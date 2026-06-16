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« Je fais partie des meilleurs » : William Saliba assume son statut, même si le défenseur d’Arsenal et de l’équipe de France reconnaît ne pas être « une star comme Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé »
L'ascension vers l'élite
De retour dans le nord de Londres après plusieurs prêts en Ligue 1, Saliba a opéré une transformation remarquable. Désormais pilier du onze de Mikel Arteta, le défenseur allie une assurance à toute épreuve à une imposante présence physique sur le terrain. Si son palmarès reste modeste, avec deux Community Shields, sa confiance en ses capacités demeure inébranlable alors qu’il vise des titres majeurs.
« Ce sont les trophées qui font que les gens se souviennent de vous », a déclaré Saliba à GQ. « Le football est un sport d’équipe. Il me manque encore les grands titres, et une fois que je les aurai remportés, ce sera encore mieux. Je crois que je suis l’un des meilleurs défenseurs au monde. »
Son entraîneur a joué un rôle déterminant dans cette évolution, Saliba ayant révélé qu’Arteta souhaitait que les adversaires éprouvent de la crainte à la simple vue de son nom sur la feuille de match.
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L'humilité chez les superstars
Malgré son statut de défenseur de premier plan, Saliba est parfaitement conscient de la hiérarchie de la notoriété au sein de l’équipe de France. Ayant grandi à Bondy, dans la même banlieue parisienne que Mbappé, il comprend la différence entre le travailleur acharné de la défense et les icônes offensives qui font la une des journaux.
Il reconnaît volontiers que, même s’il ne possède pas le même charisme que les avant-postes, son apport à son poste est tout aussi crucial.
« Dieu a décidé que je serais défenseur central, et j’en suis très heureux », a-t-il expliqué. « Enfant, on s’intéresse surtout aux attaquants : ceux qui marquent, qui délivrent les passes décisives ; ce sont eux qui nous font vibrer. Si j’en avais eu la possibilité, j’aurais été attaquant et j’aurais marqué 30 buts par saison. Je ne suis pas une star comme Mbappé ou Dembélé, mais à mon poste, je suis l’un des meilleurs. »
Le leadership dans le vestiaire français
Au sein d’une équipe de France riche en talents, William Saliba endosse le rôle de leader par l’exemple plutôt que par la parole. Moins loquace que des coéquipiers comme Mike Maignan ou Kylian Mbappé, il préfère influencer ses partenaires par son organisation défensive et sa rigueur sur le terrain. S’inspirant de Raphaël Varane, il s’impose en guidant l’arrière-garde et en gagnant ses duels.
« Je ne suis pas du genre à prendre la parole dans les vestiaires comme Maignan ou Mbappé », reconnaît Saliba. « Mais en tant que défenseur, je sais qu’il faut beaucoup communiquer avec ses coéquipiers sur le terrain, parce qu’on voit tout. J’essaie donc de le faire. Et puis, je joue bien et je remporte mes duels. C’est comme ça qu’on s’impose dans une équipe. »
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Ambitions pour la Coupe du monde et soif de revanche
En prévision de la Coupe du monde, Saliba tire sa motivation de son rôle de remplaçant au Qatar, où il n’a joué que 27 minutes. Il voit le prochain tournoi comme ses véritables débuts sur la scène internationale. La défaite en finale 2022 alimente toujours son ambition ; le Français attend avec impatience l’occasion de croiser à nouveau l’Argentine pour effacer la déception de la dernière compétition.
Conscient du niveau d’exigence, il cite l’Argentine, l’Espagne, le Brésil, l’Angleterre et le Portugal comme principaux rivaux des Bleus dans la course au troisième sacre. « L’Argentine. Quand une équipe vous bat comme elle nous a battus, vous avez envie de les affronter à nouveau. Vous voulez prendre votre revanche », a-t-il déclaré.