« Je l'adore vraiment » : Lamine Yamal reçoit des éloges « incroyables » de la part de Wayne Rooney après avoir aidé l'Espagne à écraser l'Arabie saoudite lors de la Coupe du monde 2026

Remplaçant lors du match nul et vierge face au Cap-Vert, où il n’avait joué que 19 minutes en raison d’une condition physique perfectible, Yamal a cette fois été aligné d’entrée dimanche. L’ailier de 18 ans n’a attendu que dix minutes pour ouvrir le score et offrir à l’Espagne une victoire confortable 4-0 contre l’Arabie saoudite. Ce premier but en Coupe du monde porte son total à sept réalisations en 27 sélections.

Il a cédé sa place à la mi-temps, alors que l’Espagne menait déjà 3-0, une rotation actée afin de réguler sa charge de travail. En tant que consultant, Wayne Rooney a affiché son admiration pour l’influence déjà majeure de l’attaquant.