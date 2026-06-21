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« Je finirai par y arriver » : Lamine Yamal se projette déjà dans les pas de Lionel Messi, tandis que la star espagnole et du FC Barcelone attire tous les regards
À l'image de l'évolution de Messi
Yamal fait beaucoup parler de lui depuis son ascension fulgurante, et nombre d’observateurs comparent déjà son parcours à celui du plus grand joueur ayant porté le maillot blaugrana. Comme l’icône argentine avant lui, il prévoit de migrer du poste d’ailier vers celui de meneur de jeu central.
Dans une interview accordée à El Mundo, l’adolescent a exposé la logique de sa vision tactique : « Je pense que Leo était lui aussi marqué par trois joueurs, a-t-il expliqué. Le seul endroit où trois adversaires ne peuvent pas te prendre en charge, c’est l’axe. Il y a trop de monde au centre. Avec le temps, je m’y installerai, car il est très facile de défendre à trois sur les ailes, mais impossible de me contenir dans l’entrejeu. »
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Devenir une menace plus redoutable
Star de l’Euro 2024, il est aujourd’hui incontournable sur le flanc droit, où sa vitesse et sa technique lui permettent de fissurer les blocs défensifs. Il reconnaît toutefois que son influence est encore plus marquée lorsqu’il opère entre les lignes, dans l’espace étroit derrière les milieux et devant la défense. Il a déjà montré cette polyvalence en se positionnant parfois plus axiale.
« Je peux défier les défenseurs dans des duels en un contre un au centre. Je suis plus décisif quand je pivote vers l’intérieur plutôt que vers l’extérieur », analyse Yamal. « Pour l’instant, je pense qu’il est préférable pour l’équipe que je joue sur l’aile. Mais le moment viendra où je serai plus décisif au centre, et c’est là que je finirai par évoluer. »
Le défi du triple marquage
Les adversaires ont vite compris que le laisser en un contre un avec un défenseur était une invitation à l’erreur. Yamal explique désormais être systématiquement pris en tenaille par plusieurs joueurs, sans pour autant perdre son sang-froid : il déjoue ces pièges en impliquant mieux ses coéquipiers.
« Au moins trois [marqueurs]. Si j’ai de la chance, deux. Mais en un contre un, jamais, jamais, jamais », a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur l’attention dont il fait l’objet. « Du coup, je commence à réfléchir à des combinaisons : je parle à l’arrière latéral et je lui dis : “Si je te passe le ballon, fais ça.” L’entraîneur me dit : “Si tu en as trois, il y a trois coéquipiers libres.” Il s’agit donc de jouer vers l’arrière, évidemment, mais le dribble, c’est avant tout une question d’improvisation. On ne le planifie pas. C’est impossible. »
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Considéré comme l’héritier du trône
Alors que l'Espagne peaufine sa préparation en vue de son match contre l'Arabie saoudite à la Coupe du monde 2026, l'engouement autour de ce jeune joueur atteint son paroxysme. Les entraîneurs adverses le surveillent de très près, et le sélectionneur saoudien Georgios Donis estime que ce prodige de 18 ans a déjà commencé à prendre la relève de Messi à Barcelone, grâce à une maturité sur le terrain des plus remarquables.
Malgré ces comparaisons, Yamal garde les pieds sur terre en ce qui concerne la durée de sa carrière. Interrogé sur la possibilité d’égaler l’incroyable parcours de Messi en jouant jusqu’à 40 ans, il a répondu sans détour : « Impossible. Impossible. Impossible. » Pour l’instant, les supporters se contenteront d’admirer le talent d’un joueur appelé à marquer de son empreinte la prochaine ère du football barcelonais.