, mais pour d’autres raisons. Professionnel aguerri et auteur de trois sélections avec l’USMNT, il vit le stress différemment : le plus dur est de rester impuissant, conscient qu’il ne peut pas influer sur le résultat. Ce poids repose sur les épaules du cadet, et jusqu’ici, il l’a porté avec brio.

    C’est face à la Bosnie-Herzégovine, en fin de match, qu’il a le mieux assumé ce fardeau. Alors que l’USMNT était réduite à dix et menait d’un but, Malik s’est présenté pour frapper un coup franc obtenu juste à l’entrée de la surface. Un pressentiment a poussé son frère à sortir son téléphone.

    « Franchement, je ne prends pas beaucoup de photos ou de vidéos en match, a-t-il expliqué, mais j’ai eu le pressentiment, dès que l’arbitre a sifflé ce coup franc, qu’il allait se présenter et tirer. C’est pourquoi j’ai sorti mon téléphone, et ça s’est révélé payant.

    « C’était tout simplement un moment très, très spécial pour nous deux, d’être dans les tribunes et de voir ça en direct. On est juste super, super heureux d’avoir été là pour vivre ça et de partager ce moment ensemble, tu vois ? Il savait qu’on était dans les tribunes, et je pense que c’est ça la plus grande réussite. C’était tellement génial pour nous trois. »

    Vingt-quatre heures plus tard, Anja Tillman est toujours émue.

    « Pour moi, c’est pareil », confie-t-elle. « Tout me touche tellement ! C’est tellement spécial de les avoir tous les deux ici, ou d’être ici avec eux deux. »

    Ces moments d’unité familiale restent rares, les carrières respectives ayant dispersé les Tillman aux quatre coins du globe.

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  • Malik Tillman Anja TimothyThe Tillman Family

    Des moments partagés

    Dans le football professionnel, il y a toujours un autre match, une autre compétition, un autre déplacement. Les véritables pauses sont rares, et pour les Tillman, la logistique est encore plus compliquée : l’un des frères suit le calendrier européen, l’autre celui de la MLS. Trouver du temps à passer ensemble n’est pas une mince affaire.

    L’année dernière illustre bien ce décalage : le LAFC de Timothy était encore en lice en novembre, tandis que la première saison de Malik au Bayer Leverkusen ne faisait que commencer. Pendant la trêve estivale 2025, Malik a enchaîné les déplacements à travers le pays pour la Gold Cup. Un moment rare s’est toutefois présenté en novembre, lorsque les deux frères ont été convoqués ensemble en sélection américaine, mais ces occasions restent exceptionnelles.

    « Depuis quelques années, notre unique créneau, c’est Noël », explique Anja Tillman. « Quelques jours seulement, car leur trêve est brève. Ils veulent aussi voir leurs amis ou partir en vacances, mais aux fêtes, ils peuvent se retrouver. »

    La donne a toutefois changé cet été : l’USMNT étant basée dans le comté d’Orange, Anja a séjourné chez Timothy à Los Angeles, et le trio a pu se retrouver lors des jours de repos de Malik. Les Tillman ont rencontré les autres familles de l’USMNT lors de barbecues organisés par l’encadrement, et le petit frère a même pu passer voir son aîné à son appartement. Après chaque match, Malik rejoint les tribunes pour saluer sa famille, même s’il est toujours le dernier à arriver ; Anja le taquine à ce sujet.

    Peu importe : chaque instant partagé est précieux, et cet été a dépassé toutes leurs attentes.

    « C’est vraiment difficile de voir Malik », confie Timothy Tillman, « mais la Coupe du monde rend vraiment tout cela possible. C’est tout simplement génial de passer du temps ensemble. »

    Pendant ces retrouvailles, on a l’impression que rien n’a changé : ils restent cette famille qui poursuivait ses rêves en Allemagne. Pourtant, tout est différent, surtout Malik.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Renforcer la confiance

    Après le but décisif de mercredi, les joueurs de l’équipe nationale américaine ont salué la métamorphose de leur coéquipier. « Il a changé », ont-ils affirmé. « Il est toujours timide, toujours aussi discret, mais il se tient différemment désormais », ont-ils ajouté. Il se déplace avec une assurance nouvelle.

