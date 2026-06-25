Pour étayer son argument selon lequel l’Angleterre possède les qualités nécessaires pour aller loin en Amérique du Nord, Mourinho a ajouté : « Arsenal a perdu la finale de la Ligue des champions, mais ils y étaient. Crystal Palace a remporté la Ligue Europa Conférence. Aston Villa a remporté la Ligue Europa. À part Barcelone, le Bayern, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, les meilleurs joueurs se trouvent en Angleterre.

« Quand on perd aux tirs au but, ce sont des détails. Ils n’ont échoué qu’une fois de cette façon, à l’Euro 2004 au Portugal, et le Portugal les avait d’ailleurs battus aux tirs au but également. Les tirs au but, ce ne sont que des petits détails.

Je pense qu’ils subissent plus de pression que quiconque de la part des médias. Or les médias, en fin de compte, influencent beaucoup les gens – en l’occurrence les supporters anglais. Les attentes, la responsabilité : ils n’ont pas su y faire face. Ils ont toujours eu de bons entraîneurs, et c’est encore le cas aujourd’hui. Je continue de penser qu’ils peuvent remporter la Coupe du monde. »