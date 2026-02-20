Getty Images Sport
« Je fais mes devoirs ! » - Le directeur du Borussia Dortmund fait allusion à des négociations contractuelles alors que Manchester United et Chelsea s'intéressent à une star « extrêmement importante »
Dortmund prend des mesures pour protéger son milieu de terrain vedette
Dortmund se prépare à entamer des négociations contractuelles officielles avec Nmecha afin de contrer l'intérêt croissant de la Premier League. Le joueur de 25 ans est devenu un élément clé du jeu du BVB et s'est récemment illustré lors de la victoire convaincante 2-0 contre l'Atalanta lors du match aller des barrages de la Ligue des champions. Sa capacité à dicter le jeu et à créer des avantages numériques le rend indispensable au géant allemand.
La direction du club est déterminée à agir avant l'ouverture du mercato estival, consciente que la cote de Nmecha grimpe rapidement dans toute l'Europe. Arrivé de Wolfsburg en 2023 pour 30 millions d'euros, le milieu de terrain a fait taire ses détracteurs en devenant un joueur incontournable de l'équipe, avec 34 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, cinq buts marqués et trois passes décisives. Dortmund le considère désormais comme un pilier à long terme de son projet, plutôt que comme un simple atout commercial.
« Il m'a beaucoup impressionné car il est toujours capable de résoudre des situations de jeu », a déclaré le directeur sportif de Dortmund à Sky Sport. « Il crée de nouveaux espaces et génère des avantages numériques. Felix est un
e qui a un impact énorme en ce moment et qui est un joueur incroyablement important. »
Les géants de la Premier League s'intéressent à l'ancien joueur formé à Manchester City.
Le parcours de Nmecha, issu du centre de formation de Manchester City, fait de lui un joueur extrêmement attractif pour les clubs anglais en raison de son statut de « joueur local ». Manchester United, Chelsea et Tottenham auraient tous inscrit l'international allemand sur leur liste de joueurs convoités. Arsenal serait également intéressé par ce milieu de terrain polyvalent, qui correspond au profil tactique de plusieurs entraîneurs de haut niveau de la Premier League.
Bien que Nmecha soit actuellement sous contrat jusqu'en 2028, son salaire actuel d'environ 5 millions d'euros par an ne reflète pas son statut de joueur clé. Dortmund souhaite éviter une longue saga de transfert, similaire à ses négociations en cours avec le défenseur Nico Schlotterbeck. En lui proposant une prolongation de contrat dans un avenir proche, le BVB espère soit le garder à long terme, soit augmenter considérablement sa valeur marchande avant la Coupe du monde 2026.
« Des équipes comme Manchester United, City, Tottenham et Chelsea le suivent depuis longtemps », a expliqué Patrick Berger, expert en transferts, dans le podcast Sky Sport Auffe Süd . « Il pourrait également s'intégrer à Arsenal. Je suis sûr que quelque chose va bientôt se passer et je suis très impatient de voir comment le BVB va gérer la situation. »
Kehl et les experts s'expriment sur la valeur de Nmecha
Interrogé par Sky Sport sur la volonté du club de s'asseoir à la table des négociations avec Nmecha pour discuter d'un nouveau contrat, Kehl s'est montré confiant. « Ne vous inquiétez pas, je fais mon travail », a déclaré le directeur sportif, laissant entendre que les démarches administratives pour prolonger le contrat étaient déjà en cours en coulisses.
L'ancien milieu de terrain du Bayern Munich, Didi Hamann, estime que Nmecha possède un profil physique et technique de plus en plus rare dans le football moderne. « Nmecha a un contrat jusqu'en 2028. En fonction du déroulement de la Coupe du monde, je peux imaginer qu'ils vont s'asseoir avec lui pour voir s'il souhaite rester plus longtemps à Dortmund », a écrit Hamann dans sa chronique.
Hamann a également souligné que la trajectoire de Nmecha fait de lui un joueur très convoité, quelle que soit la durée de son contrat actuel. « Il n'y a pas beaucoup de joueurs comme lui en Europe ; il existe un marché important pour ce type de joueurs. Dortmund doit s'assurer d'être en mesure de contrôler son avenir. »
L'attention se porte désormais sur la Bundesliga et les honneurs internationaux
Avec le « travail » en cours dans les bureaux, Nmecha restera concentré sur le maintien de son « explosion de performances » sur le terrain. S'il parvient à conserver, voire à améliorer, sa forme actuelle, il gagnera sans aucun doute une place dans l'équipe nationale allemande de Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde 2026.
Prochainement, Nmecha cherchera à avoir un impact immédiat lorsque Dortmund affrontera le RB Leipzig en Bundesliga samedi.
