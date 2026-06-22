« Je l'ai fait avec Barcelone »… Pourquoi l'Arabie saoudite n'a-t-elle pas tenu compte des avertissements de Yamal ?

Vingt-quatre heures avant la rencontre Arabie saoudite-Espagne de la Coupe du monde 2026, Lamine Yamal avait tenu des propos apparemment anodins. Ils ont pourtant pris une résonance particulière après la rencontre, au point de résumer à eux seuls les débats sur la pelouse.

Interrogé sur la possibilité d’être soumis à un double marquage ou d’affronter une défense à trois centraux, la pépite du FC Barcelone a répondu avec assurance : « Pas de problème, j’ai l’habitude au FC Barcelone. » Après la large victoire de l’Espagne, il s’est avéré que le joueur avait parfaitement conscience de l’ampleur de la tâche qui l’attendait.

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Yamal a ensuite guidé la Roja vers une victoire 4-0 lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026.