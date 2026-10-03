AFP
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« Je l’ai dit quatre fois ! » - Zinedine Zidane stupéfait par Jeremy Jacquet, la star « très bonne » de Liverpool, après son incroyable prestation avec la France
Jacquet brille sur la scène internationale
La recrue estivale à 60 millions de livres sterling a fêté sa première sélection en équipe nationale A lundi, aidant les Bleus à s’imposer 1-0 à l’extérieur tout en gardant leur cage inviolée contre la Belgique. Il a conservé sa place dans le onze de départ pour le premier match à domicile de Zidane à la tête de l’équipe, livrant une nouvelle prestation pleine de maîtrise dans l’axe de la défense.
La France a finalement été tenue en échec par l’Italie sur le score de 1-1 lors de ce deuxième match. Le superbe coup franc de Michael Olise a été annulé par une frappe déviée d’Alessandro Bastoni, mais Jacquet a encore été l’un des joueurs les plus en vue. Le joueur de 21 ans a dirigé la ligne défensive, remportant quatre duels, effectuant des récupérations cruciales et réussissant 79 de ses 80 passes tentées.
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« Je l’ai dit quatre fois ! »
Malgré le résultat frustrant contre l’Italie, Zidane s’est dit ravi de son jeune défenseur central. Le sélectionneur de la France a mis en avant le courage et la solidité défensive du défenseur de Liverpool, s’émerveillant de sa capacité à ressortir de derrière.
« Très bien. Très, très bien », a déclaré Zidane aux journalistes. « Courageux. Il n’avait pas peur de sortir très loin. Très bon dans les duels. Il a, une fois de plus, été très bon. Je l’ai dit quatre fois ! »
Jacquet lui-même s’est montré tout aussi satisfait de sa transition rapide vers le football international chez les seniors, après avoir auparavant été un habitué des sélections de jeunes. « Mieux que je ne l’imaginais », a-t-il dit à propos de cette expérience. « S’entraîner avec tous ces grands joueurs, c’est juste un immense plaisir. J’essaie simplement de profiter de chaque instant au maximum. »
Discipline tactique dans le pressing haut
L’intégration sans accroc de Jacquet dans le dispositif français s’explique par son intelligence tactique et sa volonté de suivre des consignes strictes de l’entraîneur. Évoluer avec une ligne défensive haute est une tâche exigeante, mais le jeune joueur a exécuté à la perfection le système de pressing agressif de Zidane contre l’Italie.
« C’était une consigne du coach », a expliqué Jacquet. « Il m’a demandé de presser très haut sur le terrain et de ne pas regarder derrière moi. Je me contentais de suivre cette consigne... Je suis assez content. Je ne ressens aucune pression. Je joue simplement mon football. »
Cette absence de peur a déjà fait de lui un atout crucial en club. Sous les ordres de l’entraîneur de Liverpool Andoni Iraola, Jacquet a rapidement formé un partenariat fiable avec Virgil van Dijk, étant titulaire lors de six des sept premiers matches de Liverpool après son transfert très attendu en provenance de Rennes.
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Le test Haaland attend
La France conclura sa trêve internationale en recevant la Belgique lundi prochain, où Jacquet espérera honorer sa troisième sélection consécutive. Cependant, un défi encore plus grand se profile à l’horizon lorsque le football de clubs reprendra.
Liverpool doit recevoir le leader de la Premier League, Manchester City, à Anfield le 11 octobre. Jacquet aura pour mission de museler Erling Haaland tandis que l’équipe d’Iraola tentera de devenir la première cette saison à prendre des points à l’équipe d’Enzo Maresca en difficulté.
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