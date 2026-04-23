Getty Images Sport
Traduit par
« Je l’ai déjà dit trois fois ! » - Erling Haaland s’en prend à un journaliste, l’attaquant de Manchester City manifestant son agacement lors de l’interview d’après-match, après la victoire des siens
City gaspille mais prend les commandes
Manchester City a pris les commandes de la Premier League grâce à une victoire étriquée contre Burnley, doublant Arsenal à la différence de buts. Si le lob subtil de Haaland dès la 5^e minute semblait promettre un festival, les Citizens se sont ensuite heurtés à leur propre imprécision, incapable de conclure malgré 28 tirs. Burnley a alors entretenu l’espoir et a même frôlé l’égalisation, mais City a tenu bon pour décrocher un succès vital qui lui donne les clés du titre.
- AFP
L’attaquant privilégie l’efficacité au détriment du jeu spectacle.
En conférence de presse d’après-match, Erling Haaland a été plusieurs fois interrogé sur la minceur du score et le risque, dans une course au titre qui pourrait se jouer à la différence de buts, que ManchesterCity n’ait pas été assez tueur à Turf Moor.
Le Norvégien a d’abord gardé un ton diplomate, rappelant que le résultat collectif primait sur toute frustration tactique. Interrogé sur l’importance du score face à la qualité du jeu, il a tranché : « Ha ! Oui, on a eu beaucoup d’occasions, mais je suis content qu’on ait gagné ; pour le reste, je n’y pense pas. On essaie juste de gagner. Tout ce qui compte, c’est de gagner, peu importe comment. On a essayé de jouer notre football, et on fait tout pour gagner. Il faut garder ça en tête, et maintenant, on se concentre sur samedi (contre Southampton en FA Cup). »
Les tensions s’exacerbent autour de l’avantage clinique
Au fil de l’interview, alors que l’insistance portait sur la difficulté de City à marquer un deuxième but contre des Clarets déjà relégués, la patience de Haaland s’est émoussée. Visiblement agacé, l’attaquant citizen a coupé court en rappelant avec fermeté que, en cette fin de saison, seuls les trois points comptaient.
Visiblement agacé par la teneur répétitive des questions, l’attaquant a coupé court : « Oubliez les autres buts. Il faut retenir la victoire, j’ai déjà dit ça trois fois. Le mois a été bon jusqu’ici, on doit maintenir la dynamique : d’abord Southampton, puis Everton. »
Il a conclu : « 1-0, c’est parfait. Je suis très content. Je ne comprends pas pourquoi vous continuez à me poser cette question : je suis très content. On a gagné, on a pris trois points et, comme le chantent les supporters, on est en tête du championnat. »
L’atmosphère s’est finalement détendue lorsque le Norvégien a reçu le trophée de l’Homme du match, concluant sobrement : « Merci beaucoup. »
- Getty Images Sport
Priorité à la FA Cup avant la course au titre
Manchester City doit désormais se concentrer sur Wembley, où il affrontera Southampton ce samedi en demi-finale de la FA Cup. Pendant que les Citizens seront accaparés par leurs obligations en coupe nationale, Arsenal aura l’occasion de réagir et de reprendre la tête du classement en recevant Newcastle United. L’équipe de Guardiola devra rapidement retrouver son efficacité devant le but, car ses exploits en coupe seront suivis d’un déplacement à Everton, dans le cadre d’un calendrier qui reste impitoyable pour le leader du championnat.