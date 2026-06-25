« Je l’aime beaucoup » : Neymar « discute beaucoup » avec Lionel Messi alors que le Brésil se prépare à faire son retour à la Coupe du monde 2026

Neymar a fait son retour très attendu sur la scène internationale lors de la victoire écrasante 3-0 du Brésil face à l’Écosse, lors de la troisième journée de la phase de poules de la Coupe du monde 2026. Entré sous les acclamations de la foule à la 76e minute à Miami, l’attaquant a disputé ses premières minutes avec la Seleção depuis près de trois ans.

Le maestro de 34 ans était absent du circuit international depuis octobre 2023, suite à une déchirure des ligaments du genou subie contre l’Uruguay. Son entrée en jeu, initialement repoussée par un problème au mollet droit, a donc tourné à l’événement émotionnel.