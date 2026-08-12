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« Je le remets en question » : la nouvelle recrue d'Arsenal critiquée pour avoir commis une erreur de transfert après un surprenant transfert estival
Le manque d’ambition remis en question par Stack
L’arrivée de Meslierdans le nord de Londres devait offrir une couverture expérimentée à David Raya et Kepa Arrizabalaga, mais Stack estime qu’à 26 ans, il a commis une erreur en acceptant un rôle de troisième gardien. Meslier, qui a passé six ans à Elland Road et disputé 215 matches avec Leeds United, a rejoint Arsenal après l’expiration de son contrat, mais Stack juge que ce transfert traduit un déclin de l’appétit professionnel et de la motivation du joueur.
En évoquant la décision du Français de rejoindre le champion en titre de Premier League comme joueur d’effectif, Stack a fait part de son incompréhension face à la trajectoire choisie par l’ancien de Lorient. « Je m’interroge sur lui, vraiment, je m’interroge sur ce gardien », a déclaré l’ancien portier à Metro. « La raison pour laquelle je dis ça, c’est qu’il a l’expérience de la Premier League, il a joué d’innombrables matches en Premier League, il a énormément d’expérience, il a été à Leeds pendant je ne sais combien d’années.
« Il a disputé beaucoup de matches, et peut-être qu’il n’a pas ce désir ardent d’aller jouer et de se mettre sous pression. Peut-être que c’est ce qu’il recherche.
« Mais je suis simplement surpris qu’un joueur de la qualité de Meslier ait décidé, en quelque sorte, de presque jeter l’éponge et d’être un numéro trois. »
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Des inquiétudes autour de la formation à l’Emirates
Au-delà des motivations personnelles du joueur, Stack s’inquiète de ce que cette signature dit de l’état du centre de formation d’Arsenal. L’arrivée de Meslier a déjà eu un effet domino sur les plus jeunes espoirs du club, notamment Tommy Setford, 20 ans, qui devrait partir en prêt afin de gratter du temps de jeu régulier ailleurs. Stack n’est toujours pas convaincu que le club doive se tourner vers l’extérieur pour un troisième gardien alors que des solutions internes devraient exister.
« Écoutez, il a de l’expérience, mais il est très peu probable que vous l’utilisiez, a ajouté Stack. Ma question, c’est : n’y a-t-il pas un autre gardien à Arsenal capable de faire ça ?
« Qu’est-ce qu’ils font dans ce club pour ne sortir aucun gardien ? Ils n’arrêtent pas de recruter des gardiens. À quel moment Arsenal aura-t-il un gardien qui va, même pas percer, mais je parle simplement d’être un numéro trois ? »
Meslier se concentre sur la quête de trophées
Malgré les critiques des anciens joueurs, Meslier a continué d’exprimer son enthousiasme à l’idée de faire partie du projet d’Arteta, alors que le club cherche à défendre son titre de Premier League. Après avoir connu à la fois la montée et la dure réalité d’avoir été écarté par Daniel Farke à Leeds, le Français est impatient de laisser derrière lui une dernière année difficile dans le Yorkshire. Il s’est déjà intégré à l’effectif, en faisant ses débuts lors d’un match amical de pré-saison contre Girona plus tôt ce mois-ci.
Le gardien estime que ce transfert dans la capitale représente le summum du football anglais et il est déterminé à ajouter des médailles à son palmarès. « Je suis extrêmement heureux. C’est un grand jour pour moi parce que je viens de rejoindre les champions. Pour moi, Arsenal est le plus grand club d’Angleterre. Je suis très heureux et très fier de rejoindre Arsenal. J’ai hâte de montrer l’amour que j’ai pour ce blason, et j’ai hâte de gagner des trophées avec cette équipe, parce que c’est un club qui doit soulever des trophées encore et encore », a déclaré Meslier sur le site officiel du club.
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Les attentes restent élevées dans la course au titre
Si la situation des gardiens a suscité le débat, Stack se montre bien plus positif concernant les chances globales d'Arsenal lors de la campagne à venir. Le club a été actif sur le marché, en faisant de Bruno Guimaraes sa dernière recrue de premier plan, tout en s'attachant également les services de Piero Hincapie et Christos Tzolis. Cet investissement dans l'équipe première a convaincu Stack qu'Arsenal est l'équipe à battre alors qu'il cherche à repousser le défi de Manchester City et de Liverpool, entre autres.
« Absolument, Arsenal va le gagner », a prédit Stack avec assurance. « Je pense qu'Arsenal sera sur un nuage après l'an dernier, et je pense qu'on est maintenant dans une situation où, en gros, il s'est débarrassé d'un poids.
« Il abordera la saison en étant absolument euphorique, et avec la signature de Guimaraes ainsi que probablement d'autres recrues d'ici le début de la saison, je pense qu'il va clairement se renforcer.
« Je vois Arsenal aller le gagner, mais je pense que ce sera une course serrée avec Manchester City, je pense que City sera juste derrière lui. »
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