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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

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« Je l'adore vraiment » : Lamine Yamal reçoit des éloges « incroyables » de la part de Wayne Rooney après avoir aidé l'Espagne à écraser l'Arabie saoudite lors de la Coupe du monde 2026

L. Yamal
Espagne
Coupe du monde
W. Rooney
Espagne vs Arabie saoudite
Arabie saoudite

Wayne Rooney a encensé Lamine Yamal après la large victoire 4-0 de l’Espagne sur l’Arabie saoudite en Coupe du monde 2026. Le jeune prodige du FC Barcelone a ouvert son compteur dès la 10^e minute et, selon la légende de Manchester United, son influence fut déterminante avant son remplacement à la mi-temps.

  • Yamal brille sur la scène internationale

    Remplaçant lors du match nul et vierge face au Cap-Vert, où il n’avait joué que 19 minutes en raison d’une condition physique perfectible, Yamal a cette fois été aligné d’entrée dimanche. L’ailier de 18 ans n’a attendu que dix minutes pour ouvrir le score et offrir à l’Espagne une victoire confortable 4-0 contre l’Arabie saoudite. Ce premier but en Coupe du monde porte son total à sept réalisations en 27 sélections.

    Il a cédé sa place à la mi-temps, alors que l’Espagne menait déjà 3-0, une rotation actée afin de réguler sa charge de travail. En tant que consultant, Wayne Rooney a affiché son admiration pour l’influence déjà majeure de l’attaquant.

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    Rooney ne tarit pas d'éloges

    L’ancien attaquant de Manchester United et de l’équipe d’Angleterre n’a pas tardé à exprimer son immense joie en analysant cette performance exceptionnelle, soulignant la maturité hors du commun dont fait preuve l’ailier. « Vous savez ce que j’adore chez lui ? Il me fait tout simplement sourire. La joie et le plaisir avec lesquels il joue », a déclaré Rooney à la BBC. « Ce qu’il apporte à cette équipe d’Espagne est précieux : beaucoup de jeunes joueurs l’entourent, et il leur donne confiance. Ils ont déjà remporté l’Euro alors qu’il n’avait que 16 ans ; aujourd’hui, il a mûri en tant que joueur – oui, même à 18 ans on peut parler de maturité –, et il insuffle à ses coéquipiers la certitude qu’ils peuvent aller au bout et soulever cette Coupe du monde. »

  • Un modèle à suivre pour l’Espagne

    Rooney a salué non seulement le talent offensif de Yamal, mais aussi son remarquable investissement défensif tout au long de la rencontre. « Quand on possède cette qualité, celle de mettre les autres joueurs en confiance sur le terrain, c’est incroyable de la voir chez un joueur de 18 ans », a-t-il ajouté. « Le fait qu’il redescende défendre pour aider son équipe est précieux. Quand un grand joueur est prêt à revenir en défense et à donner un coup de main, l’effet sur le groupe est immédiat : les coéquipiers se disent “On a une superstar qui défend avec nous”. Du coup, tout le monde se met au niveau, qu’on le veuille ou non. »

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    Quelle sera la prochaine étape pour Yamal ?

    Grâce à cette victoire cruciale, l'Espagne prend la tête du groupe H et entend bien maintenir son élan. Yamal et ses coéquipiers se tournent désormais vers le choc très attendu face à l'Uruguay, samedi 27 juin, qui pourrait s'avérer décisif pour décrocher la première place du groupe.

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