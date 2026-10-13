L’attaquant de l’AS Roma Malen s’est confié sur les émotions difficiles qu’il a traversées après son expulsion contre Côme dimanche. Le Néerlandais a été expulsé lors du match nul et vierge de la Roma, un incident qui l’a contraint à regarder, impuissant, ses coéquipiers laisser échapper des points précieux. La Roma a glissé à la troisième place de Serie A, à deux points du leader, l’Inter Milan.

« Personnellement, je suis moins frustré maintenant. C’est arrivé ; je n’avais pas l’intention de faire mal à qui que ce soit. Alors on passe à autre chose », a déclaré l’attaquant au site officiel de la Roma. Malgré la déception de devoir manquer les prochains matches sur la scène nationale, l’ancien joueur d’Aston Villa est déterminé à concentrer son énergie sur la compétition européenne. « Je dois dire qu’après le match, regarder mes coéquipiers jouer a été l’une des expériences les plus stressantes que j’aie vécues depuis longtemps. Quand on reçoit un carton rouge et que son équipe perd, on a l’impression que c’est de sa faute », a expliqué Malen.

L’attaquant a tenu à distinguer ses déboires sur la scène nationale du défi continental à venir. Il a souligné que la Ligue des champions offrait un nouveau départ : « Cependant, je pense que le prochain match est un rendez-vous à part, qui n’a pas grand-chose à voir avec ce qui s’est passé. Alors on passe à autre chose. » Cette force mentale sera essentielle alors que la Roma s’apprête à relever l’un des plus grands défis du football de clubs dans un stade Olimpico à guichets fermés.