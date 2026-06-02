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« Je figurerais parmi les favoris » : Harry Kane s'exprime sur la course au Ballon d'Or et désigne ses principaux rivaux pour cette prestigieuse récompense
Kane revient sur une saison individuelle spectaculaire
À l’aube de ses 33 ans, Harry Kane vient sans doute de vivre la meilleure saison de sa carrière. L’attaquant prolifique a terminé meilleur buteur de la Bundesliga avec 36 réalisations en seulement 31 matches, s’adjugeant au passage son deuxième Soulier d’or européen en trois ans et contribuant à trois titres collectifs.
Des performances qui ont largement contribué aux succès du Bayern Munich cette saison. Dans une récente interview accordée à L'Équipe, l'attaquant a confié que ces exploits remarquables l'amenaient naturellement à rêver de remporter le Ballon d'Or, qui sera décerné le 26 octobre à Londres.
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La réussite en Coupe du monde est l’exigence absolue.
Malgré ses statistiques nationales impressionnantes, le capitaine des Three Lions sait qu’un triomphe en Coupe du monde est quasi indispensable pour prétendre au Ballon d’Or. Briller sur la scène internationale s’avère donc crucial.
« Je serais certainement l’un des favoris », a expliqué Kane. « Compte tenu des trophées que j’ai remportés cette saison et du nombre de buts que j’ai marqués, je serais dans la course.
D’autant plus que, si l’Angleterre remportait la Coupe du monde, on pourrait imaginer que le trophée revienne à un joueur anglais.» Cette analyse lucide montre qu’il comprend parfaitement que ses performances en club ne suffiront peut-être pas à elles seules.
Une concurrence acharnée pour ce prestigieux prix individuel
À 32 ans, il mesure pleinement la concurrence féroce qui l’attend dans la course au Ballon d’Or. Il sait que plusieurs joueurs exceptionnels, auteurs de saisons brillantes, briguent également le trophée. « Quand on regarde les favoris actuels pour remporter le Ballon d’Or, il y a Michael (Olise), les finalistes de la Ligue des champions et moi », analyse-t-il.
La lutte s’annonce donc extrêmement serrée, d’autant que des éléments comme Ousmane Dembélé, 29 ans, n’entendent pas céder le titre sans combattre. Avec de tels rivaux, l’issue du scrutin s’annonce décisive.
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour le capitaine de l'équipe d'Angleterre ?
Après avoir décroché un brillant triplé national, Kane doit désormais se concentrer sur ses obligations internationales. L'Angleterre achèvera sa préparation par des matchs amicaux contre la Nouvelle-Zélande le 6 juin et le Costa Rica le 10 juin.
Ensuite, les Three Lions entameront leur parcours dans le groupe L de la Coupe du monde face à la Croatie le 17 juin, au Ghana le 23 juin et au Panama le 27 juin. Guider son pays vers la gloire mondiale lui offrirait, au bout du compte, le titre suprême.