« Il ne peut pas rester sélectionneur du Brésil. Si j’avais été à la tête de la fédération, je serais allé dans les vestiaires, je lui aurais dit d’aller au diable et j’aurais déchiré son contrat sur-le-champ », a déclaré avec véhémence cet homme de 60 ans.

La défaite 2-1 contre la Norvège, qui a éliminé le Brésil dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde, a été « une honte », a-t-il ajouté. « Je l’emmènerais même devant les tribunaux. On verra bien ce qui se passera, mais il ne peut pas rester », a tranché Romario.

Le Brésil attend son prochain titre depuis 2002. Après avoir atteint au moins les quarts de finale depuis 1994, la Seleção a cette fois été éliminée dès les huitièmes.

À la tête de la Seleção depuis le printemps 2025, Ancelotti avait facilement conduit l’équipe jusqu’au Mondial. Son contrat court jusqu’après la Coupe du monde 2030 et il a refusé de démissionner après l’élimination.