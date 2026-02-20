« Je fais mes devoirs ! » - Le directeur du Borussia Dortmund fait allusion à des négociations contractuelles alors que Manchester United et Chelsea s'intéressent à une star « extrêmement importante »

Dortmund se prépare à entamer des négociations contractuelles officielles avec Nmecha afin de contrer l'intérêt croissant de la Premier League. Le joueur de 25 ans est devenu un élément clé du jeu du BVB et s'est récemment illustré lors de la victoire convaincante 2-0 contre l'Atalanta lors du match aller des barrages de la Ligue des champions. Sa capacité à dicter le jeu et à créer des avantages numériques le rend indispensable au géant allemand.

La direction du club est déterminée à agir avant l'ouverture du mercato estival, consciente que la cote de Nmecha grimpe rapidement dans toute l'Europe. Arrivé de Wolfsburg en 2023 pour 30 millions d'euros, le milieu de terrain a fait taire ses détracteurs en devenant un joueur incontournable de l'équipe, avec 34 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, cinq buts marqués et trois passes décisives. Dortmund le considère désormais comme un pilier à long terme de son projet, plutôt que comme un simple atout commercial.

« Il m'a beaucoup impressionné car il est toujours capable de résoudre des situations de jeu », a déclaré le directeur sportif de Dortmund à Sky Sport. « Il crée de nouveaux espaces et génère des avantages numériques. Felix est un e qui a un impact énorme en ce moment et qui est un joueur incroyablement important. »