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« Je le sens dans mes tripes ! » a déclaré Lionel Messi, avant d’avertir que l’Angleterre allait « le mettre KO ». De son côté, Joe Cole prédit avec assurance une victoire des siens contre l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde
La prédiction audacieuse de Cole pour le choc à Atlanta
L'attente est à son comble alors que l'Angleterre se prépare pour sa quatrième demi-finale de Coupe du monde, et Cole mène la charge avec une prédiction audacieuse. Invité de l'émission « The Rest is Football », l'ancien ailier de Chelsea et de West Ham a affirmé que les hommes de Thomas Tuchel avaient exactement ce qu'il fallait pour neutraliser le plus grand joueur de l'histoire. « Nous allons devoir mettre Lionel Messi hors jeu », a déclaré Cole lors du podcast. « Nous allons le mettre hors jeu. »
Interrogé par son collègue commentateur Micah Richards sur la hardiesse de son propos, Cole a maintenu sa position avec fermeté. « C’est certain, à 100 % », a-t-il insisté. « Je le déclare dès maintenant : l’Angleterre sera en finale de la Coupe du monde. Nous sommes bien trop rapides pour l’Argentine et nous allons les battre, je le sens dans mes tripes ! »
- AFP
Le parcours vers les demi-finales
L'Angleterre s'est qualifiée pour les demi-finales en battant la Norvège 2-1, grâce à un doublé décisif de Jude Bellingham. La performance n'a pas été éclatante, mais ce succès maintient en vie le rêve d'un premier titre mondial depuis 1966. L'Argentine a, elle, connu un parcours encore plus éprouvant, devant recourir aux prolongations pour dominer une Suisse tenace, réduite à dix après l'expulsion de Breel Embolo.
Les buts de Julián Álvarez et Lautaro Martínez ont finalement récompensé les efforts argentins, même si Messi, pour la première fois du tournoi, est resté muet devant le but. Malgré ce passage à vide, le vétéran partage toujours le statut de co-meilleur buteur de la compétition avec le capitaine français Kylian Mbappé, avec huit réalisations à son actif. Sa simple présence s’invite déjà dans le match de mercredi, mais Cole affirme que l’organisation défensive des Three Lions est armée pour contenir la pression.
Des points de vue divergents sur le statut de l'Angleterre
Si l’optimisme de Cole est à son comble, tout le monde n’est pas convaincu que l’Angleterre soit clairement favorite. L’ancien international écossais Ally McCoist a proposé une analyse plus nuancée des équipes encore en lice, classant l’Angleterre derrière certains de ses rivaux européens. « À l’heure actuelle, l’Angleterre est la troisième meilleure équipe encore en lice dans le tournoi », a noté McCoist. « La France semble être la meilleure équipe du tournoi, mais concentrons-nous sur la demi-finale.
La bonne nouvelle, c’est que vous affrontez une équipe que, selon moi, vous surpassez. Je pense que l’Angleterre est meilleure que l’Argentine. Défensivement, l’Argentine n’est pas exceptionnelle, mais en attaque, on sait que Messi est capable de sortir quelque chose de nulle part, et c’est contre cela qu’il faut se prémunir. Mais quel match nous attend là-bas ! »
- (C)Getty images
Messi savoure ce rendez-vous « spécial » face aux Three Lions.
L’homme au cœur de la tempête est tout aussi impatient de disputer ce match. Messi a déjà souligné que cette demi-finale était « spéciale », alors qu’il se prépare à affronter pour la première fois les Three Lions. « Jouer contre l’Angleterre, c’est spécial parce que c’est une grande puissance, et les matchs contre les grandes puissances sont toujours spéciaux », a déclaré Messi. « Personnellement, c’est la première fois que je vais les affronter. J’ai affronté toutes les autres sélections, jamais les Three Lions, ce qui rend l’événement encore plus motivant. Nous aborderons cette demi-finale avec la détermination de nous présenter dans notre meilleure version et de rivaliser à nouveau au plus haut niveau. »
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