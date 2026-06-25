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« Je le dis toujours : l’Angleterre » – José Mourinho analyse les favoris de la Coupe du monde et explique pourquoi il préfère que ses joueurs du Real Madrid PERDENT en Amérique du Nord
Les stars du Real Madrid visent le titre de champion du monde
Plusieurs « Galacticos » de renom figurent parmi les équipes favorites à la veille de l’attribution du trophée le plus prestigieux du football mondial. Jude Bellingham porte le maillot numéro 10 de l’Angleterre, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Bleus et Vinicius Junior a contribué à qualifier aisément le Brésil pour les huitièmes de finale.
Tous visent le sacre suprême, tout en croisant le fer avec des cadors comme Ronaldo – entré dans l’histoire en marquant lors de sa sixième Coupe du monde – et la « GOAT » argentin Lionel Messi, désormais meilleur buteur de l’histoire de la compétition.
- Beast Mode On Podcast
Mourinho soutient le Portugal et l’Angleterre à la Coupe du monde
La lutte pour le titre s’annonce palpitante et spectaculaire. José Mourinho, interrogé en exclusivité par Adebayo Akinfenwa dans le podcast « Beast Mode On », anticipe un parcours jusqu’au bout pour le Portugal : « Ils ont les moyens d’aller au bout et de remporter la Coupe du monde. Ils ne sont pas seuls, bien sûr, car il y a d’autres prétendants.
Je place toujours l’Angleterre parmi les candidats à la finale. Quand je regarde les joueurs, je repense à notre génération : Lampard, Gerrard, Terry, Ferdinand, Beckham. Depuis, je pronostique sans cesse l’Angleterre, même si cela ne se réalise pas, et je continue de le faire. »
« Les meilleurs joueurs évoluent en Angleterre. »
Pour étayer son argument selon lequel l’Angleterre possède les qualités nécessaires pour aller loin en Amérique du Nord, Mourinho a ajouté : « Arsenal a perdu la finale de la Ligue des champions, mais ils y étaient. Crystal Palace a remporté la Ligue Europa Conférence. Aston Villa a remporté la Ligue Europa. À part Barcelone, le Bayern, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, les meilleurs joueurs se trouvent en Angleterre.
« Quand on perd aux tirs au but, ce sont des détails. Ils n’ont échoué qu’une fois de cette façon, à l’Euro 2004 au Portugal, et le Portugal les avait d’ailleurs battus aux tirs au but également. Les tirs au but, ce ne sont que des petits détails.
Je pense qu’ils subissent plus de pression que quiconque de la part des médias. Or les médias, en fin de compte, influencent beaucoup les gens – en l’occurrence les supporters anglais. Les attentes, la responsabilité : ils n’ont pas su y faire face. Ils ont toujours eu de bons entraîneurs, et c’est encore le cas aujourd’hui. Je continue de penser qu’ils peuvent remporter la Coupe du monde. »
- AFP
La France pourrait aligner trois équipes à la Coupe du monde.
José Mourinho salue la profondeur du effectif français, qui aligne des attaquants de classe mondiale comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola ou Désiré Doué, et estime que le Brésil conserve ses chances sous les ordres de Carlo Ancelotti.
Il a déclaré : « Regardez la France : elle pourrait aligner trois équipes distinctes et rester quand même dans la course au titre. L’Espagne, l’Argentine, le Brésil… On peut arguer qu’ils ne disposent pas du même talent qu’au moment de leurs triomphes passés, mais je répète qu’un entraîneur comme Carlo [Ancelotti] fait toute la différence.
« Après un match manqué ou un nul contre le Maroc, on pourrait croire à un séisme… mais pas pour Carlo. Je suis convaincu qu’il peut faire la différence. Le Portugal, avec son effectif de haut niveau, est également incroyable. »
Mourinho plaisante : il veut que les stars du Real Madrid rentrent en Espagne.
José Mourinho, ancien coach de Porto, Chelsea, de l’Inter et de Manchester United, observera avec attention les performances des stars du Real Madrid sur la plus grande des scènes, après avoir fait son retour dans la capitale espagnole avec un contrat de trois ans.
Aux côtés de Bellingham, Mbappé et Vinicius, Aurélien Tchouameni et la nouvelle recrue Ibrahima Konaté figurent dans la sélection française, tandis que le gardien Thibaut Courtois défend les couleurs de la Belgique, Antonio Rüdiger est au service de l’Allemagne, Federico Valverde porte le maillot de l’Uruguay et Marc Cucurella, arrivé cet été, vise un nouveau titre majeur avec l’Espagne.
Bon nombre de ces éléments confirmés pourraient aller loin dans la compétition, mais, interrogé sur ce qu’il attendait avec le plus d’impatience d’ici la fin de la Coupe du monde, Mourinho a plaisanté : « Je veux que les joueurs du Real Madrid perdent et partent en vacances, car je veux que les gars reviennent pour la pré-saison ! »
Regardez l’intégralité de l’épisode du podcast « Beast Mode On », qui accueille l’entraîneur José Mourinho en invité.
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Les épisodes sont également disponibles en intégralité sur Spotify.
José Mourinho s’est exprimé dans le cadre du podcast « Beast Mode On », produit en partenariat avec Coca-Cola. Le projet « Jose vs Mourinho » y présente deux avatars IA de l’entraîneur emblématique qui débattent chaque jour des thèmes de la Coupe du monde durant toute la phase finale.