Getty
Traduit par
« Je le reprendrais en un battement de cils » : le manque de questions sur Jamie Vardy stupéfie la légende de Leicester Emile Heskey, alors que le vainqueur de la Premier League, âgé de 39 ans, profite de son statut d’agent libre
Vardy, champion d’Angleterre, a inscrit 200 buts avec Leicester
Vardy reste l’un des chouchous des supporters à Leicester, après 13 années mémorables passées au club. Après une ascension fulgurante, lui qui est passé du football non professionnel à l’EFL, l’attaquant besogneux a rejoint Leicester City en 2012.
Il les a guidés vers un incroyable sacre dans l’élite, défiant au passage une cote de 5 000 contre 1, lors de la saison 2015-2016. Cette saison-là, il est entré dans l’histoire de la Premier League en marquant lors de 11 matches consécutifs, tout en connaissant également sa percée au niveau international avec l’Angleterre.
Vardy a tiré sa révérence avec style en inscrivant son 200e but pour Leicester, tout en bouclant aussi le chapitre avec 500 apparitions en compétition. À la recherche d’un nouveau défi à ce moment-là, il a pris son envol dans sa carrière en rejoignant le promu de Serie A.
Il n’a passé qu’une seule saison en Lombardie, aucune prolongation de contrat n’ayant été conclue après la relégation subie. Leicester a également connu un coup d’arrêt en 2025-2026, puisque le club est tombé en League One.
Beaucoup aimeraient voir Vardy jouer un rôle dans une tentative de remontée, mais l’attaquant vétéran est annoncé du côté de West Ham et dans le cadre d’un transfert surprise chez le géant brésilien São Paulo, Jesse Lingard, autre ancien international anglais, faisant lui aussi partie de ceux présents en Amérique du Sud.
- Getty Images
Vardy est libre après avoir quitté Cremonese
Un retour chargé d’émotion au King Power semble peu probable, Heskey, qui s’exprimait en exclusivité pour GOAL avec l’aimable autorisation du site de paris sur la Premier League BetWright, déclarant au sujet d’un Leicester qui prend une autre direction : « Je ne sais pas pourquoi ils ne sont même pas retournés le chercher, pour être honnête avec vous. Moi, je le reprendrais immédiatement.
« La réalité, c’est que depuis son départ, nous n’avons pas eu d’attaquant qui s’en approche, ne serait-ce qu’un peu. Il n’avait même pas d’équipe pendant un moment alors que nous jouions encore. Je sais que maintenant, le cadre est différent. L’idée, c’est de faire émerger des jeunes.
« Nous avons de fantastiques jeunes, Will Alves en fait partie. Jayden Joseph a marqué ce week-end. Des joueurs comme eux, issus de l’académie ou des moins de 18 ans, nous en avons d’autres qui arrivent. Il s’agit de reconstruire comme ça. Nous nous en sommes éloignés, et maintenant nous avons besoin de retrouver à nouveau ce modèle. »
Ce que Vardy a dit dans son émouvant message d’adieu à Leicester
Vardy a déclaré, au moment de faire ses adieux à un club qui était chez lui depuis plus d’une décennie : « Aux supporters de Leicester, je suis dévasté que ce jour arrive, mais je savais qu’il finirait par arriver.
« J’ai vécu 13 années incroyables dans ce club, avec beaucoup de succès, quelques bas, mais surtout énormément de hauts. Mais il est finalement temps de m’arrêter, ce qui me dévaste, mais je pense que le moment est bien choisi.
« Je veux simplement vous remercier sincèrement de m’avoir accueilli comme l’un des vôtres. Leicester aura toujours, toujours une place immense dans mon cœur et je veillerai à suivre le club dans les années à venir, dans ce que j’espère être encore plus de succès pour lui. Pour l’instant, c’est mon au revoir, mais vous me reverrez bientôt, je vous le promets. »
Ce retour ne se fera apparemment pas en tant que joueur, Vardy ayant récemment déclaré dans son podcast ‘Having A Party’, lorsqu’il a été interrogé sur des retrouvailles avec Leicester : « Non, je pense que c’est terminé. Je les soutiendrai toujours, je les suivrai toujours. Je pense que c’est la meilleure chose que je puisse faire maintenant. »
- Getty
Où Vardy va-t-il atterrir ensuite ? Une grande décision à prendre
Leicester, qui s’est qualifié pour le deuxième tour de la Carabao Cup, a lancé sa saison 2026-2027 de League One par un match nul 1-1 sur la pelouse de son voisin géographique Notts County. Le club affrontera un autre adversaire local samedi en recevant Burton Albion.
Vardy fera partie de ceux qui suivront cela à distance, alors qu’il réfléchit à ses options, avec l’idée qu’une grande décision sur son avenir, avec une certaine implication de son épouse Rebekah, sera prise à un moment donné au cours des deux prochaines semaines.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles