Vardy reste l’un des chouchous des supporters à Leicester, après 13 années mémorables passées au club. Après une ascension fulgurante, lui qui est passé du football non professionnel à l’EFL, l’attaquant besogneux a rejoint Leicester City en 2012.

Il les a guidés vers un incroyable sacre dans l’élite, défiant au passage une cote de 5 000 contre 1, lors de la saison 2015-2016. Cette saison-là, il est entré dans l’histoire de la Premier League en marquant lors de 11 matches consécutifs, tout en connaissant également sa percée au niveau international avec l’Angleterre.

Vardy a tiré sa révérence avec style en inscrivant son 200e but pour Leicester, tout en bouclant aussi le chapitre avec 500 apparitions en compétition. À la recherche d’un nouveau défi à ce moment-là, il a pris son envol dans sa carrière en rejoignant le promu de Serie A.

Il n’a passé qu’une seule saison en Lombardie, aucune prolongation de contrat n’ayant été conclue après la relégation subie. Leicester a également connu un coup d’arrêt en 2025-2026, puisque le club est tombé en League One.

Beaucoup aimeraient voir Vardy jouer un rôle dans une tentative de remontée, mais l’attaquant vétéran est annoncé du côté de West Ham et dans le cadre d’un transfert surprise chez le géant brésilien São Paulo, Jesse Lingard, autre ancien international anglais, faisant lui aussi partie de ceux présents en Amérique du Sud.