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« Je l’aime beaucoup » : Neymar « discute beaucoup » avec Lionel Messi alors que le Brésil se prépare à faire son retour à la Coupe du monde 2026
Neymar met un terme à son exil international de trois ans.
Neymar a fait son retour très attendu sur la scène internationale lors de la victoire écrasante 3-0 du Brésil face à l’Écosse, lors de la troisième journée de la phase de poules de la Coupe du monde 2026. Entré sous les acclamations de la foule à la 76e minute à Miami, l’attaquant a disputé ses premières minutes avec la Seleção depuis près de trois ans.
Le maestro de 34 ans était absent du circuit international depuis octobre 2023, suite à une déchirure des ligaments du genou subie contre l’Uruguay. Son entrée en jeu, initialement repoussée par un problème au mollet droit, a donc tourné à l’événement émotionnel.
- AFP
Un lien durable avec Messi
Au micro de DSports dès la fin du match, le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção a tenu à rendre hommage à son ami de longue date et ancien coéquipier au FC Barcelone puis au Paris Saint-Germain, Lionel Messi, qui fêtait ses 39 ans. Neymar a affirmé que la rivalité sportive entre le Brésil et l’Argentine n’avait jamais altéré leur solide amitié.
« On se parle beaucoup, et on s'est également parlé ces derniers jours », a-t-il déclaré sans détour lorsqu'on l'a interrogé sur ses échanges avec le capitaine argentin pendant le tournoi. « Il sait que je l'aime beaucoup », a ajouté l'attaquant brésilien.
« Leo est encore plus sympathique en dehors du terrain »
Neymar a tenu à saluer l’humilité de l’Argentin. Il a insisté sur le fait que la personnalité de ce légendaire meneur de jeu, loin des projecteurs, éclipse ses exploits sans précédent sur le terrain.
« Leo est encore meilleur en tant que personne en dehors du terrain. Il est déjà excellent sur le terrain… imaginez ce qu’il est en dehors », a déclaré Neymar en riant lors de son bilan d’après-match. La star brésilienne a également exprimé sa gratitude envers le public argentin pour l’affection constante qu’il lui témoigne.
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Les favoris se qualifient aisément pour la phase à élimination directe.
Cet échange réconfortant intervient à un moment faste sur le plan sportif pour ces deux figures emblématiques, alors qu’elles font face à la pression intense de ce tournoi. L’Argentine de Messi s’est qualifiée pour les huitièmes de finale en remportant ses deux premiers matchs, tandis que la victoire décisive du Brésil face à l’Écosse lui a également permis d’atteindre les huitièmes avec sept points en trois rencontres de groupe.
Le staff technique de la Seleção attend désormais de connaître son prochain défi tactique lors du premier tour à élimination directe. Le Brésil doit affronter le deuxième du groupe F, une place actuellement disputée entre les poids lourds européens que sont les Pays-Bas, la Suède et le Japon.