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« Je le préfère à gauche ! » : Michael Carrick plaisante avec Bryan Mbeumo alors que l'entraîneur de Manchester United exige une concentration totale pour le retour en Ligue des champions
Carrick ramène Manchester United parmi l’élite
Michael Carrick marquera le retour de Manchester United en Ligue des champions de l’UEFA lorsque son équipe recevra la formation azerbaïdjanaise de Sabah à Old Trafford jeudi soir. Manchester United a travaillé sans relâche pour assurer sa place de retour parmi l’élite européenne après plusieurs années d’absence de la compétition.
Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Carrick a souligné que le fait de rivaliser à ce niveau représente le standard de base attendu à Old Trafford.
L’entraîneur principal a insisté sur le fait que son équipe est pleinement concentrée sur l’objectif d’aller loin dans la compétition, plutôt que de simplement célébrer son retour.
- AFP
Le boss donne des nouvelles de Shaw, De Ligt et Sesko
Carrick a abordé plusieurs points clés concernant ses choix de sélection avant la rencontre, en expliquant pourquoi Luke Shaw et Matthijs de Ligt avaient manqué l'entraînement ouvert au public à Carrington. Shaw a bénéficié d'une journée de récupération prévue, tandis que De Ligt poursuit les dernières étapes de sa rééducation après une longue absence.
Parallèlement, l'attaquant Benjamin Sesko se rapproche d'une place de titulaire après avoir inscrit une magnifique égalisation en sortie de banc contre Everton.
« Luke a simplement bénéficié d'une journée de récupération supplémentaire, a expliqué Carrick. Matta est sur la bonne voie et c'est formidable de l'avoir de retour parmi nous, tandis que Ben se rapproche de plus en plus après s'être entraîné pleinement pendant un peu plus de trois semaines. »
Carrick plaisante avec Mbeumo au sujet de ses préférences de poste
Un moment de légèreté a égayé la conférence de presse lorsque Carrick a interrompu une question concernant le poste préféré de Bryan Mbeumo sur le front de l’attaque. L’entraîneur a plaisanté en affirmant que son attaquant préfère jouer sur l’aile gauche, provoquant des sourires entre les deux hommes.
Sur un plan plus tactique, Carrick a reconnu que la gestion d’un effectif dans un calendrier infernal, avec notamment un derby de Manchester à venir, exige toute la profondeur du groupe et de la confiance.
Il a salué l’organisation tactique de Sabah, en insistant sur le fait que Manchester United doit respecter son adversaire azerbaïdjanais.
- Getty Images Sport
L’ancien vainqueur vise une régularité sur le long terme
Vainqueur de la Ligue des champions en tant que joueur en 2008, Carrick a décrit le fait de soulever le trophée comme la sensation ultime dans le football. Il a mis son groupe actuel au défi de rester humble, d’assumer les grandes attentes et d’installer Manchester United durablement dans les phases à élimination directe.
Manchester United a l’intention de s’appuyer sur l’élan de son match d’ouverture avant de reporter son attention sur ses engagements nationaux.
« C’est une compétition magique et c’est là que nous voulons être chaque année », a conclu Carrick. « Nous sommes ici pour faire le travail et aller aussi loin que possible. »
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