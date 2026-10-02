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« Je finirai par gagner ! » - Lamine Yamal révèle pourquoi les votants pourraient lui préférer Kylian Mbappe, Rodri et d'autres pour le Ballon d'Or
Yamal estime que son âge pourrait être un obstacle dans le vote
Yamal s’est imposé comme l’un des grands favoris pour le Ballon d’Or 2026 après une ascension spectaculaire avec Barcelone et l’équipe nationale espagnole. Cependant, l’ailier de 19 ans a exprimé une inquiétude fascinante concernant la manière dont le monde du football perçoit sa candidature.
« Je pense, pour être totalement honnête, qu’il y a une chose dont je ne sais pas si les gens vont changer d’avis, mais je pense que les gens se disent que, comme Lamine a 19 ans et que Lamine est très fort, il va gagner à un moment donné », a expliqué le jeune talent de Barcelone dans une interview accordée à Guardian Sport. « Donc, disons Mbappe, Fabian, Rodri, Kvaratskhelia, Messi, Kane... Ils pensent que je serai toujours là et que je finirai par gagner. »
C’est une observation sophistiquée de la part d’un joueur qui a déjà porté une immense pression au plus haut niveau. Malgré sa jeunesse, Yamal est devenu une figure centrale de l’Espagne de Luis de la Fuente, dont le sélectionneur a souligné qu’il est plus mûr chaque jour et capable d’interpréter des situations de match complexes, sur le terrain comme en dehors.
- AFP
Le récit édifiant de Kylian Mbappe
Pour étayer sa théorie, Yamal a pointé la trajectoire de carrière de son rival national, Mbappe. Le Français a explosé sur la scène mondiale de manière similaire, remportant la Coupe du monde à 19 ans en 2018 et devenant immédiatement un candidat récurrent aux distinctions individuelles. Cependant, malgré des années de performances au plus haut niveau et le fait d’être largement considéré comme l’héritier de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, l’insaisissable Ballon d’Or n’a toujours pas rejoint l’armoire à trophées de Mbappe.
« Par exemple, Mbappe, la même chose lui est arrivée quand il était jeune. On lui disait qu’à un moment donné il gagnerait, et au final, jusqu’à maintenant, il n’en a aucun », a déclaré Yamal. « C’est pour ça que je pense que ces choses arrivent. C’est aussi quelque chose que je ne peux pas contrôler ; ce que je peux contrôler, c’est jouer et gagner, gagner et, au final, je pense qu’il arrivera un moment où il n’y aura plus de débat. »
- AFP
Une conviction inébranlable de son statut actuel parmi l’élite
Yamal a rapidement écarté l’idée qu’il ne serait qu’une « étoile montante », affirmant que son influence sur le terrain est au niveau du Ballon d’Or depuis un bon moment. Il a contesté l’idée selon laquelle il serait un nouveau venu dans l’élite, insistant sur le fait que ceux qui comprennent vraiment le jeu peuvent voir l’impact qu’il a à chaque match.
« Et je pense que je suis au niveau du Ballon d’Or depuis plus longtemps que cette seule année. Je l’ai depuis longtemps et tout le monde le sait », a poursuivi Yamal. « Les gens qui s’y connaissent en football savent de quoi je parle, ils savent à quel point je fais la différence. Ils peuvent penser cela, mais moi, je sais bien que ce n’est pas le cas. Quand on est la meilleure équipe du monde, on gagne la Ligue des champions à l’heure actuelle. On n’a pas envie d’attendre 10 ans pour la gagner parce que peut-être que dans 10 ans, il se passera autre chose. »
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