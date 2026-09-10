« Je le préfère à gauche ! » : Michael Carrick plaisante avec Bryan Mbeumo alors que l'entraîneur de Manchester United exige une concentration totale pour le retour en Ligue des champions

Michael Carrick marquera le retour de Manchester United en Ligue des champions de l’UEFA lorsque son équipe recevra la formation azerbaïdjanaise de Sabah à Old Trafford jeudi soir. Manchester United a travaillé sans relâche pour assurer sa place de retour parmi l’élite européenne après plusieurs années d’absence de la compétition.

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Carrick a souligné que le fait de rivaliser à ce niveau représente le standard de base attendu à Old Trafford.

L’entraîneur principal a insisté sur le fait que son équipe est pleinement concentrée sur l’objectif d’aller loin dans la compétition, plutôt que de simplement célébrer son retour.