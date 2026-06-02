À l’aube de ses 33 ans, Harry Kane vient sans doute de vivre la meilleure saison de sa carrière. L’attaquant prolifique a terminé meilleur buteur de la Bundesliga avec 36 réalisations en seulement 31 matches, s’adjugeant au passage son deuxième Soulier d’or européen en trois ans et contribuant à trois titres collectifs.

Des performances qui ont largement contribué aux succès du Bayern Munich cette saison. Dans une récente interview accordée à L'Équipe, l'attaquant a confié que ces exploits remarquables l'amenaient naturellement à rêver de remporter le Ballon d'Or, qui sera décerné le 26 octobre à Londres.