Yamal s’est imposé comme l’un des grands favoris pour le Ballon d’Or 2026 après une ascension spectaculaire avec Barcelone et l’équipe nationale espagnole. Cependant, l’ailier de 19 ans a exprimé une inquiétude fascinante concernant la manière dont le monde du football perçoit sa candidature.

« Je pense, pour être totalement honnête, qu’il y a une chose dont je ne sais pas si les gens vont changer d’avis, mais je pense que les gens se disent que, comme Lamine a 19 ans et que Lamine est très fort, il va gagner à un moment donné », a expliqué le jeune talent de Barcelone dans une interview accordée à Guardian Sport. « Donc, disons Mbappe, Fabian, Rodri, Kvaratskhelia, Messi, Kane... Ils pensent que je serai toujours là et que je finirai par gagner. »

C’est une observation sophistiquée de la part d’un joueur qui a déjà porté une immense pression au plus haut niveau. Malgré sa jeunesse, Yamal est devenu une figure centrale de l’Espagne de Luis de la Fuente, dont le sélectionneur a souligné qu’il est plus mûr chaque jour et capable d’interpréter des situations de match complexes, sur le terrain comme en dehors.



