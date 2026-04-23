« Je l’ai déjà dit trois fois ! » - Erling Haaland s’en prend à un journaliste, l’attaquant de Manchester City manifestant son agacement lors de l’interview d’après-match, après la victoire des siens

Au fil de l’interview, alors que l’insistance portait sur la difficulté de City à marquer un deuxième but contre des Clarets déjà relégués, la patience de Haaland s’est émoussée. Visiblement agacé, l’attaquant citizen a coupé court en rappelant avec fermeté que, en cette fin de saison, seuls les trois points comptaient.

Visiblement agacé par la teneur répétitive des questions, l’attaquant a coupé court : « Oubliez les autres buts. Il faut retenir la victoire, j’ai déjà dit ça trois fois. Le mois a été bon jusqu’ici, on doit maintenir la dynamique : d’abord Southampton, puis Everton. »

Il a conclu : « 1-0, c’est parfait. Je suis très content. Je ne comprends pas pourquoi vous continuez à me poser cette question : je suis très content. On a gagné, on a pris trois points et, comme le chantent les supporters, on est en tête du championnat. »

L’atmosphère s’est finalement détendue lorsque le Norvégien a reçu le trophée de l’Homme du match, concluant sobrement : « Merci beaucoup. »