Le Shakhtar Donetsk a lancé sa campagne de Ligue des champions de l’UEFA avec un courageux match nul 1-1 contre le PSV Eindhoven au Philips Stadion. Le milieu vénézuélien Gleiker Mendoza a donné l’avantage au club ukrainien dans le temps additionnel de la première période, avant que Sergino Dest n’égalise pour les locaux peu après la reprise.

Le Shakhtar a résisté à une intense pression en fin de match de la part des champions des Pays-Bas pour décrocher un point vital à l’extérieur.

L’entraîneur principal Arda Turan a salué la discipline tactique et le courage de son groupe face à l’une des équipes au pressing le plus agressif d’Europe.