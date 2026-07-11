L'ancien attaquant de la Seleção, Romario, a livré un constat sans appel lors d'un entretien avec talkSport. Il a vertement critiqué les performances décevantes des quintuples champions du monde lors du tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, pointant principalement du doigt la responsabilité du sélectionneur italien.
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« Je l’entraînerais devant les tribunaux » : une légende brésilienne fulmine contre Carlo Ancelotti après l’élimination précoce en Coupe du monde
« Il ne peut pas rester sélectionneur du Brésil. Si j’avais été à la tête de la fédération, je serais allé dans les vestiaires, je lui aurais dit d’aller au diable et j’aurais déchiré son contrat sur-le-champ », a déclaré avec véhémence cet homme de 60 ans.
La défaite 2-1 contre la Norvège, qui a éliminé le Brésil dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde, a été « une honte », a-t-il ajouté. « Je l’emmènerais même devant les tribunaux. On verra bien ce qui se passera, mais il ne peut pas rester », a tranché Romario.
Le Brésil attend son prochain titre depuis 2002. Après avoir atteint au moins les quarts de finale depuis 1994, la Seleção a cette fois été éliminée dès les huitièmes.
À la tête de la Seleção depuis le printemps 2025, Ancelotti avait facilement conduit l’équipe jusqu’au Mondial. Son contrat court jusqu’après la Coupe du monde 2030 et il a refusé de démissionner après l’élimination.
- AFP
Carlo Ancelotti bénéficie du soutien de la fédération
Le sexagénaire a également reçu le soutien de la fédération. « C’est notre sélectionneur et il le restera lors du prochain cycle de Coupe du monde », a déclaré Rodrigo Caetano, directeur général de la CBF et responsable de l’équipe nationale. Il a cité l’absence d’une « direction adéquate et stable à long terme » comme l’une des principales raisons de l’élimination. « Nous ne devons pas refaire cette erreur », a-t-il ajouté.
Convaincu que l’élimination prématurée du sélectionneur le plus titré de l’histoire ne saurait justifier un départ, il a ajouté : « Il nous appartient désormais de poursuivre notre travail avec l’entraîneur dans un climat plus serein, tout en procédant aux ajustements nécessaires pour avancer et nous préparer pour la prochaine Coupe du monde. »
Enfin, la Seleção devra se passer de Neymar : l’ex-star du FC Barcelone a annoncé, après cet échec, qu’il mettait un terme à sa carrière internationale.
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