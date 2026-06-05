L’ancien défenseur du FC Barcelone estime que cette décision a posé les bases du succès à venir, dont plusieurs titres prestigieux en club et en sélection. Interrogé sur le podcast « El Camino de Mario », il raconte : « J’avais 20 ans et [David] Villa était une idole à Valence. Emery m’a dit : “Viens rejoindre l’équipe première.”

J’avais pourtant d’autres offres en deuxième et en première division, mais il a insisté. La préparation estivale s’est bien passée. Même si je n’ai pas joué immédiatement, lors d’un match de Ligue Europa contre le Werder Brême, nous nous sommes retrouvés à dix. À la mi-temps, alors que je m’échauffais, le préparateur physique Pako Ayestaran m’a lancé : « Tu vas entrer ». J’ai acquiescé, puis il a ajouté : « En tant qu’arrière latéral ». C’était un nouveau poste pour moi, et sur le moment, je ne savais pas comment réagir.

Sur le moment, je n’ai pas apprécié ; à vingt ans, on commet des erreurs. Mais ce que je ne savais pas, c’est qu’Emery me rendait service pour toute ma carrière. Sans ce changement de poste, je n’aurais pas connu la trajectoire qui a été la mienne. J’ai enchaîné les matchs, subi de vives critiques, mais Emery a maintenu sa confiance, et je lui en suis encore reconnaissant aujourd’hui. Je m’en souviens bien, car lors des séances d’entraînement précédentes, je refusais ce poste d’arrière latéral. Je l’ai mal pris sur le moment, mais grâce à lui, j’ai connu la carrière que l’on sait. Emery est, sans aucun doute, l’un des meilleurs entraîneurs au monde. »