« Je fais partie des meilleurs » : William Saliba assume son statut, même si le défenseur d’Arsenal et de l’équipe de France reconnaît ne pas être « une star comme Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé »

De retour dans le nord de Londres après plusieurs prêts en Ligue 1, Saliba a opéré une transformation remarquable. Désormais pilier du onze de Mikel Arteta, le défenseur allie une assurance à toute épreuve à une imposante présence physique sur le terrain. Si son palmarès reste modeste, avec deux Community Shields, sa confiance en ses capacités demeure inébranlable alors qu’il vise des titres majeurs.

« Ce sont les trophées qui font que les gens se souviennent de vous », a déclaré Saliba à GQ. « Le football est un sport d’équipe. Il me manque encore les grands titres, et une fois que je les aurai remportés, ce sera encore mieux. Je crois que je suis l’un des meilleurs défenseurs au monde. »

Son entraîneur a joué un rôle déterminant dans cette évolution, Saliba ayant révélé qu’Arteta souhaitait que les adversaires éprouvent de la crainte à la simple vue de son nom sur la feuille de match.