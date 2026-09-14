Yamal s’est positionné avec assurance comme le principal candidat au Ballon d’Or 2026. L’attaquant de 19 ans, qui a aidé l’Espagne à remporter la Coupe du monde, estime que ses performances exceptionnelles au cours de l’année écoulée font de lui le choix le plus évident pour la plus prestigieuse récompense individuelle du football mondial.

Cette conviction de la sensation du FC Barcelone fait suite à une campagne remarquablement réussie, tant en club qu’en sélection, au cours de laquelle il a joué un rôle clé dans le sacre du Barça en Liga et en Supercoupe d’Espagne, avec un total remarquable de 24 buts et 18 passes décisives toutes compétitions confondues.

Cette combinaison de trophées collectifs majeurs et de statistiques impressionnantes en club constitue le fondement de sa conviction qu’il mérite la récompense suprême du football.







