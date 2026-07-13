L'attente est à son comble alors que l'Angleterre se prépare pour sa quatrième demi-finale de Coupe du monde, et Cole mène la charge avec une prédiction audacieuse. Invité de l'émission « The Rest is Football », l'ancien ailier de Chelsea et de West Ham a affirmé que les hommes de Thomas Tuchel avaient exactement ce qu'il fallait pour neutraliser le plus grand joueur de l'histoire. « Nous allons devoir mettre Lionel Messi hors jeu », a déclaré Cole lors du podcast. « Nous allons le mettre hors jeu. »

Interrogé par son collègue commentateur Micah Richards sur la hardiesse de son propos, Cole a maintenu sa position avec fermeté. « C’est certain, à 100 % », a-t-il insisté. « Je le déclare dès maintenant : l’Angleterre sera en finale de la Coupe du monde. Nous sommes bien trop rapides pour l’Argentine et nous allons les battre, je le sens dans mes tripes ! »



