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« Je l’ai couvert avec une couverture pendant le bombardement ! » : Arda Turan révèle le secret fou derrière le brave point pris par le Shakhtar en Ligue des champions
Le Shakhtar décroche un point précieux à Eindhoven
Le Shakhtar Donetsk a lancé sa campagne de Ligue des champions de l’UEFA avec un courageux match nul 1-1 contre le PSV Eindhoven au Philips Stadion. Le milieu vénézuélien Gleiker Mendoza a donné l’avantage au club ukrainien dans le temps additionnel de la première période, avant que Sergino Dest n’égalise pour les locaux peu après la reprise.
Le Shakhtar a résisté à une intense pression en fin de match de la part des champions des Pays-Bas pour décrocher un point vital à l’extérieur.
L’entraîneur principal Arda Turan a salué la discipline tactique et le courage de son groupe face à l’une des équipes au pressing le plus agressif d’Europe.
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Turan détaille son audace tactique et le positionnement du corps
S’exprimant après le match, Turan a révélé comment il avait demandé à ses joueurs de surmonter le pressing individuel intense du PSV. L’ancien milieu de terrain du FC Barcelone a exhorté son équipe à jouer son propre football plutôt que d’essayer de reproduire l’intensité de l’équipe à domicile.
Il a mis en avant des ajustements précis dans les déplacements en diagonale et le positionnement du corps nécessaires pour contourner la première ligne de pressing du PSV.
« Je leur ai dit : si nous jouons comme le PSV, nous ne gagnerons pas », a déclaré Turan. « Nous devions jouer notre propre football pour être compétitifs. L’adversaire a utilisé un pressing individuel, donc j’ai prévenu mes joueurs qu’ils devaient bien orienter leur corps. »
Le lien affectif derrière les débuts du jeune Isaque
Turan a également partagé une histoire personnelle touchante au sujet d’Isaque, milieu de terrain de 19 ans, qui a fait ses débuts en Ligue des champions. Il a raconté l’avoir couvert avec une couverture dans le hall d’un hôtel lors d’un bombardement, au début de leur relation de travail.
L’entraîneur principal a souligné que le fait de surmonter une telle adversité a aidé à forger la résilience nécessaire pour les grandes soirées européennes.
« Quand je pense à Isaque, je me souviens d’une photo sur mon téléphone, a révélé Turan. Elle a été prise la nuit où nous étions bombardés et où je l’ai couvert avec une couverture dans le hall de l’hôtel. Je lui ai dit qu’il devait être prêt pour le combat. »
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Mendoza savoure son but rêvé pour ses débuts
Buteur, Mendoza a exprimé sa joie après avoir marqué sa première en Ligue des champions d’une superbe frappe enroulée. Le milieu de terrain a attribué l’occasion de but aux consignes tactiques de Turan, qui demandaient d’attaquer les demi-espaces entre les lignes défensives du PSV.
Il a reconnu l’incroyable intensité de la compétition tout en se projetant sur les prochaines rencontres.
« Je ne peux pas mettre mes émotions en mots, a ajouté Mendoza. Mister insiste toujours sur le fait que nous devons attaquer les demi-espaces entre les lignes. Le plus important, c’est que nous continuions sur ce rythme et que nous prenions encore des points. »
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