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« Je le connais très bien » : Malen impatient de retrouver Bellingham alors que la Roma se prépare à affronter le Real Madrid
Surmonter le cauchemar d’un carton rouge
L’attaquant de l’AS Roma Malen s’est confié sur les émotions difficiles qu’il a traversées après son expulsion contre Côme dimanche. Le Néerlandais a été expulsé lors du match nul et vierge de la Roma, un incident qui l’a contraint à regarder, impuissant, ses coéquipiers laisser échapper des points précieux. La Roma a glissé à la troisième place de Serie A, à deux points du leader, l’Inter Milan.
« Personnellement, je suis moins frustré maintenant. C’est arrivé ; je n’avais pas l’intention de faire mal à qui que ce soit. Alors on passe à autre chose », a déclaré l’attaquant au site officiel de la Roma. Malgré la déception de devoir manquer les prochains matches sur la scène nationale, l’ancien joueur d’Aston Villa est déterminé à concentrer son énergie sur la compétition européenne. « Je dois dire qu’après le match, regarder mes coéquipiers jouer a été l’une des expériences les plus stressantes que j’aie vécues depuis longtemps. Quand on reçoit un carton rouge et que son équipe perd, on a l’impression que c’est de sa faute », a expliqué Malen.
L’attaquant a tenu à distinguer ses déboires sur la scène nationale du défi continental à venir. Il a souligné que la Ligue des champions offrait un nouveau départ : « Cependant, je pense que le prochain match est un rendez-vous à part, qui n’a pas grand-chose à voir avec ce qui s’est passé. Alors on passe à autre chose. » Cette force mentale sera essentielle alors que la Roma s’apprête à relever l’un des plus grands défis du football de clubs dans un stade Olimpico à guichets fermés.
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Des retrouvailles particulières avec Jude Bellingham
L’affiche de la soirée verra Malen retrouver son ancien coéquipier au Borussia Dortmund, Bellingham. Les deux joueurs ont évolué ensemble au Borussia Dortmund entre 2021 et 2023, avant le départ de Bellingham pour le Real Madrid. Malen est resté au club allemand jusqu’en 2025, année où il a rejoint Aston Villa avant de prendre la direction de la Roma.
« Non, je ne lui ai pas parlé. Je le connais très bien ; nous avons joué ensemble pendant longtemps », a répondu Malen, interrogé sur sa relation avec la star du Real Madrid. « C’est un joueur vraiment à part, doté de qualités incroyables. J’ai aussi une très bonne relation avec lui et cela fait un moment que je ne l’ai pas vu, donc ce sera agréable de se retrouver. » Les deux équipes abordent cette rencontre après avoir remporté leur premier match de Ligue des champions : le Real Madrid s’est imposé 2-1 face à l’Inter Milan, tandis que la Roma a battu Villarreal 3-2.
La vie à Rome et la réussite de l’AS Roma
Depuis qu’il a quitté la Premier League pour la Serie A en janvier, Malen affiche une forme étincelante. Il est en tête du classement des buteurs cette saison, avec six buts en seulement six matches de championnat. Au total, l’attaquant néerlandais présente un bilan exceptionnel sous le maillot de la Roma, avec 21 buts en 21 apparitions toutes compétitions confondues depuis son arrivée au club.
« Avant tout, il y a l’entraîneur, qui me fait confiance et me donne beaucoup de temps de jeu », a déclaré Malen à propos de sa réussite. « Je pense aussi que mes coéquipiers m’ont accueilli très chaleureusement pour ce que je suis, comme personne et comme joueur. Ils m’ont toujours soutenu, tout comme le staff technique. Il y a aussi les supporters et la ville, que je trouve vraiment fantastiques. Je crois que lorsque tous ces éléments sont réunis, un joueur peut donner le meilleur de lui-même. »
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La magie de la Ligue des champions à domicile
Ce mercredi marque une étape importante pour la Roma, qui disputera son premier match à domicile en Ligue des champions depuis 2019, année où elle avait été éliminée en huitièmes de finale. Depuis, le club romain a connu des succès sur la scène européenne, notamment en remportant la Ligue Europa Conférence de l’UEFA lors de la saison 2021-22 sous la direction de Jose Mourinho. Ironie du sort, celui-ci sera sur le banc adverse en tant qu’entraîneur du prochain adversaire de la Roma, le Real Madrid.
« Je pense que le soutien des supporters est très important, surtout dans les moments difficiles comme ceux que nous venons d’évoquer, a souligné Malen. Quand on joue à l’extérieur, il y a encore plus de facteurs à prendre en compte. Cette fois, cependant, nous jouons à domicile devant nos supporters. Je crois qu’ils peuvent nous apporter un soutien formidable. C’est quelque chose de spécial. Quand je suis arrivé ici l’année dernière, l’un de nos principaux objectifs était de retrouver la Ligue des champions. Maintenant, avoir l’occasion de disputer notre premier match à domicile contre le Real Madrid est vraiment spécial, et nous avons tous vraiment hâte d’y être. »
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