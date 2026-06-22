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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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« Je l'ai fait avec Barcelone »… Pourquoi l'Arabie saoudite n'a-t-elle pas tenu compte des avertissements de Yamal ?

FEATURES
L. Yamal
FC Barcelone
Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
Espagne
Arabie saoudite
É.-U.

Vingt-quatre heures avant la rencontre Arabie saoudite-Espagne de la Coupe du monde 2026, Lamine Yamal avait tenu des propos apparemment anodins. Ils ont pourtant pris une résonance particulière après la rencontre, au point de résumer à eux seuls les débats sur la pelouse.

Interrogé sur la possibilité d’être soumis à un double marquage ou d’affronter une défense à trois centraux, la pépite du FC Barcelone a répondu avec assurance : « Pas de problème, j’ai l’habitude au FC Barcelone. » Après la large victoire de l’Espagne, il s’est avéré que le joueur avait parfaitement conscience de l’ampleur de la tâche qui l’attendait.

À lire aussi : Mohamed Nour à Al-Dosari : « Je ne t’ai pas vu ! »

Yamal a ensuite guidé la Roja vers une victoire 4-0 lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026.

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    Sur le papier, le plan de Donis semble parfaitement cohérent.

    L’entraîneur grec Georgios Donis a opté pour un plan défensif clair : densifier sa ligne arrière avec cinq défenseurs pour étouffer la menace espagnole, notamment celle de Lamine Yamal, considéré comme l’arme offensive la plus redoutable de « La Roja ».

    Sur le papier, le choix paraissait judicieux : avec l’un des meilleurs ailiers du monde dans le camp adverse, renforcer la surveillance était une évidence. Mais le problème ne résidait pas tant dans l’idée que dans sa mise en œuvre sur le terrain.

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    Yamal n'est pas un simple ailier

    La sélection saoudienne a négligé un détail : avec Barcelone, Yamal est habitué à ce type de schéma tactique. En Liga, les adversaires défendent souvent bas et ferment les espaces devant lui ; une réalité qui a aiguise ses qualités offensives.

    Lors de la rencontre, il n’est pas resté figé sur son côté, mais a multiplié les courses vers l’axe, les permutations avec ses partenaires et les appels attirant les défenseurs hors de leur zone, déséquilibrant ainsi le bloc saoudien dès les premières minutes.

    Conséquence : le surnombre défensif n’a pas suffi à le contenir, car le problème ne tenait pas au nombre de défenseurs, mais aux intervalles laissés entre les lignes.

  • Le problème réside dans l’organisation des espaces, non dans les individus qui les occupent.

    Malgré un dispositif à cinq défenseurs, l’arrière-garde saoudienne a exposé d’évidentes lacunes dans la liaison avec son milieu de terrain, et n’a jamais réussi à mettre suffisamment de pression sur les porteurs de balle espagnols. Résultat : les joueurs de « La Roja » ont joui d’une liberté déconcertante dans leurs phases de construction et leurs déplacements.

    Le premier but a illustré ce problème : après un centre venu de la gauche, Yamal s’est retrouvé seul dans la surface de réparation et a marqué sans difficulté. Ce but n’était pas seulement le fruit d’une habileté individuelle exceptionnelle ; il a également mis en évidence l’ampleur des lacunes en matière de placement et d’organisation défensive.

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    En se concentrant sur Yamal, on offre davantage de liberté à ses coéquipiers.

    Alors que l’attention se portait de plus en plus sur le marquage de Yamal, ses coéquipiers ont exploité les intervalles qui se sont ouverts en profondeur. Mikel Oyarzabal et ses partenaires ont ainsi profité d’une grande liberté de mouvement entre les lignes, provoquant l’effondrement du bloc défensif saoudien et plusieurs buts en peu de temps.

    Loin de contenir la menace, ce regroupement défensif a créé un déséquilibre entre la défense et le milieu de terrain, accentué par l’incapacité de sortir proprement le ballon ou de le conserver suffisamment longtemps.

    À lire aussi : Al-Dosari après le choc face à l’Espagne : « L’Arabie saoudite fait partie des meilleures équipes du monde !
    » ; À lire aussi : Analyse – Comment l’Espagne a-t-elle mis à mal les plans de Donis sous les yeux du monde entier ?

    Cette rencontre a ainsi rappelé qu’pour contenir un talent de l’envergure de Lamine Yamal, multiplier les défenseurs ou le marquer de près ne suffit pas : le football moderne exige de maîtriser les espaces, de maintenir la proximité entre les lignes et d’exercer un pressing collectif, des principes qui ont fait défaut à la sélection saoudienne.

    Au final, la déclaration de Yamal avant le match s’est révélée prophétique. Il avait prévenu : « J’ai l’habitude de ça avec Barcelone », déclarait-il avant le coup d’envoi. Loin de se contenter d’afficher sa confiance, il rappelait une évidence : pour contenir un joueur de sa trempe, multiplier les défenseurs ne suffit pas. Les Verts l’ont découvert à leurs dépens lors de l’une de leurs soirées les plus difficiles du Mondial.