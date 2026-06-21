Yamal fait beaucoup parler de lui depuis son ascension fulgurante, et nombre d’observateurs comparent déjà son parcours à celui du plus grand joueur ayant porté le maillot blaugrana. Comme l’icône argentine avant lui, il prévoit de migrer du poste d’ailier vers celui de meneur de jeu central.

Dans une interview accordée à El Mundo, l’adolescent a exposé la logique de sa vision tactique : « Je pense que Leo était lui aussi marqué par trois joueurs, a-t-il expliqué. Le seul endroit où trois adversaires ne peuvent pas te prendre en charge, c’est l’axe. Il y a trop de monde au centre. Avec le temps, je m’y installerai, car il est très facile de défendre à trois sur les ailes, mais impossible de me contenir dans l’entrejeu. »



