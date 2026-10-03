« Je l’ai dit quatre fois ! »

La recrue estivale à 60 millions de livres sterling a fêté sa première sélection en équipe nationale A lundi, aidant les Bleus à s’imposer 1-0 à l’extérieur tout en gardant leur cage inviolée contre la Belgique. Il a conservé sa place dans le onze de départ pour le premier match à domicile de Zidane à la tête de l’équipe, livrant une nouvelle prestation pleine de maîtrise dans l’axe de la défense.

La France a finalement été tenue en échec par l’Italie sur le score de 1-1 lors de ce deuxième match. Le superbe coup franc de Michael Olise a été annulé par une frappe déviée d’Alessandro Bastoni, mais Jacquet a encore été l’un des joueurs les plus en vue. Le joueur de 21 ans a dirigé la ligne défensive, remportant quatre duels, effectuant des récupérations cruciales et réussissant 79 de ses 80 passes tentées.



