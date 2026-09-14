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« Je le mérite ! » : la sensation de Barcelone Lamine Yamal affiche ses ambitions pour le Ballon d'Or et se désigne, avec Kylian Mbappé, comme l'un des deux meilleurs joueurs du monde
S’imposer après une campagne riche en trophées
Yamal s’est positionné avec assurance comme le principal candidat au Ballon d’Or 2026. L’attaquant de 19 ans, qui a aidé l’Espagne à remporter la Coupe du monde, estime que ses performances exceptionnelles au cours de l’année écoulée font de lui le choix le plus évident pour la plus prestigieuse récompense individuelle du football mondial.
Cette conviction de la sensation du FC Barcelone fait suite à une campagne remarquablement réussie, tant en club qu’en sélection, au cours de laquelle il a joué un rôle clé dans le sacre du Barça en Liga et en Supercoupe d’Espagne, avec un total remarquable de 24 buts et 18 passes décisives toutes compétitions confondues.
Cette combinaison de trophées collectifs majeurs et de statistiques impressionnantes en club constitue le fondement de sa conviction qu’il mérite la récompense suprême du football.
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« Je le mériterais »
Dans un entretien accordé à Universo Valdano, après une brillante prestation à deux buts contre Valence, Yamal a évoqué sans détour le débat autour du Ballon d'Or. L'international espagnol a réduit la liste à seulement deux prétendants réalistes.
« À qui je le donnerais ? Au meilleur joueur du monde », a déclaré Yamal. « Honnêtement, en ce qui concerne le meilleur joueur du monde, peut-être que nous ne sommes que deux, moi et Mbappe. Et je pense que je le mériterais cette année en raison de ce que j'ai accompli. »
Le joueur formé à Barcelone a clairement indiqué que ses contributions devraient sauter aux yeux de tout amateur de football. « Oui, pour moi, c'est très clair, et tous ceux qui regardent les matches le savent », a-t-il ajouté.
Mbappé défend son bilan individuel
Si Yamal met en avant son impressionnante moisson de trophées, Mbappe a lui aussi défendu avec force ses arguments en faveur du Ballon d'Or. L'attaquant du Real Madrid a terminé la saison sans le moindre trophée et a subi une défaite 2-0 contre l'Espagne de Yamal en demi-finale de la Coupe du monde, mais ses statistiques individuelles restent redoutables.
Le capitaine français a mis en avant ses exploits de buteur records, étant devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, et a estimé que le Ballon d'Or devait récompenser l'excellence individuelle plutôt que le succès collectif.
« Je pense que je peux le gagner cette année. C'est l'un de mes objectifs, et un objectif à court terme en plus », a déclaré Mbappe. « Les gens disent que je n'ai pas gagné de trophée, mais c'est une récompense individuelle... Il n'y a pas eu de meilleur joueur que moi. Marquer autant de buts dans les grandes compétitions, où se trouvent tous les grands joueurs, et bien sûr à la Coupe du monde, le plus grand événement. »
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Le compte à rebours jusqu’à Londres
Le monde du football connaîtra son grand vainqueur lorsque la cérémonie du Ballon d'Or se tiendra à Londres le 26 octobre. D'ici là, les deux joueurs tenteront de maintenir leur forme sensationnelle lors des premières semaines de la nouvelle saison, afin de prouver exactement pourquoi ils se considèrent comme les meilleurs de la planète.
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