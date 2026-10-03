Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-EUR-NATIONS-FRA-ITAAFP
Muhammad Zaki
Traduit par

« Je l’ai dit quatre fois ! » - Zinedine Zidane stupéfait par Jeremy Jacquet, la star « très bonne » de Liverpool, après son incroyable prestation avec la France

J. Jacquet
Z. Zidane
France
Italie
Liverpool
France vs Italie
UEFA Nations League A
Premier League

Zinedine Zidane a fait part de sa stupéfaction totale face à l’ascension fulgurante du défenseur de Liverpool Jeremy Jacquet, après les débuts sensationnels du jeune joueur avec l’équipe de France. L’ancien entraîneur légendaire du Real Madrid s’est montré particulièrement élogieux au sujet de la maturité et de la discipline tactique du joueur de 21 ans sur la scène internationale.

  • Jacquet brille sur la scène internationale

    La recrue estivale à 60 millions de livres sterling a fêté sa première sélection en équipe nationale A lundi, aidant les Bleus à s’imposer 1-0 à l’extérieur tout en gardant leur cage inviolée contre la Belgique. Il a conservé sa place dans le onze de départ pour le premier match à domicile de Zidane à la tête de l’équipe, livrant une nouvelle prestation pleine de maîtrise dans l’axe de la défense.

    La France a finalement été tenue en échec par l’Italie sur le score de 1-1 lors de ce deuxième match. Le superbe coup franc de Michael Olise a été annulé par une frappe déviée d’Alessandro Bastoni, mais Jacquet a encore été l’un des joueurs les plus en vue. Le joueur de 21 ans a dirigé la ligne défensive, remportant quatre duels, effectuant des récupérations cruciales et réussissant 79 de ses 80 passes tentées.


  • France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3Getty Images Sport

    « Je l’ai dit quatre fois ! »

    Malgré le résultat frustrant contre l’Italie, Zidane s’est dit ravi de son jeune défenseur central. Le sélectionneur de la France a mis en avant le courage et la solidité défensive du défenseur de Liverpool, s’émerveillant de sa capacité à ressortir de derrière.

    « Très bien. Très, très bien », a déclaré Zidane aux journalistes. « Courageux. Il n’avait pas peur de sortir très loin. Très bon dans les duels. Il a, une fois de plus, été très bon. Je l’ai dit quatre fois ! »

    Jacquet lui-même s’est montré tout aussi satisfait de sa transition rapide vers le football international chez les seniors, après avoir auparavant été un habitué des sélections de jeunes. « Mieux que je ne l’imaginais », a-t-il dit à propos de cette expérience. « S’entraîner avec tous ces grands joueurs, c’est juste un immense plaisir. J’essaie simplement de profiter de chaque instant au maximum. »


  • Discipline tactique dans le pressing haut

    L’intégration sans accroc de Jacquet dans le dispositif français s’explique par son intelligence tactique et sa volonté de suivre des consignes strictes de l’entraîneur. Évoluer avec une ligne défensive haute est une tâche exigeante, mais le jeune joueur a exécuté à la perfection le système de pressing agressif de Zidane contre l’Italie.

    « C’était une consigne du coach », a expliqué Jacquet. « Il m’a demandé de presser très haut sur le terrain et de ne pas regarder derrière moi. Je me contentais de suivre cette consigne... Je suis assez content. Je ne ressens aucune pression. Je joue simplement mon football. »

    Cette absence de peur a déjà fait de lui un atout crucial en club. Sous les ordres de l’entraîneur de Liverpool Andoni Iraola, Jacquet a rapidement formé un partenariat fiable avec Virgil van Dijk, étant titulaire lors de six des sept premiers matches de Liverpool après son transfert très attendu en provenance de Rennes.


    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Le test Haaland attend

    La France conclura sa trêve internationale en recevant la Belgique lundi prochain, où Jacquet espérera honorer sa troisième sélection consécutive. Cependant, un défi encore plus grand se profile à l’horizon lorsque le football de clubs reprendra.

    Liverpool doit recevoir le leader de la Premier League, Manchester City, à Anfield le 11 octobre. Jacquet aura pour mission de museler Erling Haaland tandis que l’équipe d’Iraola tentera de devenir la première cette saison à prendre des points à l’équipe d’Enzo Maresca en difficulté.