    Tim Ream a remarqué ce changement après la Gold Cup. Anja Tillman confirme, avec une nuance : Malik n’a pas changé, mais ses performances ont modifié la façon dont les autres le perçoivent. Cette nouvelle assurance a conduit à un moment historique pour l’équipe nationale américaine.

    « Je pense que le dernier tournoi, la Gold Cup, l’a beaucoup aidé à se sentir à l’aise au sein de cette équipe, avec l’entraîneur », explique-t-elle, « car il a besoin que l’entraîneur lui donne le sentiment qu’il est important pour l’équipe. Je pense que cela l’a rendu plus à l’aise et plus sûr de lui.

    « De plus, du côté des supporters, ce n’est pas facile pour un joueur quand il n’est pas très apprécié ou qu’il ne se sent pas aimé par les supporters, et c’est vraiment le genre de personne qui a besoin de ça aussi. Ça le pousse simplement à donner le meilleur de lui-même. Il essaie toujours de faire de son mieux. »

    Timothy Tillman en tire un bilan légèrement différent. Il affirme que la première saison de son frère au Bayer Leverkusen l’a également façonné. La saison a été, dans l’ensemble, assez solide, mais le milieu de terrain a connu des moments difficiles lors de sa première année de retour en Bundesliga. Ces moments difficiles et ces difficultés de transition n’ont fait que renforcer davantage cette confiance.

    « Il n’a pas connu une année des plus faciles au niveau du club, et c’était en quelque sorte son premier véritable revers dans sa carrière », explique Timothy Tillman. « Je pense que le fait d’avoir dû accepter cela et de l’avoir traversé l’a aidé à mieux cerner ce qui est vraiment important et ce sur quoi il doit se concentrer, ce qu’il doit faire, ce dont il est capable, ce qui est en son pouvoir. Je pense que c’est pour ça qu’il a l’air si mûr sur le terrain. »

    « En dehors du terrain, il n’a pas changé avec moi », ajoute-t-il avec un sourire en coin, comme tout grand frère qui commente son cadet. « Mais sur la pelouse, la métamorphose est évidente. »

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  • Timothy Anja TillmanThe Tillman Family

    Un grand été pour les jeunes joueurs d'une maman

    L'été avance et la famille Tillman reste de la partie : elle entend bien assister à chaque match jusqu'à la fin de la saison. Pour Timothy, le parcours n’a pas été de tout repos. Après avoir manqué la rencontre à Seattle, il redoutait déjà de louper la rencontre de mercredi à Santa Clara, la séance d’entraînement du LAFC étant programmée le jeudi suivant. Heureusement, les dirigeants du club californien ont accepté de l’embarquer à bord de leur avion afin qu’il puisse effectuer le déplacement.

    L’effort en valait la peine : il a pu vivre en direct le grand moment de son frère et, tout aussi important, partager cet instant avec leur mère.

    « Je compte bien être présent pour tous les matchs à venir », assure-t-il, « et oui, c’est notre aventure depuis le début. »

    Pour Anja Tillman, ce périple est celui d’une vie. Mercredi soir, elle a serré son fils aîné dans ses bras tandis que le cadet réalisait tous leurs rêves. Pourtant, sur la pelouse, elle n’a pas vu une star de l’équipe nationale américaine ni le fer de lance du LAFC.

    Même à cet instant, Malik et Timothy demeuraient ses petits garçons, raison pour laquelle elle revivra ce moment encore et encore.

    « Je vois toujours cela chez eux deux », confie-t-elle. « Ce sont désormais des hommes, et ils rêvent leurs rêves et les vivent pleinement. C’est tellement spécial. »

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