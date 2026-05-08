« Je ferais revenir Xabi Alonso ! » Une légende du Real Madrid crée la surprise dans le débat sur le poste d'entraîneur

Malgré des dissensions internes, Alonso n’a été limogé qu’en début d’année, alors qu’il affichait une moyenne de 2,24 points par match et ne comptait que trois points de retard sur le Barça en Liga. Il a été remplacé par l’actuel entraîneur, Álvaro Arbeloa.

Selon Marca, qui cite des sources internes au vestiaire madrilène, le départ d’Alonso a aussi creusé une profonde fracture entre certains joueurs. Selon Marca, la situation s’est dégradée en octobre : plusieurs cadres, dont Vinicius Junior et Fede Valverde, contestaient de plus en plus ouvertement les méthodes d’Alonso, marquées par des séances tactiques intensives et des analyses vidéo.

Toutefois, une partie du vestiaire approuvait les méthodes d’Alonso et son projet de transformation du système de jeu. Pour ces joueurs, les plaintes répétées de Vinicius n’étaient qu’un prétexte : sous Alonso, le Brésilien avait vu son statut évoluer par rapport à l’ère Ancelotti.

Si Vinicius restait un élément clé, il est resté sur le banc lors de 20 des 33 matchs officiels sous Alonso, ne faisant que quatre entrées en jeu. Concrètement, il n’a disputé que neuf rencontres dans leur intégralité et a souvent été utilisé comme passeur (dix passes décisives). Sous Arbeloa, Vinicius a inscrit huit buts de plus en dix matchs de moins et n’a cédé sa place que trois fois en 23 rencontres.

L’un de ces changements, vécu comme une humiliation par l’attaquant, a débouché sur l’incident très médiatisé lors du Clásico fin octobre. Pour Marca, c’est le moment où la saison bascule, tant sur le plan interne qu’au niveau de l’ambiance. Des joueurs comme Jude Bellingham ou Eduardo Camavinga estiment alors que les méthodes et l’approche d’Alonso ont un impact négatif sur les performances de nombreux éléments.

Le manque de respect de certains joueurs envers Alonso serait allé jusqu’à des simulacres de sommeil ou des bavardages pendant les séances vidéo, provoquant la colère des partisans du technicien et une crise de nerfs de l’intéressé, toujours sans club. « Je ne savais pas que j’étais arrivé dans une crèche », aurait lancé Alonso, médusé.