L’arrivée de Meslierdans le nord de Londres devait offrir une couverture expérimentée à David Raya et Kepa Arrizabalaga, mais Stack estime qu’à 26 ans, il a commis une erreur en acceptant un rôle de troisième gardien. Meslier, qui a passé six ans à Elland Road et disputé 215 matches avec Leeds United, a rejoint Arsenal après l’expiration de son contrat, mais Stack juge que ce transfert traduit un déclin de l’appétit professionnel et de la motivation du joueur.

En évoquant la décision du Français de rejoindre le champion en titre de Premier League comme joueur d’effectif, Stack a fait part de son incompréhension face à la trajectoire choisie par l’ancien de Lorient. « Je m’interroge sur lui, vraiment, je m’interroge sur ce gardien », a déclaré l’ancien portier à Metro. « La raison pour laquelle je dis ça, c’est qu’il a l’expérience de la Premier League, il a joué d’innombrables matches en Premier League, il a énormément d’expérience, il a été à Leeds pendant je ne sais combien d’années.

« Il a disputé beaucoup de matches, et peut-être qu’il n’a pas ce désir ardent d’aller jouer et de se mettre sous pression. Peut-être que c’est ce qu’il recherche.

« Mais je suis simplement surpris qu’un joueur de la qualité de Meslier ait décidé, en quelque sorte, de presque jeter l’éponge et d’être un numéro trois. »



